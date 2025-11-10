5x Manieren om dit seizoen hoge laarzen te dragen. Foto Charlotte Mesman

Als het aan mij lag, dan zou ik me dit seizoen arm kopen aan hoge laarzen. Het is dé mode must-have van dit seizoen. Een trend die dit seizoen in de mode populair is, is minimalisme, en juist in dit soort looks zijn je accessoires bepalend. Met andere woorden: hoe eenvoudiger je look, hoe meer een coole laars voor je look doet. Maar ook als je voor geklede looks gaat, zoals veel influencers en het modepubliek tijdens de Fashion Week, zorgen hoge laarzen voor die coole twist.

Overigens is met ‘hoge laarzen’ nog lang niet alles gezegd. Want de hoge laarzen voor herfst winter 2025 zijn er in alle mogelijke uitvoeringen en stijlen. Juist daarom is het moeilijk kiezen (en heb ik dat frustrerende gevoel dat één paar lang niet genoeg is)! Daar komt nog bij dat ook de manieren waarop we onze laarzen deze winter dragen heel verschillend zijn.

Bekijk de streetstyle foto’s hieronder maar eens en doe laarzen inspo op. Hopelijk word jij er niet net zo hebberig van als wij!

5x Manieren om dit seizoen hoge laarzen te dragen

Een van de eerste dingen die je op de streetstyle foto’s zal opvallen, is dat laarzen met hoge hak terug zijn! Na de afgelopen ‘sneaker jaren’ is dat groot nieuws. We denken niet dat iedereen massaal direct aan de hooggehakte laars zal gaan, maar we signaleren deze trend wel. Hooggehakte laarzen zijn namelijk super voor een feestje of gewoon, om je eens helemaal anders en hypervrouwelijk te voelen. Loop ze daarom niet zonder meer voorbij!

3x Hooggehakte hoge laarzen

Op onze foto’s zie je drie manieren om de hooggehakte laars – maar dat kan ook een klassieke hoge laars met platte hak zijn – te dragen.

5x Manieren om dit seizoen hoge laarzen te dragen. Foto Charlotte Mesman

1. Een wijde broek met daarover een paar hoge laarzen. Volgens deze trend hoef je geen afscheid te nemen van je wijde (oversized) broeken. Tegelijkertijd geeft deze manier van hoge laarzen dragen je alle gelegenheid om je nieuwe paar te showen. Want in plaats van de laarzen onder je broekspijpen te verstoppen, draag je ze erover.

5x Manieren om dit seizoen hoge laarzen te dragen. Foto Charlotte Mesman

2. Een strakke broek (legging) met daarover een paar laarzen. Deze look is terug van weggeweest. In de jaren tachtig onmisbaar, nu weer helemaal hot. Het is superleuk om hiermee te experimenteren! Zoals je ziet, kan zo’n look héél chic zijn. Draag er een mooie blazer op. Ga ook eens voor bruin in plaats van zwart.

5x Manieren om dit seizoen hoge laarzen te dragen. Foto Charlotte Mesman

3. Hoge laarzen onder een rok of jurk en een lange jas. Kan het vrouwelijker? Soms is zo’n look een verademing na al die spijkerbroeken en jacks.

Coole laarzen

Behalve laarzen met hoge hakken gaan we dit seizoen ook een uitgebreid aanbod aan hoge laarzen in allerlei coole stijlen zien: van cowboy boots tot motor boots – en alles ertussenin. Deze laarzen zorgen voor een flinke dosis attitude en edge, perfect voor wie durft te mixen & matchen.

5x Manieren om dit seizoen hoge laarzen te dragen. Foto ADVERSUS

Een spannende streetstyle look met hoge motor boots spotten we bij Miu Miu. Daar waren deze laarzen gecombineerd met een minirok en polo. Maar je kunt deze laarzen natuurlijk ook over een legging dragen. Of onder een denim bermuda. Of onder een midi-jurk of –rok voor een speels contrast.

5x Manieren om dit seizoen hoge laarzen te dragen. Foto Charlotte Mesman

Hetzelfde kun je doen met cowboy boots. Het voordeel van dit soort ‘coole’ boots is dat ze ontdramatiseren. Zo kunnen cowboy boots onder een avondjurk een heel opvallend plaatje opleveren. Verder zijn ze natuurlijk ook super onder een midi-jurk of rok of over een spijkerbroek!

Laat je gedachten er maar eens over gaan en kom uit je comfortzone!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS