Heb je hangende oogleden? Ontdek de beste make-up tips voor vrouwen van 50+. Van oogschaduw en eyeliner tot mascara: zo lijken je ogen groter en frisser.

Make-up voor hangende oogleden (50+): zo creëer je een frisse, open blik

Breng je zorgvuldig oogschaduw aan, maar lijkt die bijna helemaal te verdwijnen zodra je je ogen opent? Of lukt het maar niet om een mooie eyeliner te zetten omdat de lijn steeds “breekt” in de huidplooi? Dan heb je waarschijnlijk hangende oogleden. Dat is heel normaal. Sommige vrouwen hebben deze oogvorm van nature, bij anderen ontstaat ze geleidelijk doordat de huid rond de ogen met de jaren minder stevig wordt.

Heb je hangende oogleden? Je bent niet de enige

Het goede nieuws? Hangende oogleden hoeven geen probleem te zijn. Met een paar kleine aanpassingen kun je je ogen groter, frisser en meer open laten lijken. Het draait niet om méér make-up, maar om de juiste techniek.

In dit artikel ontdek je welke make-up het mooiste werkt bij hangende oogleden en welke fouten je beter kunt vermijden.

Wat zijn hangende oogleden precies?

Bij hangende oogleden valt een huidplooi gedeeltelijk over het bewegende ooglid. Daardoor is een deel van je ooglid minder zichtbaar wanneer je recht vooruit kijkt.

Dat heeft gevolgen voor de manier waarop make-up eruitziet.

Een oogschaduw die prachtig is aangebracht met gesloten ogen, kan bijna helemaal verdwijnen zodra je je ogen opent. Ook eyeliner ziet er vaak anders uit dan je had bedoeld.

Belangrijk om te weten is dat hangende oogleden niet hetzelfde zijn als ptosis (een medische aandoening waarbij het ooglid door spierzwakte hangt). Bij hangende oogleden gaat het meestal simpelweg om de natuurlijke vorm van het oog of om huidverslapping die nu eenmaal hoort bij het ouder worden.

En dat is heel normaal.

Sterker nog: veel bekende actrices en modellen hebben hangende oogleden. Denk aan Jennifer Lawrence, Blake Lively en Emma Stone. Hun visagisten passen de make-up gewoon aan de oogvorm aan. Dat is het geheim.

Waarom verdwijnt oogmake-up bij hangende ogen?

Veel vrouwen denken dat hun oogschaduw niet goed genoeg is of dat hun eyeliner steeds mislukt.

Maar meestal ligt het helemaal niet aan het product.

Wanneer je je ogen opent, schuift de huidplooi over een deel van het ooglid heen. De make-up zit er nog wel, maar wordt simpelweg verborgen.

Daarnaast bewegen hangende oogleden voortdurend.

Bij iedere knippering raken de huidplooien elkaar, waardoor:

oogschaduw sneller vervaagt;

eyeliner kan afdrukken;

crèmeproducten eerder in lijntjes trekken.

Daarom werkt een techniek die bij een zichtbaar ooglid perfect is, vaak veel minder goed bij hangende oogleden.

De belangrijkste tip van professionele visagisten

Breng je oogmake-up niet alleen aan met gesloten ogen.

Kijk regelmatig recht vooruit in de spiegel terwijl je ogen ontspannen open zijn.

Zo zie je precies wat straks zichtbaar blijft. Veel professionele visagisten werken vrijwel de hele oogmake-up op deze manier af:

1. Oogschaduw: plaatsing is belangrijker dan kleur

Bij hangende ogen is niet de kleur van je oogschaduw het belangrijkst, maar waar je die aanbrengt.

Veel make-up tutorials leren je om de donkere kleur precies in de arcadeboog te plaatsen.

Bij hangende oogleden verdwijnt die natuurlijke plooi echter vaak volledig zodra je je ogen opent.

Daarom werken visagisten meestal net iets anders.

Breng de schaduw iets boven de natuurlijke plooi aan

Door de donkere overgangskleur nét iets boven je natuurlijke arcadeboog te plaatsen, blijft de schaduw zichtbaar wanneer je recht vooruit kijkt.

Daardoor ontstaat optisch meer diepte en lijken je ogen groter.

Het is een kleine truc, maar het effect is verrassend groot.

Kies liever voor meerdere lichte laagjes

Bij oudere ogen geldt vaak: minder is meer.

Werk liever met twee of drie dunne laagjes oogschaduw dan met één dikke laag. Dat ziet er zachter uit en je oogmake-up blijft bovendien langer mooi.

Matte oogschaduw blijft de mooiste basis

Matte tinten geven diepte zonder extra aandacht te trekken naar fijne lijntjes.

Denk aan kleuren als:

taupe

zachtbruin

koel beige

warm grijs

zachte pruimtinten

Deze kleuren creëren schaduw en definitie zonder zwaar te ogen.

Mag je shimmer dragen?

Absoluut.

Dit is misschien wel de grootste misvatting.

Shimmer is niet verboden bij hangende oogleden.

De plaats waar je shimmer gebruikt is veel belangrijker.

Breng een lichte glanzende oogschaduw bijvoorbeeld aan:

op het midden van het zichtbare ooglid;

in de binnenste ooghoek;

of net onder het hoogste punt van de wenkbrauw.

Zo vangt het licht precies op de plekken die je wilt benadrukken.

Breng shimmer liever niet over het hele ooglid aan. Dat kan de huidplooi juist extra zichtbaar maken.

Donkere kleuren? Gebruik ze slim

Een veelgemaakte fout is het hele ooglid donker kleuren.

Hierdoor lijken de ogen kleiner.

Gebruik donkere tinten liever alleen:

langs de bovenste wimperrand;

in de buitenste ooghoek;

en werk alles goed uit met een zachte kwast.

Zo behoud je licht in het midden van het oog, waardoor de blik opener blijft.

2. Eyeliner bij hangende oogleden: zo blijft je lijn mooi zichtbaar

Eyeliner is waarschijnlijk het lastigste onderdeel van oogmake-up als je hangende oogleden hebt. Je zet een mooie wing, kijkt recht vooruit in de spiegel en ineens lijkt de lijn te knikken of zelfs helemaal te verdwijnen.

Dat is frustrerend, maar gelukkig heel verklaarbaar.

Bij hangende oogleden verandert de vorm van het oog zodra je het opent. Een eyeliner die met gesloten ogen perfect oogt, kan daardoor heel anders uitpakken wanneer je ontspannen vooruit kijkt.

De oplossing zit meestal niet in een vastere hand, maar in een andere techniek.

Zet eyeliner met je ogen open

Een van de beste tips van professionele visagisten is ook hier verrassend eenvoudig: breng eyeliner niet alleen aan met gesloten ogen.

Kijk regelmatig recht vooruit in de spiegel en controleer hoe de lijn eruitziet wanneer je ogen ontspannen open zijn. Zo zie je meteen of de eyeliner zichtbaar blijft of verdwijnt onder de huidplooi.

Deze kleine aanpassing maakt vaak al een wereld van verschil.

Houd de lijn zo dun mogelijk

Bij hangende oogleden is de zichtbare ruimte op het ooglid vaak beperkt. Een dikke zwarte lijn kan die ruimte nog kleiner maken, waardoor je ogen minder open lijken.

Een dun lijntje langs de bovenste wimperrand geeft juist definitie zonder het oog te verzwaren. Wil je een intensere look? Bouw de lijn dan geleidelijk op in plaats van meteen een brede eyeliner te zetten.

Vaak geldt: hoe fijner de eyeliner, hoe frisser de blik.

De bat-wing-techniek: een slimme truc van visagisten

Misschien heb je weleens gehoord van de bat-wing-techniek. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor mensen met hangende oogleden.

In plaats van een klassieke wing te tekenen, maak je de vorm terwijl je recht vooruit kijkt. De lijn lijkt tijdens het aanbrengen misschien wat vreemd of onderbroken, maar zodra je je ogen ontspannen opent, ontstaat een mooie, vloeiende wing die niet door de huidplooi wordt onderbroken.

Het vraagt wat oefening, maar veel vrouwen vinden dit uiteindelijk de prettigste manier om eyeliner aan te brengen.

Tightlining voor een natuurlijke uitstraling

Vind je een eyeliner al snel te zwaar? Probeer dan eens tightlining.

Hierbij breng je een donker oogpotlood heel voorzichtig aan tussen de bovenste wimperhaartjes, in plaats van boven de wimperrand.

Het effect is minimaal, maar verrassend mooi. Je wimpers lijken voller, je ogen krijgen meer definitie en je gebruikt geen kostbare ruimte op het ooglid.

Voor vrouwen boven de 50 is dit vaak een van de meest flatterende technieken.

3. Mascara en wimpers: dé manier om je ogen groter te laten lijken

Als er één product is dat wonderen kan doen bij hangende oogleden, dan is het mascara.

Goed gekrulde wimpers trekken de blik omhoog en zorgen ervoor dat de ogen opener lijken. Vaak heeft mascara daardoor meer effect dan een uitgebreide oogschaduwlook.

Vergeet de wimperkruller niet

Veel vrouwen slaan deze stap over, maar juist bij hangende oogleden is een wimperkruller een waardevol hulpmiddel.

Door de wimpers omhoog te buigen ontstaat er letterlijk meer ruimte tussen de wimpers en de huidplooi. Daardoor lijken de ogen groter en frisser.

Gebruik de wimperkruller altijd vóór je mascara aanbrengt.

Kies een mascara die de krul vasthoudt

Niet iedere mascara is even geschikt.

Zoek bij voorkeur naar een formule die:

de wimpers mooi separeert;

volume geeft zonder te verzwaren;

en de krul de hele dag vasthoudt.

Veel vrouwen met hangende oogleden hebben baat bij een waterproof mascara. Die blijft niet alleen beter zitten, maar helpt de gekrulde vorm van de wimpers ook langer te behouden.

Wees voorzichtig met de onderste wimpers

Zwarte mascara op de onderste wimpers kan de ogen soms kleiner laten lijken, zeker wanneer er ook donkere kringen of lijntjes aanwezig zijn.

Voor een zachtere uitstraling kun je:

alleen de bovenste wimpers mascara geven;

een bruine mascara gebruiken;

of de onderste wimpers heel licht aanzetten.

Vaak oogt dat natuurlijker en frisser.

Nepwimpers? Houd het rustig

Ook kunstwimpers kunnen prachtig staan, mits je de juiste kiest.

Volle, zware wimperstroken maken de ogen juist kleiner en kunnen extra schaduw op het ooglid werpen. Ik heb het vaak genoeg tijdens de modeweken gezien. Volle wimperstroken kunnen echt tegen je werken. Laat die daarom achterwege.

Veel mooier zijn:

halve wimpers;

losse wimperclusters;

of natuurlijke wimpers die vooral aan de buitenste ooghoek meer lengte geven.

Daardoor ontstaat een licht liftend effect zonder dat de make-up zwaar oogt.

4. Wenkbrauwen: de stille kracht achter een open blik

Wanneer het over hangende oogleden gaat, denken de meeste vrouwen meteen aan oogschaduw of eyeliner. Toch spelen ook je wenkbrauwen een verrassend grote rol.

De afstand tussen je wenkbrauw en je oog bepaalt namelijk voor een groot deel hoe open je blik oogt.

Een te zware of heel rechte wenkbrauw kan het oog kleiner laten lijken. Een zacht gevormde wenkbrauw met een mooie boog zorgt juist voor meer lift.

Epileer niet te veel

Dunne wenkbrauwen maken het gezicht vaak ouder. Dat zien we vooral bij vrouwen die jarenlang volgens de mode van de jaren negentig hebben geëpileerd.

Laat de wenkbrauwen liever iets voller en vul kale plekjes op met een wenkbrauwpotlood of poeder in een natuurlijke kleur.

Volle, verzorgde wenkbrauwen geven het gezicht direct meer expressie.

Geef vooral het uiteinde aandacht

Het staartje van de wenkbrauw bepaalt de richting van je blik.

Hangt dit uiteinde sterk naar beneden, dan kan het oog zwaarder lijken.

Door het uiteinde net iets hoger in te vullen, creëer je optisch een liftend effect zonder dat de wenkbrauwen onnatuurlijk worden.

5. Een goede primer maakt meer verschil dan je denkt

Hangende oogleden bewegen voortdurend. Daardoor komen oogschaduw en eyeliner sneller in contact met de huid, waardoor make-up kan vervagen of afdrukken.

Een goede oogschaduwprimer helpt om pigment beter te laten hechten en voorkomt dat oogschaduw zich ophoopt in de huidplooi.

Ook langhoudende formules verdienen de voorkeur.

Dat betekent niet dat je alleen matte producten kunt gebruiken. Juist een combinatie van matte schaduw voor definitie en een zacht glanzend accent op het juiste moment zorgt vaak voor het mooiste resultaat.

De beste make-up blijft niet alleen mooi wanneer je net klaar bent met opmaken, maar ook nog uren later.

6. Veelgemaakte fouten bij make-up voor hangende oogleden

Zoals je ziet, zijn het vaak niet de producten die het verschil maken, maar kleine gewoontes tijdens het opmaken. Dit zijn de fouten die visagisten het vaakst zien:

Je make-up alleen met gesloten ogen aanbrengen

Een te dikke eyeliner gebruiken

Donkere oogschaduw over het hele ooglid aanbrengen

Glans helemaal vermijden

Te veel product gebruiken

7. Hangende oogleden veranderen met de jaren

Bij sommige vrouwen zijn hangende oogleden erfelijk, terwijl anderen merken dat de oogleden geleidelijk veranderen.

Dat komt doordat de huid met de jaren minder collageen en elasticiteit bevat. Hierdoor kan de huid boven het oog iets meer over het bewegende ooglid vallen.

Dat betekent gelukkig niet dat je je complete make-uproutine hoeft om te gooien.

Vaak zijn een paar kleine aanpassingen al voldoende:

plaats oogschaduw iets hoger;

gebruik een dunnere eyeliner;

besteed extra aandacht aan je wimpers;

houd de make-up licht en natuurlijk.

Juist deze kleine veranderingen zorgen vaak voor het mooiste resultaat.

8. Veelgestelde vragen

Welke oogschaduw past het beste bij hangende oogleden? Matte neutrale tinten zoals taupe, zachtbruin, grijsbruin en pruim zijn ideaal om diepte te creëren. Een beetje shimmer op het zichtbare deel van het ooglid of in de binnenste ooghoek zorgt voor een frisse, open blik. Kan ik nog steeds winged eyeliner dragen? Zeker. Een klassieke wing vraagt soms wat aanpassing, maar met technieken zoals de bat-wing-methode of een verfijnde wing die je met open ogen tekent, kun je nog steeds een prachtig resultaat bereiken. Welke mascara is het beste? Een mascara die de wimpers goed krult en de hele dag in model houdt, werkt meestal het mooist. Veel vrouwen kiezen voor een waterproof formule omdat die de krul beter vasthoudt en minder snel afgeeft op de huid. Helpt een oogschaduwprimer echt? Ja. Een primer zorgt ervoor dat oogschaduw beter hecht en minder snel in de huidplooi trekt. Vooral bij hangende oogleden kan dat een groot verschil maken. Zijn hangende oogleden hetzelfde als een hangend ooglid? Niet altijd. Hangende oogleden zijn meestal een natuurlijke oogvorm of ontstaan door huidverslapping. Een hangend ooglid (ptosis) is een medische aandoening waarbij de spier die het ooglid optilt niet goed functioneert. Twijfel je of er sprake is van ptosis? Bespreek dit dan met je huisarts of oogarts.

Tot slot: de mooiste make-up volgt de vorm van jouw ogen

Hangende oogleden hoef je niet te verbergen of te corrigeren. Ze maken deel uit van jouw unieke oogvorm.

Wanneer je begrijpt hoe je oog beweegt en waar make-up zichtbaar blijft, wordt opmaken een stuk eenvoudiger. Kleine aanpassingen in de plaatsing van oogschaduw, eyeliner en mascara zorgen vaak voor een veel groter verschil dan het kopen van nieuwe producten.

Het belangrijkste is misschien wel dat je niet probeert een andere oogvorm na te maken. De mooiste make-up werkt mét je natuurlijke kenmerken, niet ertegen.

Met de juiste technieken creëer je een frisse, open blik die je ogen laat spreken – op elke leeftijd.

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