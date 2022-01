Met deze make-up hacks bereik je echt een anti-aging effect

Anti-aging make-up tips met een liftend effect. Zo’n frisse oogopslag wil iedereen

Vind jij dat je er vermoeid uitziet? Dan is het misschien tijd om je make-up voor het nieuwe jaar aan te passen. Zo kun je met een paar make-up trucjes je ogen een aanmerkelijk jongere en frissere oogopslag meegeven.

Eén van de kenmerken van het verouderingsproces is dat alles een beetje gaat hangen (geen paniek, niemand ontkomt hieraan). Dit komt door de zwaartekracht (je loopt al heel wat jaartjes op de aardbol rond) maar ook doordat je huid slapper en minder elastisch wordt. Verder verandert onze botstructuur met de jaren en al die dagelijkse spierbeweginkjes in je gezicht laten natuurlijk ook hun sporen achter. Dit alles bij elkaar resulteert in neerwaartse lijnen. En laten die nu juist vermoeid en oud maken.

Vuistregel: neerwaartse lijnen maken oud, opwaartse lijnen maken jong.

Houd deze vuistregel in gedachten tijdens het opmaken van je ogen en je komt al een heel eind. We denken met je mee en hebben een aantal tips voor je met een ultra liftend effect. Het kan niet misgaan!

Vuistregel 2: het geheim van anti-aging opmaken zit ‘m in een beetje smokkelen. We volgen niet zonder meer de neerwaartse vormen van (in dit geval) onze ogen maar gaan ze ietwat corrigeren.

1. Wenkbrauwen opmaken. Gewoonlijk maken we onze wenkbrauwen op langs de natuurlijke lijn die vanuit de binnenste ooghoeken opwaarts richting het hoogste punt gaat en vervolgens neerwaarts richting de slapen.

Voor een liftend effect reduceer je die neerwaartse beweging. Trek je wenkbrauwen net wat rechter door naar je slapen door en teken de ontbrekende haartjes niet verticaal maar bijna horizontaal in.

Besteed extra aandacht aan de onderste lijn van je wenkbrauwen. Trek een strakke en opwaartse lijn met een wenkbrauwpotlood of een penseeltje met poeder en vervaag de kleur naar boven toe.

2. Maak je oogleden op met een natuurlijke maar niet te lichte oogschaduw zodat je de vormen kunt corrigeren. Denk hierbij aan zachtbruin of pruimrood. De klassieke tinten. Breng de oogschaduw op je bovenste ooglid aan en maak je ogen lang door de oogschaduw bij de uiterste ooghoeken een opwaartse vorm (cat eye) te geven. Dit doe je waarschijnlijk al, maar nu komt het: laat die opwaartse beweging niet bij je uiterste ooghoeken beginnen, dus daar waar je bovenste en onderste oogleden samenkomen, maar net iets hoger! Hierdoor krijg je dat liftende effect.



3. Vervaag je oogschaduw richting je wenkbrauwen. Niet je ooglidvouw (eyelid crease) is de limiet maar ga daar overheen, richting je wenkbrauwen. Zo open je je oogopslag en verleg je als het ware je wenkbrauwbot naar boven.

4. Accentueer je wenkbrauwen met een lichte oogschaduw maar pas op! Ga voor een smal highlight strookje zodat je wenkbrauwbot hoger lijkt te liggen.

5. Gebruik een zwart oogpotlood om je ogen meer uitdrukking te geven. Gewoonlijk trek je misschien een lijntje op je bovenste ooglid langs je wimpers. De oogleden lijken hier smaller door en je volgt de neergaande, natuurlijke vorm van je ogen. Probeer je ooglid eens van onderen af in te kleuren door het oogpotlood tussen je bovenste wimpers te zetten. Stip je bovenste ooglid van onderen aan en frommel het zwart tussen je wimpers.

Niet doen: trek geen lijntje in of onder je ogen. Dit maakt oud!

6. Nu komt het: breng vooral véél mascara op je bovenste wimpers aan en krul ze mooi omhoog. Breng laag over laag mascara aan. Gebruik zo nodig eerst een wimpertang om je wimpers omhoog te krullen. Want het gaat natuurlijk weer om die opwaartse beweging. Omhoog is het toverwoord.

Niet doen: geen mascara op je onderste wimpertjes! Houd je oogopslag open, fris en opwaarts!

7. Tot slot kun je je ogen nog een extra boost geven door in de uiterste ooghoeken wimperstukjes aan te brengen. Dit is een trucje dat je voor feesten en speciale gelegenheden achter de hand kunt houden.

De bottomline is dat je de neerwaartse lijnen corrigeert met make-up die met een liftend effect. Als je dit eenmaal weet, gaat er een wereld voor je open!

