De nieuwe gordijntjespony voor 2022 heet bottleneck fringe. Op deze foto de klassieke gordijntjespony. Foto Charlotte Mesman

In de mode en beauty trends draait het in 2022 om details en finesses. Alles is hetzelfde en alles is nét even anders. Met een minuscuul detail kun je mijlen ver op de mode vooruitlopen. We hebben zo’n detail op haargebied voor je: de bottleneck fringe.

Deze nieuwe pony is een variant op de klassieke gordijntjespony à la Jane Birkin. Op de social media wemelt het er al van deze nieuwe versie, maar in onze streetstyle en catwalk foto’s zagen we de bottleneck eerlijk gezegd nog niet echt terugkomen. Misschien is deze haarstijl nét een tikkeltje té edgy voor de influencers en fashion modellen die tenslotte afhankelijk zijn van de gratie van vaak ietwat meer behouden modehuizen? Of misschien gaat het nog komen want steeds vaker vormen de social media de bakermat voor nieuwe, edgy trends.

Feit is dat we de bottleneck fringe op internet al volop tegenkomen. Belangrijk is ook omdat te weten dat deze pony iedereen goed staat, dat deze haarstijl maar weinig onderhoud vergt en dat er nauwelijks gestyled hoeft te worden.

Maar waar hebben we het nu eigenlijk over?

De bottleneck pony is een pony die in het midden korter en minder vol is en naar de zijkanten langer wordt tot ongeveer op de hoogte van je jukbeenderen of net daaronder. De pony loopt in een soort boog over je voorhoofd waarvan de ronding ongeveer bij je ogen ligt.

Juist die ronding is heel erg belangrijk want hoe je die laat knippen, zal afhangen van jouw vorm gezicht. Je kunt je jukbeenderen ermee accentueren voor een breder gezicht of juist het accent naar je ogen en lippen verleggen voor een smaller gezicht. Bespreek dit met je kapper.

Het grote verschil tussen de klassieke gordijntjespony en de bottlenek fringe is dus dat de pony in het midden smaller en korter is terwijl de gordijntjespony recht is geknipt en op zijn hoogst aan de zijkanten van je gezicht wat langer is. Dit verklaart meteen de wat eigenaardige naam van de nieuwe pony. De bottleneck pony omlijst je gezicht als het ware met een vorm die gelijk is aan de hals van een fles.

Bottleneck bangs vallen ook niet open als een gordijntje maar geven wel dat idee doordat de haartjes in het midden korter zijn en de pony minder vol is, waardoor je er nog net iets te zien is van je voorhoofdshuid.

Deze pony heeft de schwung van een jaren ’70 Jane Birkin pony, het je ne sais quoi van de Parisienne look en is tegelijkertijd avant-gardistisch.

Wat je aan je kapper vraagt? Een pony die vanuit het kortere en mindere volle midden afloopt richting je jukbeenderen. Buig je samen met je haarstylist over de vraag hoe de boog bij je ogen in jouw geval het beste kan lopen om je gezicht maximaal tot zijn recht te laten komen.

