Deze wirwar aan broekentrends voor 2022 kun je verwachten

Het is onmogelijk om één enkele rode lijn in de broekentrends voor lente zomer 2022 te trekken. Alles mag (en toch ook weer niet).

Broekentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu, Celine, Saint Laurent

Hoge taille, lage taille, rechte pijpen, slim fit of flared? Al deze vragen krijgen we op ons afgevuurd en ons antwoord is: kies jij maar! Op de catwalks voor lente zomer 2022 zagen we qua broekentrends van alles en nog wat voorbijkomen. De stijlen lopen enorm uiteen. We bekeken de runway foto’s voor je en schepten enigszins orde in de wanorde.

Broekentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Etro

Deze broekentrends zagen we (onder meer) op de catwalks voor lente zomer 2022 langskomen:

geklede oversized bandplooibroeken

hoge taille broeken

veredelde joggingbroeken met pailletten en patchwork

Broekentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

de grote nieuwigheid: lage taille broeken! (Miu Miu)

cargo/baggy broeken: wijd met opgestikte zakken

Broekentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Alberta Ferretti

superchique slim fit (maar niet strak) modellen ( Alberta Ferretti)

broeken met taps toelopende pijpen

judobroeken (Stella McCartney)

seventies pants met flared (uitlopende pijpen)

pantalons met superlange pijpen

zijsplitjes bij de enkels

opengewerkte broeken

broeken met versiersels

veel effen tinten

Broekentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

hier en daar een fantasie: een romantische bloemenprint, een camouflageprint

comeback trend: de broekriem!

Op z’n retour:

jaren ’80 broeken met rechte pijpen

paper bag broeken (broeken met aangerimpelde taille)

mom pants

driekwart of zevenachtste pijpen

