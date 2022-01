Sterren op de eerste rij bij de haute couture show van Fendi. Photo courtesy of Fendi. Madelaine Petsch, Garance Marillier en Camille Razat

De haute couture show van Fendi in Parijs stond in het teken van Rome. Het hoofdkwartier van het Italiaanse modehuis in Rome zweefde – dankzij een display – door de showruimte terwijl de genodigden plaatsnamen langs de catwalk. Op de eerste rij onder meer de Italiaanse actrice Miriam Leone die momenteel in Italië in de schijnwerpers staat vanwege haar hoofdrol in de film ‘Diabolik’, Garance Marillier bekend om haar rol in ‘Titane’, en de Franse actrice en model Camille Razat, de Camille die je ongetwijfeld kent uit ‘Emily in Parijs’.

Haute couture show 2022 van Fendi. Photo courtesy of Fendi

Op de catwalk wisselden met kraaltjes versierde mini-jurken en indrukwekkende avondjaponnen met typisch ‘Romeinse’ silhouetten elkaar af. Maar het meest karakteristiek voor deze haute couture collectie, ontworpen door Kim Jones, zijn de creaties met handgeschilderde afbeeldingen van Romeinse beelden.

Sterren op de eerste rij bij de haute couture show van Fendi. Photo courtesy of Fendi. Camille Razat

De gasten hadden zich voor de gelegenheid uitgedost in Fendi, of course. Camille Razat droeg een bleekgeel gedrapeerd mini-jurkje met daaronder zwarte pantykousen en hooggehakte sandaaltjes. Donkere kousen onder een licht jurkje mogen dus toch!

Sterren op de eerste rij bij de haute couture show van Fendi. Photo courtesy of Fendi. Farida Khelfa

Ex model Farida Khelfa vertoonde zich in een tailored jas met daaronder een opvallende legging en enkellaarsjes met futuristische hak.

Sterren op de eerste rij bij de haute couture show van Fendi. Photo courtesy of Fendi. Miriam Leone

Miriam Leone had zich in geleefd in Parijs en kwam ten tonele met een donker baretje en een donkere winterjas met schitterende kleurschakeringen.

Sterren op de eerste rij bij de haute couture show van Fendi. Photo courtesy of Fendi. Jessica Wang

Influencer Jessica Wang trotseerde de winterkou in een schapenwollen setje dat bestond uit shorts en een bewerkt gilet. Opvallend waren de witte tas en de lichte enkellaarsjes. Ook al is het midwinter, lichte mode accessoires kunnen tegenwoordig altijd. Draag ze juist nu voor een fashionable twist.

