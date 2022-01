Deze comeback tassentrend hebben we aan de Y2K mode te danken

De mode voor 2022 is in de ban van Y2K. Minirokken, lage taille broeken maar ook de tassen van toen zijn weer hot items.

Maakt deze foto iets in je los? Herinner je je de tijden van Sex and the City? Genoot jij ook zo enorm van de fashionable outfits van Sarah Jessica Parker (als Carrie Bradshaw), wellicht de eerste echte influencer, en daarmee de tijden ver vooruit? Welnu, die tijden staat op dit moment volop in de schijnwerpers en komen weer tot leven dankzij Gen Z die er geen genoeg van kan krijgen.

Minirokken, lage taille broeken, crop tops (dat bandeautopje van Sarah op de foto, dat gaan we deze zomer weer volop dragen!), paillettenjurken, pumps met hoge hakken… Op TikTok viert Y2K mode – de mode uit de late jaren ’90 en begin jaren ’00 – hoogtij. Gevierde modehuizen doen met hun nieuwe collecties voor lente zomer 2022 een extra duit in het zakje.

Zo heeft Fendi zijn legendarische Baguette weer tevoorschijn gehaald. Deze tas, ontworpen door Silvia Venturini Fendi, zag het licht in 1997 (juist ja, in het Y2K tijdperk), en is geïnspireerd door Franse vrouwen: het idee was een tas te maken die je als een stokbrood onder je arm draagt.

De tas kreeg bekendheid dankzij Carrie Bradshaw die ‘m in Sex and the City bij zich droeg. Misschien herinner je je de aflevering waarin een (overigens heel charmante) dief Carrie onder bedreiging met een pistool beveelt om haar tas af te geven en zij – voordat ze afstand doet van het fonkelende paarse exemplaar – wanhopig tegenwerpt: ‘It’s a Baguette!‘ (Vervolgens moeten ook haar Manolo Blahniks het ontgelden waaruit blijkt dat de dief niet op geld maar op fashionable items uit was). De Fendi Baguette sloeg in als een bom en vloog als zoete (stok)broodjes over de toonbank.

Op dit moment zou er, dankzij de opleving van Y2K mode, een run zijn op vintage Baguettes uit die tijd. In de tussentijd heeft Fendi de tas al in 2019 opnieuw gelanceerd, en dat lijkt geen toeval te zijn, met de huidige comeback van Sex and The City in de vorm van And Just Like That.

Deze comeback tassentrend hebben we aan de Y2K mode te danken. De nieuwe Baguette van Fendi. Photo courtesy van Fendi

Nu de dames van toen (met uitzondering van Kim Cattrall alias Samantha) weer op het scherm te bewonderen zijn, heeft het Italiaanse modehuis er gelijk maar een limited edition, speciaal voor And Just Like That, achteraan gedaan, ditmaal in fuchsiakleurige pailletten. Fendi zou de tas samen met Sarah Jessica Parker voor Carrie hebben ontworpen.

