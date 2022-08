Anti-aging tips voor die (onvermijdelijke) neuslippenplooien

Iedereen krijgt op een gegeven moment te maken met neuslippenplooien. De naam zegt het al, we hebben het hier over die vouwen van je neushoeken naar je mondhoeken. De officiële benaming is nasolabiale plooien, niet te verwarren met marionettenlijnen. Dat zijn de vouwen van je mondhoeken naar beneden, de zogenaamde hangende mondhoeken.

Er zijn meerdere oorzaken voor de vorming van neuslippenplooien:

Spierbewegingen : waar de huid constant in beweging is, vormen zich vanzelfsprekend diepere plooien, die ook wel dynamische rimpels worden genoemd. De basis voor deze plooien wordt daarom al heel vroeg gelegd. Maar deze spieren niet gebruiken, is onzin! Dat zou nooit meer lachen betekenen.

: waar de huid constant in beweging is, vormen zich vanzelfsprekend diepere plooien, die ook wel worden genoemd. De basis voor deze plooien wordt daarom al heel vroeg gelegd. Maar deze spieren niet gebruiken, is onzin! Dat zou nooit meer lachen betekenen. Huidveroudering : in de loop der jaren wordt onze huid dunner en slapper. Het lichaamseigen stofje hyaluronzuur en de huid wordt minder elastisch. Ook krijgen we te maken met volumeverlies. Juist omdat de huid slapper wordt, gaat deze ook nog eens hangen.

: in de loop der jaren wordt onze huid dunner en slapper. Het lichaamseigen stofje hyaluronzuur en de huid wordt minder elastisch. Ook krijgen we te maken met volumeverlies. Juist omdat de huid slapper wordt, gaat deze ook nog eens hangen. Veranderingen in de botstructuur: niet alleen onze huid verandert, maar ook de botstructuur in ons gezicht. Onze schedel krimpt, om het maar even kort door de bocht te zeggen. Hierdoor wordt onze huid als het ware te groot en ook daardoor gaat die hangen.

Anti-aging tips tegen neuslippenplooien

We kunnen het niet genoeg zeggen: het verouderingsproces kun je niet voorkomen maar je kunt het wel vertragen. Dat doe je door er een gezonde levensstijl op na te houden, niet te roken, matig te drinken, voldoende te slapen, gezond te eten, en (heel belangrijk!) je huid goed tegen de zon te beschermen.

DIY anti-aging tips

1. Gezichtsmassage

Door de plooien dagelijks glad te strijken, kunnen de plooien uiteindelijk iets verzachten. Dat glad strijken doe je als volgt. Span de huid een beetje over je tanden en strijk dan met de vingertoppen van je middelvingers van onder naar boven over de vouwen zodat je de ze glad strijkt, maar wel zonder er al teveel druk op uit te oefenen. Let op: masseer je gezichtshuid altijd van beneden naar boven, dus met opwaartse bewegingen, om de huid te liften.

2. Specifieke skin care

Gebruik skin care producten met anti-aging ingrediënten zoals retinol en vitamine C om de collageenproductie te bevorderen. Dagelijks exfoliëren met alfahydroxyzuur (AHA) kan ook een steentje bijdragen.

3. Camoufleren

Door de vouwen met een vloeibare concealer lichter te maken, vallen ze minder op.

Cosmetische ingrepen

4. Fillers met hyaluronzuur

Door hyaluronzuur in de nasolabiale plooien te injecteren, worden ze opgevuld, en zijn ze minder zichtbaar. Het hyaluronzuur wordt door het lichaam op natuurlijke manier afgebroken. Daarom moet deze behandeling ongeveer iedere zes maanden herhaald worden.

Let echter op: fillers zetten is een kunst. Streef er niet naar om de plooien helemaal uit te wissen. Dat staat heel onnatuurlijk. Verder geldt: beter te weinig filler dan teveel. Teveel of verkeerd gezette fillers geven een opgeblazen effect en kunnen de volumes en daarmee balans in je gezicht verstoren.

Beter is nog een combinatie van verschillende behandelingen zoals het verstrakken van de huid met retinol en/of laserbehandeling en dan een heel klein beetje opvallen met hyaluronzuur. Het uiteindelijke resultaat zal afhangen van de bravoure van je cosmetische arts.

5. Microneedling

Een andere behandeling die ook wel wordt toegepast, is microneedling: de huid wordt behandeld met een pen met kleine naaldjes waardoor er ‘gaatjes’ in de huid ontstaan en de celdeling, collageen- en elastineproductie gestimuleerd wordt. Voor een goed resultaat moet de behandeling meerdere malen herhaald worden. Maar ook hier gaat het vooral om verzachten.