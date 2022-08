Ben jij jaloers op zijn vriendinnen? Begrijpelijk! Het is volkomen normaal, ook al is het niet prettig. Zo ga je met die jaloerse gevoelens om.

Liefde. Jaloers op zijn vriendinnen

Eigenlijk vind je het flauw van jezelf, maar de gevoelens steeds weer de kop op: je bent jaloers op zijn vriendinnen. Natuurlijk weet je dat er niets achter hun vriendschap steekt. Hij kent ze al jaren, ze gaan vriendschappelijk met elkaar om en vaak genoeg ben jij ook van de partij. Maar af en toe doet het pijn…

‘Elke keer als ik ze samen zie, voel ik een steek door mijn maag gaan. ‘ik weet wel dat ze alleen maar vrienden zijn, maar toch…‘ – Loes

‘Pas geleden hebben we uren gewinkeld om een gepast cadeau voor de verjaardag van een van zijn vriendinnen te kopen. Het is heel lief van hem dat hij zoveel aandacht aan haar verjaardag besteedt. En dat hij mij overal bij betrekt. Maar soms wilde ik wel eens dat hij zoveel aandacht aan mijn verjaardagscadeau zou besteden!‘ – Daphne

‘Ik geef het toe: eigenlijk wil ik gewoon dat al zijn aandacht naar mij gaat. Ik begrijp wel dat dat niet kan. Maar soms valt het gewoon even verkeerd als hij weer eens met haar zit te sms’en.‘ – Fleur

Om het nog maar niet te hebben over chat-vriendinnen. Elke man (en vrouw) heeft tegenwoordig wel -tig virtuele vriendinnetjes (en vriendjes) die de ’traditionele vlees-en-bloed’-vriendenkring gaan versterken.

Het is ook meer dan logisch dat we, naast onze liefdesrelatie, ook relaties met anderen hebben. Collega’s, kennissen uit de sportschool en vrienden én vriendinnen. Vriendschappen die uit het verleden stammen of die in het heden zijn opgebloeid. Je kunt je nu eenmaal niet met je partner in huis opsluiten en verder elke relatie afkappen. Dat zou het leven wel ontzettend saai maken (en wellicht binnen de kortste keren het einde van je liefdesrelatie betekenen). Dus… zit er niets anders op dan zijn vriendinnen… te accepteren. Maar je kunt wel iets doen om de jaloerse gevoelens het zwijgen op te leggen.

Tips en adviezen: