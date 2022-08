Als je maar lang genoeg wacht, komt alles terug in de mode. Eén van de nieuwste haartrends voor 2022 is: het jaren ’80 permanent. Wie had dat ooit gedacht?

Het jaren ’80 permanent is terug (maar dan anders)

Na het haarmatjetrend (die overigens nooit echt is doorgekomen) is het nu de beurt van het permanent. Ja, je leest het goed, het jaren ’80 permanent is weer terug in de mode. Niet dat het meteen een huge haartrend voor 2022 gaat worden. Maar het is weer een optie, en beter dan ooit.

Waar we deze opleving van het permanent aan te danken hebben? In ieder geval aan het personage Nancy Wheeler uit ‘Stranger Things’, vertolkt door Natalia Dyer. Nancy heeft zo’n jaren ’80 coupje met van die krulletjes waar toentertijd geen actrice of celeb aan ontkwam: Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman, Olivia Newton John, Julia Roberts, Madonna. Pak de foto’s er maar eens bij en je ziet krullenbollen waar zelfs een poedel, met alle respect, jaloers op zou zijn.

Verder is het ook niet echt verrassend dat het permanent weer een comeback maakt, want tegenwoordig staan texturen in de haartrends helemaal centraal en daarmee zijn krullen weer helemaal hot geworden.

Tegenwoordig hebben we wel een veel geraffineerdere smaak dan in de jaren ‘80 en proberen we de natuur zoveel mogelijk na te bootsen. Natuurlijk ogende krullen en waves zijn dan ook het doel.

Als je steil haar hebt of volume aan je haar wilt toevoegen, dan kun een modern permanent iets voor je zijn. Ook als je dol bent op krullen en waves en vaak met de krultang in de weer gaat, is een permanent misschien een betere oplossing, want op den duur is een permanent minder schadelijk dan het dagelijks behandelen (martelen) van je haar met een hete tang.

Maar hiermee komen we meteen bij het volgende punt: de permanenten van vandaag de dag mogen er dan stukken beter, mooier en natuurlijker uitzien, het is en blijft een chemische behandeling. Voorzichtigheid blijft geboden, ook met de zogenaamde ‘digitale perm’ die op dit moment aan populariteit wint.

De ‘digitale perm’, ook wel ‘Asian perm’ genoemd (omdat deze methode uit het Verre Oosten afkomstig is en veelvuldig in Zuid-Korea en Japan wordt toegepast) is een manier van permanenten waarbij de krullers worden verhit via een professionele machine met een digitale display (wat meteen ook de term digitale perm verklaart). Er komen dus zowel chemische stoffen als (infrarode) hitte aan te pas en de behandeling duurt zo’n drie tot vier uur. Hoewel er geclaimd wordt dat de chemicaliën je haar niet, dan wel veel minder dan vroeger beschadigen, blijft het toch uitkijken.

Wil je het iets minder drastisch aanpakken, dan is er ook de ‘cold wave’, waarbij de krullers niet verhit worden. Dit is iets milder voor je haar maar het resultaat is minder duurzaam.

Iets anders dat je moet weten is dat een permanent niet geschikt is voor gebleekt haar. Permanenten pakken het beste op ‘virgin’ haar, onbehandeld haar, of op z’n hoogst op geverfd haar. Het zou bovendien beter op dun en steil haar werken dan op dikker haar.

Verder is het niet zo dat je niet meer hoeft te stylen en dat je geen omkijken meer naar je haar hebt. Je zult je krullen ’s morgens met haarproducten in banen moeten leiden en verder is het belangrijk je haar goed te verzorgen en hydrateren want een permanent droogt je haar uit en het kan zelfs gaan pluizen. Houd er ook rekening mee dat je haar na het permanenten een stuk korter kan lijken, juist omdat er krul in zit.

Denk je over een permanent, laat je dan goed adviseren door je kapper. Bespreek ook wat voor type krul je in gedachten hebt. Denk je aan een beach wave, een body wave (voor meer body in je haar) of kurkentrekkerkrullen (spiral waves). Of hebben alleen bepaalde zones van je haar wat body nodig?