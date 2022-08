Post-holiday syndroom. Weer thuis en niet blij. Dit kun je doen

Thuiskomen is voor veel vakantiegangers niet leuk. De vakantie is voorbij. De lome dagen van luieren en leuke dingen doen behoren tot het verleden. Thuis wachten er weer onaangename klussen en verplichtingen. Bikini’s en badpakken gaan in de wasmand. Het feest is voorbij! Vind je het gek dat we hier een beetje ziek van kunnen worden? Het post-holiday syndroom bestaat écht en moet niet worden onderschat. Laten we het syndroom eens beter bekijken en ook zien wat we ertegen kunnen doen.

Welke klachten geeft het post-holiday syndroom?

Het woord ‘syndroom’ (een verzameling van steeds tezamen voorkomende klinische verschijnselen/symptomen) wordt vaak op de verkeerde manier gebruikt, maar in het geval van de terugkeer naar huis na een vakantie kunnen er wel degelijk lichamelijke en geestelijke klachten optreden die alles te maken hebben met de overgang van een relatief rustige periode naar de dagelijkse routine met al zijn verplichtingen.

De klachten kunnen bestaan uit moeheid, prikkelbaarheid, angst, gebrek aan concentratie, weinig eetlust, een triest gevoel of een onverschillige houding tegenover het werk en het leven. Deze symptomen worden wel verklaard door het effect van stress op de HPA-as, de Hypothalamus-Hypofyse-Bijnier-as die, zoals het woord al zegt, bestaat uit de hypothalamus, de hypofyse en de bijnieren. De stress post-vakantie wordt veroorzaakt door de terugkeer naar de gebruikelijke activiteiten van het dagelijks leven waar we niet meer aan gewend zijn.

Wie heeft het meest moeite met de terugkeer naar het dagelijks leven? Mannen of vrouwen? Of zijn we allemaal in gelijke mate ‘slachtoffer’ van het post-holiday syndroom?

Het lijkt erop dat degenen met een baan met vooral veel denkwerk eerder last hebben van het post-holiday syndroom. Volgens een Spaans onderzoek komt het syndroom het meest voor bij jonge volwassenen tussen de 25 en 40 maar er is geen verschil tussen mannen en vrouwen waargenomen.

Wat kun je doen om het post-holiday syndroom zo snel mogelijk te overwinnen?

Er wordt wel geadviseerd om de routine van het dagelijks leven geleidelijk aan weer op te pakken om de impact ervan op die manier te verkleinen. Dit kun je doen door een paar dagen tussen je terugkeer van vakantie en de eerste werkdag in te plannen. Verder is het ook belangrijk dat je rustig blijft en de verplichtingen die je wachten één voor één aanpakt. Probeer dat met een zeker plezier te doen. Zie er een uitdaging in in plaats van ertegen aan te hikken.

Het is ook aan te raden om de eerste week niet te veel in te plannen en ’s avonds op tijd naar bed te gaan waardoor je ’s morgen gemakkelijker opstaat. Een andere tip is: sporten. Lichamelijke beweging is een optimale remedie tegen stress. Bovendien is het na de vakantie waarin we vaak wat ongeregelder eten en minder bewegen best heel fijn om weer aan je lichaam te werken.

Een laatste, maar wel belangrijk advies is om jezelf prettige dingen in het vooruitzicht te stellen – een dagje uit, een middagje naar zee – zodat je werken niet enkel met onaangename dingen associeert. Concentreer je relaxmomenten dus niet allemaal in één enkele vakantie maar verspreid ze over het jaar.

In samenwerking met ADVERSUS