Kort haar is een van de grootste beautytrends van de zomer van 2026. Niet alleen vanwege de uitstraling, maar vooral ook vanwege het gemak.

Waarom onderhoudsarm kort haar deze zomer zo populair is

Kort haar beleeft in 2026 een opvallende comeback. Het gaat daarbij niet alleen om een nieuwe look, maar ook om gemak. Minder tijd voor de spiegel, minder gebruik van stylingtools en een kapsel dat zelfs op warme dagen goed blijft zitten: dat is waarom de vraag in de salons naar korte kapsels is toegenomen.

Minder styling, meer gemak

De manier waarop we naar haar kijken verandert. Je haar hoeft niet meer perfect gestyled te zijn (mag wel!). Steeds vaker zien we op de catwalks en in het straatbeeld kapsels die er ook zonder uitgebreide styling verzorgd uitzien. Deze trend wordt wel ‘gecontroleerde imperfectie‘ genoemd.

De behoefte aan ‘loslaten’ in de haartrends van 2026 laat zich gemakkelijk verklaren. Zeker in de zomer, wanneer warmte en luchtvochtigheid een zorgvuldig geföhnde coupe binnen enkele uren om zeep kunnen helpen, hebben kapsels die met het weer samenwerken in plaats van ertegen te vechten de voorkeur.

Kortere kapsels drogen sneller, hebben minder producten nodig en blijven beter in model zitten. Daardoor hoeft het haar niet iedere ochtend opnieuw zorgvuldig gestyled te worden om er verzorgd uit te zien.

Ook de bob wordt losser en natuurlijker

Zelfs binnen de populaire bob zien we die verschuiving naar eenvoud terug. De strakke, grafische lijnen van eerdere seizoenen maken plaats voor zachtere vormen met meer beweging en textuur. Gelaagde varianten sluiten beter aan bij de natuurlijke beweging van het haar en blijven ook mooi wanneer ze aan de lucht drogen. Air drying en hair rewilding – een terugkeer naar de natuurlijke conditie van het eigen haar – zijn belangrijke sleutelwoorden.

Dat maakt deze kapsels niet alleen moderner, maar vooral praktischer tijdens warme zomerdagen of drukke ochtenden waarop er weinig tijd is om uitgebreid te stylen.

Korte kapsels passen bij een drukkere levensstijl

De populariteit van kort haar heeft niet alleen met mode te maken. Veel vrouwen zoeken naar manieren om dagelijkse routines eenvoudiger te maken (denk ook aan een verschijnsel als skin streaming), en haarverzorging hoort daar ook bij.

Minder haarlengte betekent vaak:

minder tijd kwijt zijn aan wassen en drogen;

minder gebruik van föhn, stijltang of krultang;

minder stylingproducten nodig hebben;

een kapsel dat gedurende de dag beter in model blijft.

Voor veel vrouwen voelt een kort kapsel dan ook niet als een tijdelijke trend, maar als een praktische keuze die tijd bespaart zonder in te leveren op uitstraling.

Comfort wordt belangrijker dan perfectie

De grootste haartrend van de zomer van 2026 is misschien wel: comfort. Natuurlijk mag een kapsel er mooi uitzien, maar het moet vooral passen bij het dagelijks leven. Een coupe die na een fietstocht naar het werk, een warme middag op het terras of een dag op het strand nog steeds goed zit, wint het steeds vaker van een kapsel dat voortdurend onderhoud vraagt.

Dat betekent niet dat er één ideaal kapsel bestaat. De keuze is juist groter dan ooit. Wat de populairste korte kapsels van dit moment met elkaar gemeen hebben, is niet de lengte of de vorm, maar het feit dat ze weinig inspanning vragen en toch verzorgd ogen. Dat is precies waarom kort haar in 2026 zo populair: minder tijd besteden aan je haar, zonder concessies te doen aan stijl.

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