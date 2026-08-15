Ontdek Lazy Beauty, dé beautytrend van herfst 2026. Zo creëer je de nonchalante net-uit-bed-look met bedhead-haar, smudged eyeliner en blurry lips.

Lazy Beauty is dé herfsttrend van 2026: zo creëer je de net-uit-bed-look. Photo courtesy of Dior

Zie je er tegenop om na de zomer weer in het gareel te moeten lopen? We snappen het. Het valt niet mee om je weer in het keurslijf van het dagelijks leven te persen. Op één gebied krijgen we het gelukkig gemakkelijker: de dagelijkse beautyroutine. We hoeven niet terug naar perfecte looks. De gepolijste clean girl-look heeft zijn langste tijd gehad. Op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027 zagen we haar dat eruitziet alsof je net uit bed bent gestapt, eyeliner die net wat is uitgelopen en lippen met een zachte, blurry finish. Welkom in het tijdperk van Lazy Beauty: de bewust nonchalante, net-uit-bed-look die deze herfst overal opduikt. Het is dé herfsttrend van 2026.

Waarom deze look nu zo populair is

Geen perfecte gestylede lokken of scherpe scheiding maar out-of-bed hair. Photo courtesy of Anteprima

Na jaren van strakke slickbacks, glass skin en ‘no-makeup makeup’ die stiekem behoorlijk wat tijd kostte, stappen we over op een minder perfecte beautylook, en dat voelt bevrijdend. Designers en make-upartists laten zich inspireren door een menselijk moment: het moment waarop je net uit bed bent, maar er toch moeiteloos goed uitziet.

Op de catwalks van onder andere Dior, Coach, Boy London, Tory Burch en Prada zagen we die sfeer duidelijk terug. Ook bij Gucci en Diesel in Milaan kwamen we hier en daar een lazy beauty look tegen. Denk aan haar met natuurlijke frizz en volume, zacht gesmudgde eyeliner en lippen zonder scherpe contouren. Het is geen slordige look, maar eerder zoiets als gecontroleerde nonchalance. Het is dezelfde look die we ook in de mode tegenkomen.

De drie pijlers van de Lazy Beauty-look

1. Bedhead-haar

Nonchalant opsteekkapsels bij Dolce & Gabbana. Losse haarlokken zijn een must. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Vergeet de strakke knotten en perfect gedefinieerde krullen. Volgens de Lazy Beauty herfsttrend gaan we onze haartextuur versterken (zelfs de wet looks worden gewild slordig, iets wat we voor de zomer al zagen). Verder mag je haar zelfs lichtjes pluizen en mag het eruit zien alsof je het niet gekamd hebt maar er simpelweg met je handen doorheen bent gegaan.

Denk aan losse slag, een half losse knot of air-dried haar met wat extra volume bij de roots. Hoe minder perfect, hoe beter. Deze trend wordt ook wel ‘intentional imperfection‘ genoemd.

2. Soft & smudged eyes

Lazy Beauty look bij Prada: gewild slordige kapsels en after party smokey eyes. Photo courtesy of Prada

Scherpe eyeliner maakt plaats voor een zachtere look. Breng kohl of cream eyeliner aan langs de wimperrand en eventueel in de waterlijn en veeg de lijn vervolgens licht uit.

Een vleugje taupe of warme bruine oogschaduw rond de ogen zorgt voor dat licht vermoeide, romantische effect. Concealer? Alleen waar je het écht nodig hebt.

3. Blurry, just-kissed lips

Ook je lippen hoeven niet perfect gestift te zijn. Breng kleur vooral aan in het midden en laat die verder geleidelijk vervagen, alsof je net iemand hebt gekust of je lippen net even met je vingers hebt aangeraakt. Kies voor een matte of satijnen finish en laat de high-shine gloss deze keer achterwege. Benieuwd naar de lippenstifttrends voor herfst winter 2026 2027, lees dan ook ons artikel De comeback van donkere lippen: dit zijn de lippenstifttrends voor herfst winter 2026-2027.

Zo creëer je de Lazy Beauty-look in 5 stappen

1. Begin met je haar

Was je haar de avond ervoor of laat het aan de lucht drogen. Breng de volgende ochtend wat texturizing spray of droogshampoo aan bij de roots en masseer het product goed in.

Knijp de lengtes voorzichtig samen en laat je natuurlijke textuur en eventuele frizz hun werk doen. Een losse lage knot of half-up style kan ook, zolang er maar een paar plukjes ontsnappen.

2. Maak je huid licht op

Bij deze look geldt: minder is meer. Gebruik een lichte skin tint of tinted moisturizer, of houd het bij serum en SPF. Werk eventuele oneffenheden alleen plaatselijk bij.

Een vleugje cream blush hoog op de wangen geeft je huid een frisse, zachte uitstraling. Je kunt ook kiezen voor een boyfriend blush die juist lager op de wangen wordt geplaatst en er heel gezond en natuurlijk uitziet.

3. Smudge is the new sharp

Trek met een zacht kohlpotlood of cream eyeliner een dunne lijn langs de wimperrand en eventueel de waterlijn. Veeg de lijn daarna voorzichtig uit met je vinger of een smudge brush.

Wil je wat meer diepte? Breng dan een klein beetje taupe of warme bruine oogschaduw aan in de oogkas. Geen harde lijnen, geen perfecte wings maar zachte, vervaagde contouren. Voor de avond kun je gaan voor donkere, imperfecte smokey eyes, zoals gespot bij Prada.

4. Blur je lipkleur

Breng je lipstick, lip stain of tinted balm vooral aan in het midden van je lippen. Druk je lippen op elkaar en dep de kleur vervolgens met je vinger iets naar buiten.

Een lipliner is niet nodig. Wil je toch wat extra definitie, trek dan eerst een lijntje in een niet al te donkere kleur en vervaag het dan lichtjes.

5. Fixeer niet te veel

Houd alles beweeglijk. Een lichte setting spray voor je haar mag, net zoals je ook je make-up kan fixeren, maar laat je huid, haar en make-up vooral hun natuurlijke beweging behouden.

Het eindresultaat mag eruitzien alsof je er vijf minuten over hebt gedaan, ook als je er stiekem iets langer mee bezig bent geweest.

Producttips voor de Lazy Beauty-look

Texturizing spray of droogshampoo voor een instant bedhead

Cream blush in een warme, peachy tint

Zacht kohlpotlood in bruin, zwart of taupe

Matte of satijnachtige lip tint of lip mousse in nude, rosé of berry

Lichte skin tint of serum foundation

Voor wie is Lazy Beauty ideaal?

Voor iedereen die geen zin meer heeft in een full face om zeven uur ’s ochtends. Voor drukke ochtenden, korte nachten en dagen waarop je er verzorgd uit wilt zien zonder dat het er té uitziet. Want Lazy Beauty gaat niet om lui zijn, maar om een nonchalante beauty look die nu eens niet perfect hoeft te zijn.

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