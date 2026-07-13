Van grafische eyeliner tot een lifting wing. Dit zijn de belangrijkste eyeliner trends op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027.

Eyeliner is terug: dit zijn de mooiste eyeliner trends voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Vivetta

Wie dacht dat eyeliner uit het modebeeld was verdwenen, komt bedrogen uit. Op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027 dook deze oogmake-up overal op. Niet als één vaste trend, maar in allerlei verschillende vormen: van grafische bloklijnen tot verfijnde micro-wings en klassiek zwarte cat eyes. Opvallend is dus dat er niet één soort eyeliner domineert. Elk modehuis geeft een eigen interpretatie aan deze klassieker. Dit zijn de belangrijkste eyeliner trends voor herfst/winter 2026 2027. Om zelf creatief mee aan de slag te gaan!

De comeback van eyeliner past bij de terugkeer van echte make-up

De afgelopen seizoenen zagen we op de catwalks vooral frisse huidjes die eruitzagen alsof er nauwelijks make-up aan te pas was gekomen. Voor herfst/winter 2026-2027 verandert dat beeld. Make-up wordt opnieuw een creatief onderdeel van de totale look. We gaan weer ‘echte’ glamour make-up looks zien.

Dat betekent overigens niet dat alles zwaar wordt aangezet. Ook wanneer eyeliner de hoofdrol speelt, blijft de huid vaak natuurlijk en fris. Juist het contrast tussen een rustige basis en een opvallend oog zorgt voor een modern effect.

Courrèges: grafische block eyeliner

Grafische eyeliner, breed en zwart, bij Courrèges. Foto Charlotte Mesman

Misschien wel de meest moderne interpretatie zagen we bij Courrèges.

Hier liep een brede zwarte eyeliner vanaf het midden van het bovenste ooglid naar buiten. De lijn was strak, grafisch en bijna architectonisch. De binnenste ooghoek bleef juist helemaal vrij, waardoor de eyeliner nog sterker opviel.

De rest van de make-up bleef vrijwel nude. Dat maakt deze look verrassend draagbaar: één krachtig accent is voldoende.

Acne Studios: eyeliner krijgt kleur

Groene block liner die bewust slordig is aangebracht bij Acne Studios. Photo courtesy of Acne Studios

Bij Acne Studios werd duidelijk dat eyeliner deze winter niet per se zwart hoeft te zijn.

Het modehuis werkte met gekleurde block eyeliner in verschillende kleuren: blauw, bruin, felgroen, rood. Kleur krijgt hier opnieuw een rol krijgt in de oogmake-up. De lijnen bleven grafisch en strak, maar voelden speelser dan de zwarte variant van Courrèges.

Deze trend past mooi binnen de bredere ontwikkeling waarbij make-up weer meer persoonlijkheid mag laten zien.

Dolce & Gabbana: de klassieke cat eye blijft

Klassiek zwarte eyeliner bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Ook de klassieke zwarte eyeliner is terug.

Bij Dolce & Gabbana zagen we een perfecte cat eye: diepzwart, scherp getekend en elegant verlengd richting de slapen.

Het is de eyeliner zoals we hem kennen uit de jaren zestig, maar dan met een moderne precisie. Geen vervaagde lijnen of smokey effecten, maar een strakke omlijsting van het oog die de blik direct meer intensiteit geeft.

Deze look bewijst dat tijdloze klassiekers nooit echt verdwijnen.

Vivetta: de micro-wing met liftend effect

Micro-liner met liftende wing op de catwalk van Vivetta. Photo courtesy of Vivetta

Heel anders was de eyeliner bij Vivetta.

Slechts een paar modellen droegen eyeliner, maar juist daardoor viel de look extra op.

De lijn was flinterdun en liep vrijwel volledig rondom het oog. De verfijnde wing trok het oog optisch iets omhoog. Daardoor ontstond een frisse, open oogopslag zonder dat de eyeliner nadrukkelijk aanwezig was.

Juist deze geraffineerde techniek zou weleens veel invloed kunnen krijgen op de dagelijkse make-up. Ze laat zien dat eyeliner niet altijd dramatisch hoeft te zijn om effect te hebben. Bovendien is deze eyeliner perfect om hangende oogleden een kleine lift te geven.

Lanvin: kohl maakt een comeback

Zwarte eyeliner in het onderste ooglid bij Lanvin. Foto Charlotte Mesman

Waar de meeste modehuizen zich concentreerden op het bovenste ooglid, koos Lanvin voor een andere benadering.

Hier werd een donker kohlpotlood in de onderste waterlijn aangebracht en vervolgens zacht vervaagd. Daardoor ontstond een mysterieuze blik met een knipoog naar de glamour van de jaren twintig.

Het resultaat oogde chic en vrouwelijk zonder zwaar te worden.

De belangrijkste eyelinertrend? Aan jou de keus

Misschien is dat wel de grootste verandering ten opzichte van de afgelopen jaren.

Er bestaat deze winter niet één perfecte eyeliner. De catwalks laten juist zien hoeveel verschillende interpretaties mogelijk zijn.

strak en grafisch;

klassiek met een cat eye;

ultrafijn met een liftende wing;

gekleurd en speels;

zacht vervaagd met kohl.

Net als bij de lippenstift trends voor herfst winter 2026 2027 is er niet langer één voorgeschreven look, maar kiezen we een stijl die past bij ons gezicht en persoonlijkheid.

En misschien is dat wel de mooiste make-uptrend van herfst/winter 2026-2027: make-up mag gezien worden, maar we gaan er vooral ook op een creatieve manier mee om.