De comeback van donkere lippen: ontdek de lippenstifttrends voor herfst winter 2026-2027, van ossenbloed en wijnrood tot glossy oranjerode tinten.

Bruine lippenstift met donker lippotlood bij Gucci, een make-uptrend voor herfst winter 2026-2027. Photo courtesy of Gucci

De afgelopen jaren hebben we vooral veel natuurlijke lippen gezien. Een vleugje kleur, natuurlijke roze tinten die nauwelijks opvielen, meer kwam er niet aan te pas. Op de catwalks voor herfst winter 2026-2027 zien we echter een duidelijke kentering. Lippen mogen weer gezien worden. Lipstift is terug!

Donkere pruimrode lippenstift backstage bij Roberto Cavalli herfst winter 2026-2027. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Van dieprode hoogglans lippen tot donkere pruimrode matte monden en zelfs opvallende oranjerode tinten: de lippenstifttrends voor herfst winter 2026-2027 laten zien dat make-up opnieuw iets is om karakter en persoonlijkheid uit te drukken. Tegelijkertijd blijven natuurlijke lippen bestaan, waardoor het contrast tussen minimale en uitgesproken make-up groter is dan ooit.

Donkere lippen zijn terug

Donkerrode lippenstift bij Carven in Parijs. Foto Charlotte Mesman

De meest opvallende ontwikkeling is zonder twijfel de terugkeer van donkere lipkleuren.

Bij verschillende modehuizen kozen de backstage visagisten voor rijke tinten die variëren van diep rood tot wijnrood, pruim en ossenbloed. Het zijn kleuren die kracht uitstralen en perfect passen bij de comeback van glamour looks op de catwalks.

Perfect gestifte dieprode lippenstift met matte finish bij Lanvin. Foto Charlotte Mesman

Zo zagen we bij Lanvin perfect aangezette wijnrode lippen met een matte finish, terwijl ook bij N21 klassieke rode lippen opnieuw hun plaats opeisten. De boodschap is duidelijk: lippen hoeven niet langer op te gaan in de rest van de make-up.

Vaak was de lippenstift gecombineerd met lippotlood in ongeveer dezelfde kleur. Over lining is ook nog steeds een trend. Met deze techniek waarbij je het lippotlood net even buiten de contouren van je lippen aanbrengt, maak je je lippen optisch voller.

De invloed van de jaren 90

Wie de beautylooks van dit seizoen bekijkt, kan niet om de jaren 90 heen.

Gucci zette vol in op supermodel-glamour met dieprode hoogglans lippen die bijna gelakt leken. Andere looks combineerden zachtbruine lippenstift met een ietwat donker lippotlood, een combinatie die rechtstreeks uit het supermodeltijdperk van de jaren 90 lijkt te komen.

Deze trend sluit naadloos aan bij de comeback van jaren 90 glamour die we op veel catwalks voor het komende winterseizoen zagen. De lippen zijn voller, duidelijker omlijnd en vormen opnieuw een belangrijk onderdeel van de totale look.

Hoogglans verovert de catwalk

Naast kleur speelt ook textuur een belangrijke rol.

Een make-up look, geïnspireerd door Addicted to Love van Robert Palmer, met oranjerode glossy lippen bij Jean Paul Gaultier. Foto Charlotte Mesman

Na jaren waarin matte lippen domineerden, verschijnt er steeds meer glans op de catwalks. Bij Gucci kregen dieprode tinten een bijna vinylachtige finish. Jean Paul Gaultier koos voor oranjerode glossy lippen die de glamour van de jaren 80 en 90 opriepen.

Deze glanzende afwerkingen geven klassieke lipkleuren een moderne uitstraling.

Oranje zorgt voor een verrassend accent

Oranje lippenstift in een clean face bij Mugler. Foto Charlotte Mesman

Niet alle lippenstifttrends zijn donker.

Bij Mugler verschenen opvallende oranje lippen die juist werden gecombineerd met no make-up make-up looks. Ook Sportmax speelde met oranje lipsticktinten.

Deze felle kleuren brengen energie in het seizoen en vormen een interessant tegengewicht voor alle wijnrode en pruimkleurige varianten. Ze bewijzen dat herfst- en wintermake-up niet per definitie donker hoeft te zijn.

Natuurlijke lippen blijven bestaan

Toch verdwijnen natuurlijke lippen niet. Integendeel. Ze vormen nog steeds de meerderheid.

Bij Tom Ford verschenen zowel opvallende donkere lipkleuren – diepdonkerrood, blauw en paars – als vrijwel natuurlijke mondjes. Ook MM6 Margiela koos voor zachte matte lippen die nauwelijks opvielen.

Dat past binnen een hoofdtendens die we overal op de catwalks terugzien. In de make-up voor herfst winter 2026-2027 komen we niet één uniforme look; zelfs de looks van de modellen op de catwalks verschillen onderling. Opvallend was dat veel modehuizen voor de komende winter ervoor kozen om slechts enkele modellen een opvallende lipkleur mee te geven, terwijl anderen bijna volledig naturel bleven.

Juist daardoor krijgen opvallende lippen zoveel impact. Als je dán een gestifte mond ziet, kun je er niet omheen.

Perfectie maakt plaats voor persoonlijkheid

Wat alle lippenstifttrends voor herfst winter 2026-2027 met elkaar gemeen hebben, is dat ze minder voorspelbaar zijn dan de clean girl-esthetiek van de afgelopen jaren.

De catwalks laten ruimte voor contrast. Mat naast glanzend. Donker naast natuurlijk. Klassieke rode lippen naast onverwachte oranjetinten. Soms perfect aangebracht, soms iets zachter en minder streng omlijnd.

Na jaren van minimale make-up lijkt de boodschap duidelijk: lippen mogen weer karakter hebben. En of je nu kiest voor een wijnrode matte lip, een glossy rode mond of juist een natuurlijke tint, het gaat dit seizoen vooral om expressie.

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