Volle lippen zonder dat er een cosmetische chirurg aan te pas hoeft te komen? Dat willen we allemaal! En het kan, namelijk met de allernieuwste lippenstifttechniek die wel ‘over lining‘ wordt genoemd. Volgens de allernieuwste make-up trends is ‘over lining’ dé trend van het moment (bijkomend effect is dat deze techniek ook nog eens héél anti-aging is!). Topmodellen als Kendal Jenner zweren (momenteel) bij ‘over lining’ (ironisch genoeg hebben zij vaak wél hun lippen laten opvullen, maar dat terzijde).

Wat houdt ‘over lining’ in? Eigenlijk is het heel simpel. In plaats van je lippen te omlijnen, ga je ze ‘overlijnen’. Je tekent de contouren dus net iets buiten de natuurlijke vorm van je lippen. Hiermee komt het lippotlood weer terug in de mode!

Maar de allernieuwste liptrend omvat meer dan alleen het ‘overlijnen’ van je lippen. Er komen nog twee andere dingen bij kijken, namelijk de kleur van je lippen en de finish. De meest trendy kleur van het moment is – houd je vast – marron glacé (alvast een dikke knipoog naar de make-up trends voor herfst en winter 2020 2021). En de finish is gloss.

Waar het om gaat is, dat je je lippen omlijnt met een lipliner in een marron glacé tint en dat je je mond vervolgens met een wat lichtere nude tint invult die je vervolgens afmaakt met een hoogglansje. Het verloop van je lipkleur richting het midden van je lippen moet heel natuurlijk zijn (waarbij het midden lichter is dan de lipcontouren), maar het lippotlood zelf vervaag je niet! Dat lijntje mag dit seizoen gezien worden.

Een goed voorbeeld van ‘over lining’ en marron glacé + gloss is te zien in de make-up look die MAC Cosmetics voor de modeshow van Rick Owens voor herfst winter 2020 2021 creëerde. Volgens het bekende make-up merk is één van de hoofdtrends voor het nieuwe seizoen: gloss. Glossy monden met lipliner behoren tot de allernieuwste trends.

Zoals gezegd, is deze make-up techniek (en super trend!) ontzettend flatterend. Je creëert er een filler effect, een anti-aging effect, mee waardoor je lippen voller en jonger lijken. Het lippotlood zorgt er bovendien voor dat je lippenstift niet uitloopt. Tip: de trend wil dat je de gloss over het lippotlood aanbrengt maar loopt je lippenstift gemakkelijk uit, breng de gloss dan alleen op je lippen aan.

