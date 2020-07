Summer in the City. Hoe kleed jij je? Spijkershorts zijn prima. Een kort jurkje is altijd goed. Een lange, zwierige boho jurk is fantastisch. Maar voor een speciale gelegenheid (of een speciaal gevoel!) mag het iets méér zijn. Laat je inspireren door streetstyle trends voor zomer 2020. Bekijk de streetstyle looks op deze pagina. Je kunt er vast iets mee. Laten we er even samen doorheen lopen.

Streetstyle trends zomer 2020. Stylish summer in the City looks

Mooi weer? Ga voor een stylish midzomer look. We zetten een aantal hippe modetrends voor zomer 2020 voor je op een rijtje.

1. Ga voor die LBD (Little Black Dress). Zwart in de zomer is stylish. Strapless zwart des te meer!

2. Kort jurkje, coole zomerjurk? Draag er stoere, zwarte veterboots onder.

3. Shorts? Verruil je spijkershorts voor een stylish korte broek met bandplooi.

4. Draag een boxy blazer op superkorte, coole shorts.

5. Ga voor exotische topjes met paisley motiefjes. Of voor mouwloze bloesjes met een vrolijke print. Een gilet is ook supercool. Een streepje buik mag gezien worden!

6. Breng je haar strak naar achteren met gel en draag het in een laag staartje of een lage knot.

7. Combineer verschillende fantasieën met elkaar, ook als ze niets met elkaar van doen hebben.

8. Combineer je outfit met een dierenprint.

9. Ga voor een total black look en haal er dan een kleurrijke tas bij.

10. Less is more. Concentreer je op je outfit, op de lijnen en vormen. Ga voor een eenvoudig kapsel en draag eens geen of alleen goed gekozen bijous. Eenvoud is chic.

Geniet van de zomer. Geniet van de mode. Maak jezelf blij met een stylish zomerlook.

