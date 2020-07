Kaia Gerber, Emily Emily Ratajkowski, Charlize Theron, Irina Shayk, Bella Hadid… Vroeg of laat gaat elke celeb en Vip aan een bob kapsel, soms tijdelijk, soms ook blijvend. Het bob kapsel is één van de favoriete kapseltrends voor zomer 2020. Millenials zweren erbij maar ook steeds meer 40-plussers kiezen voor deze haarstijl. Boblijntjes zijn het anti-aging kapsel bij uitstek. Je haar ziet er frisser en gezonder uit, een bob oogt jeugdig en energiek en getuigt van een zekere pit (waar lang haar soms wat lijzig kan overkomen). Natuurlijk is het wel van belang om je bob kapsel af te stemmen op je vorm gezicht. We hebben een aantal vuistregels voor je om het bobkapsel volgens de allernieuwste kapseltrends voor 2020, maar ook op basis van je eigen gezicht, te interpreteren.

Welk bob kapsel bij welke vorm gezicht?

Een lang gezicht vraagt om een bob kapsel dat in de breedte werkt. Houdt het haar aan de zijkanten van je gezicht daarom vol en volumineus. De ideale lengte is hier de kaaklijn of ook iets hoger zodat je de lengte van je gezicht doorbreekt. Een zijwaartse, gelaagde look creëert een diagonale lijn die in dit geval heef flatterend werkt.

Een rond gezicht lijkt smaller als het haar aan weerszijden een beetje over het gezicht valt. Een middenscheiding werkt in dit geval goed. De ideale lengte is hier onder de kaaklijn zodat het gezicht wat langer lijkt. Met wat laagjes bovenop het hoofd creëer je wat volume waardoor je gezicht minder rond lijkt.

Een hoekig gezicht of een gezicht met scherpe gelaatstrekken heeft baat bij een bob kapsel met laagjes en beweging die het gezicht verzachten.

De styling van een bob kapsel is heel eenvoudig. Je kunt je eigen textuur volgen en het steil of krullend dragen, maar je kunt er volgens de allernieuwste kapseltrends voor zomer 2020 een mooie slag in aanbrengen. Dit staat heel geraffineerd.

