Zin in iets totaal nieuws? Combineer een bermuda met een jasje. Ga voor de short suit. Het is de allernieuwste modetrend voor zomer 2020. Zo draag je ‘m!

Een bermuda, een gilet, een blazer, een dasje. Draag het allemaal bij elkaar en je hebt een short suit volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2020. Haal er een paar witte seventies laarzen bij en je hebt het helemaal voor elkaar. Hipper kan niet. De modemeisjes tijdens de Fashion Weeks konden er niet genoeg van krijgen.

Short suits zijn niet alleen leuk als geheel, je kunt de kledingstukken ook afzonderlijk dragen. Omgekeerd kun je ook je eigen short suit samenstellen met kledingstukken uit je klerenkast die bij elkaar aansluiten. We lichten een paar modetrends uit de streetstyle foto’s op deze pagina uit. Misschien helpen ze je op weg om on-trend combi’s voor jouw short suit te maken:

1. Rechte en nette bermuda’s zijn in de mode.

2. Gilets zijn cool! (Draag eens een gilet zonder iets eronder op spijkershorts).

3. Monochroom (één kleur van top tot teen) is dé modetrend voor zomer 2020.

4. Sorbetkleurtjes zijn on-trend.

5. Witte seventies laarzen horen er deze zomer helemaal bij.

6. De pumps voor zomer 2020 zijn… puntig!

7. Dasjes voegen een pittige touch aan je outfit toe.

8. Opgestikte zakken zijn cool (en helemaal in trend met de utility trend).

9. Het visserhoedje is hip! (en beschermt zowel tegen regen als zon).

10. Laten we de goudkleurige schakelketting niet vergeten!

Supercool, toch?

