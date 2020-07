Het bobkapseltje is supercool. De kapseltrends voor 2020 laten nog steeds een lichte voorkeur voor dit halflange kapsel zien. En terecht. Het bobkapsel is flatterend en geschikt voor alle leeftijden.

Houd je niet van een kort kapsel, maar vergt lang haar teveel onderhoud of laat de gezondheid van je lange manen te wensen over, dan is een halflang kapsel – een van dé hipste kapseltrends voor zomer 2020 – de oplossing. Je haar oogt fris en glanzend, dode haarpunten knip je weg en haarverven wordt er – in vergelijking met lang haar – zoveel eenvoudiger op. Soms kan een halflang kapsel echt vernieuwend werken.

Een halflang kapsel getuigt van karakter, van pit. Het is een opvallende haarcoupe die je op vele manieren kunt stylen. Je kunt je haar samenbinden in een klein staartje (zoals je dat misschien van je lange haar gewend was) maar je kunt er ook andere coole en trendy hair looks mee creëren.

Het meest eenvoudige – maar ook hipste – model is halflang haar op één lengte. Dat kun je dragen met een zijscheiding waarbij de volle kant over je gezicht hangt. Maar ook met een stijlvolle middenscheiding waarbij je de wereld ‘met open vizier’ tegemoet treedt, sla je een goed figuur. Een wet look is volgens de kapseltrends voor zomer 2020 een stijlvolle optie. En met een lichte slag wordt dit halflange kapsel helemaal up-to-date. Lukt het je niet goed om er een mooie wave in te zetten, zet je haar dan bovenop je hoofd vast in een klein knotje met wat losse lokken in je nek, zoals we dat zagen op de catwalk van Fendi voor zomer 2020. Je ziet het… met dit halflange en schattige kapseltje kun je alle kanten op.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Op elke foto zie je hetzelfde model: Liza Popova uit Rusland. Dit model met haar spannende boblijntje loopt voor de bekendste modehuizen (Valentino, Chanel, Fendi). Om maar te zeggen…

TRENDYSTYLE