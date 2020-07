Zin om je make-up look te updaten? Loop vooruit op de allernieuwste make-up trends voor herfst 2020. We gaan op de klassieke toer (net zoals voor de haartrends)!

Als we meer willen weten over de allernieuwste make-up trends voor het komende seizoen, dan richten alle ogen zich vanzelfsprekend op MAC. De visagisten van MAC Cosmetics creëren tijdens de Fashion Weeks de make-up looks voor tientallen, zo niet honderden modeontwerpers in New York, Londen, Milaan en Parijs en hebben daarmee de vinger aan de pols. Voor herfst winter 2020 verwacht MAC onder meer een comeback van klassiekers. Opvallend genoeg krijgen we dezelfde boodschap van de internationale hair stylisten over de haartrends voor het nieuwe seizoen te horen. We gaan dus weer op de klassieke toer!

Rode lippen, donker opgemaakte ogen… We gaan terug naar de elegante klassiekers van weleer. Dat impliceert dat we preciezer gaan werken. Details worden weer belangrijk. In het algemeen signaleert MAC in de make-up een minder conceptuele aanpak en meer aandacht voor techniek en vakmanschap. Wil je aan deze klassieke make-up trend voor herfst winter 2020 dan maak je je ogen en/of je mond met de nodige aandacht en precisie op.

Volgens de allernieuwste make-up trends voor herfst winter 2020 gaan we weer voor perfect gestifte monden en strakke eyeliner die elk trillinkje van je hand verraden. Ook je huid moet perfect opgemaakt zijn waarbij de texturen – glans, mat – centraal staan.

Qua lippenstift gaan we voor donkerrode tinten met een blauwe ondertoon zoals ossenbloedrood en Bourgondisch rood. En daarmee weet je meteen hoe moeilijk het zal zijn om met een perfect gestifte mond ten tonele te verschijnen. Qua oogmake-up gaan we volgens de allernieuwste make-up trends voor rechte, strakke lijnen voor een intense oogopslag.

Al met al geen gemakkelijke make-up trend, dat zijn we met je eens. Maar wel inspirerend. Zie het als een nieuwe uitdaging! Experimenteer met deze allernieuwste make-up trend voor herfst 2020. Loop vooruit op de trends!

