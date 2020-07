Eén van de allernieuwste haarkleurtrends voor 2020 is: teasy lights. Teasy (high)lights houden het midden tussen high lights en balayage (met de hand gezette high lights zonder folie). Het bijzondere aan deze kleurtechniek is dat de kapper je haarlokken, voordat het oplichtende product (de lightener), erover gaat, eerst tegenkamt of toupeert. Vervolgens gaat de lightener erover en wordt de lok in folie verpakt (zoals bij high lights).

Een andere bijzonderheid van teasy lights is dat ze niet direct bij de haarwortels worden gezet maar vaak pas halverwege de haarlengte. Hierdoor krijg je een heel natuurlijk effect dat doet denken aan het ombré effect van weleer, maar dat toch anders is omdat niet alle haarpunten licht opgekleurd zullen zijn.

Teasy lights geven je haar een natuurlijke, zonnige touch mee, en ze zijn low maintenance. Je hebt er eigenlijk geen omkijken naar. Naarmate je haar groeit en wordt bijgeknipt, groeien ze uit. Om uitgroei bij de haarwortels hoef je je niet druk te maken want de teasy high lights worden zo laag ingezet dat het haar bovenop je hoofd sowieso donkerder is. Richting je haarpunten wordt het dankzij de teasy lights lichter.

Het klinkt allemaal ideaal maar er kleeft ook een nadeeltje aan. Het kleurproces kan wat onaangenaam zijn op het moment van uitspoelen en uitkammen. De getoupeerde en inmiddels opgelichte haarlokken laten zich soms moeilijk doorkammen. Hoe netter je kapper te werk gaat, hoe minder hinder je hiervan zult ondervinden.

Volgens de fashionista’s is het resultaat echter de moeite en het ongemak van uitkammen dubbel en dwars waard. Je kunt teasy lights het beste laten zetten bij een kapper die goed bekend is het met proces. Een voordeel is dat teasy lights niet over de hele lengte van je haar worden gezet. Zoals gezegd, knip je ze er al snel uit. Mogelijke schade aan je haar blijft dus beperkt.

Maar een beetje ‘teasen‘ (plagen) van je haar komt er dus wel aan te pas. De vraag is of die term slaat op de techniek (en het uitkammen) of op het speelse resultaat :-)

TRENDYSTYLE