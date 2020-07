Heb jij je al verdiept in de allernieuwste modetrends voor het komende seizoen? Ken jij de modekleuren voor herfst winter 2020 2021? Het lijkt een ‘ver van mijn bed’-show maar een beetje mode-voorkennis kan geen kwaad. Zeker niet nu het uitverkoop is. Je kunt met je aankopen alvast anticiperen op de allernieuwste modetrends zodat je gericht koopt, en met dingen thuiskomt waar je ook het komende seizoen iets mee kunt.

Back to basics. Klassiek is trendy

Eén van de meest opvallende tendensen voor herfst winter 2020 2021 is de klassieke stroming die we zien opduiken in de make-up, de kapsels en ook in de mode, met name waar het de modekleuren betreft. Een modehuis als Max Mara bijvoorbeeld maakte nauwelijks gebruik van kleur. Bij andere modehuizen zagen we klassieke – vaak donkere – kleuren als basis met hier en daar een creatie in kleur. Bij Bottega Veneta zagen we roodtinten, acid groen en vanillegele nuances in een verder vrij donker kleurenpalet. Bij Fendi bleekroze en zachte geeltinten, wederom in een donker kleurenpalet.

Ook in Parijs vierden de klassieke winterkleuren hoogtijd. Bij Chanel zagen we veel zwart en wit (wat niemand zal verbazen) met hier en daar een roze of rood kleuraccent. Bij Dior zagen we voornamelijk zwart, wit, grijs, donkerblauw en camel.

De klassieke modekleuren voor herfst winter 2020 laten zich als volgt samenvatten: zwart, wit, donkerblauw, grijs, en bruintinten maar dan niet de bostinten maar eerder camel, karamel, chocolade en toffee.

Top 10 Modekleuren herfst winter 2020 2021

Naast de klassieke kleuren die natuurlijk altijd meedoen (maar deze winter wel heel erg aanwezig zijn), heb je de karakteristieke kleuren voor het nieuwe seizoen. Voor herfst winter 2020 2021 zijn dat volgens kleurspecialist Pantone sterke kleuren die persoonlijkheid uitstralen. De top 10 modekleuren van Pantome omvatten:

herfstig oranje (amberglow) wulps rood (samba) zandsteen (sandstone) klassiek blauw, een heldere blauwkleur die aan het kobalt grens (classic blue) acid geel groen (green sheen) poeder roze (rose tan) diep blauwgroen (ultramarine green) baksteenrood (fired brick) warmroze noga (peach nougat) paarsrood (magenta purple)

De kleuren die ons opvielen op de catwalks voor winter 2020 2021 waren de zachtgele tinten, acid geel groen, roodtinten en combinaties van paarsrood/baksteenrood met lila.

Met dit kleurengidsje geven we de eerste aftrap voor de allernieuwste modetrends voor winter 2020. Ook voor ons is het allemaal nog betrekkelijk nieuw maar zo’n kleuroverzichtje helpt ons – en hopelijk ook jullie – alvast een beetje op weg, en kan van pas komen bij het shopping in de zomeruitverkoop.

