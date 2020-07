De streetstyle trends voor zomer 2020 hebben een bijzondere wending genomen. Alles wees erop dat we ons deze zomer weer volop aan de bloemetjesprints en dierenprints zouden gaan laven, maar verrassend genoeg kregen felle kleuren en color blocking de overhand.

Op de catwalks voor lente zomer 2020 (en ook voor winter 2020) zagen we nog volop bloemenfantasieën en dierenprints langskomen. Ook op de stoffenbeurs van afgelopen januari in Milaan zagen we voor zomer 2021 nog opvallend veel blommetjes en animalier prints. Maar de streetstyle trends van de afgelopen Fashion Weeks haalden daar een streep door. Felle, effen kleuren hadden de overhand.

Verwonderlijk was dat niet. Met name op de Parijse catwalks hadden we veel felle kleuren gezien. Bij Valentino bijvoorbeeld werden optisch witte creaties afgewisseld door creaties in neonkleuren. Ook bij Hugo Boss begon de fashion show met spierwitte outfits om vervolgens over te gaan op felle kleuren.

Fuchsia, oranjerood, helblauw, smaragdgroen, felgeel. Het zijn fantastische modekleuren voor zomer 2020. Je kunt je van top tot teen in een felle kleur hullen maar mag deze kleuren ook met elkaar combineren. Roze met oranjerood bijvoorbeeld is een topcombinatie. Helblauw met wit ook. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE