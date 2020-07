Ben jij in vakantiestemming? Vier het met een casual maar stijlvolle zomerlook in spijkergoed! De denimtrends voor zomer 2020 zijn top. De lichte kleuren ogen luchtig en maken blij. Shorts en minirokken zijn bij uitstek geschikt voor zwoele midzomerdagen.

1. Draag spijkergoed op spijkergoed.

2. Verruil je spijkershorts voor een minirok in denim (niet, nooit met zwarte panty’s dragen!).

3. Draag spijkershorts met een hoge taille.

4. Draag pantoffels of badslippers met sokken onder je spijkerbroek.

5. Combineer spijkergoed met fris wit voor een ultieme zomerlook.

6. Ga op de seventies toer! Geen seventies jeans in huis? Ga dan voor kralen- en schelpenkettingen en armbandjes.

7. Combineer je spijkerbroek met een licht zomervest én… draag het vest op je blote huid (met een witkatoenen beha eronder).

8. Draag hoge laarzen of cowboy boots onder je spijkermini of -shorts.

9. Knoop een spijkerjack in je taille. Yep! Zoals in de jaren ’80.

10. Completeer je spijkerlook met modeaccessoires van spijkergoed! (Zie de spijkerlaarsjes op de eerste foto).

Geen zin in blote benen of een lange spijkerbroek, dan zijn er altijd nog lange spijkerrokken of spijkerbermuda’s!

TRENDYSTYLE