Houd je vast! Superlelijke sandalen zijn terug in de mode. En volgens de allernieuwste trends voor zomer 2020 dragen we ze met sokken!

Misschien heb je het al opgemerkt: Birkenstocks zijn terug in beeld! Je draagt ze naar het strand maar ze doen het net zo goed onder een broekpak of een cocktailjurkje. Zoals altijd spelen de modetrends met contrasten. Volgens de modetrends voor zomer 2020 gaan we platte sandalen zelfs met sokken dragen. De trend is: des te lelijker, des te cooler!

Zoals dat vaak met modetrends gaat, moet je er eerst aan wennen. Zo verging ons het ook. Toen wij vorig jaar zomer tijdens de Men’s Fashion Weeks de heren op sandalen met sokken voorbij zagen schuifelen, moesten we er nog om gniffelen. Nu lopen we er zelf ook zo bij!

Het begon met de blauw-met-wit gestreepte badslippers van Adidas. Toen werden het Birkenstocks. Daarna superlelijke (en uiterst economische) sandalen van Umbro en nu mag je zelfs met badslippers van de Lidl ten tonele verschijnen. How low can you go? Des te lelijker, des te cooler! We zeiden het al.

Durf jij het aan? Laat je fantasie gaan! Haal je mooiste jurk uit de kast en draag er de lelijkste badslippers onder die je kunt vinden. Met een paar sokken erin ben je nog hipper. Shockeer je omgeving! Ga voor spannende contrasten. Speel met de mode. Geniet van het leven en neem jezelf vooral niet al te serieus…

TRENDYSTYLE