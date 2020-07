Haarkleurtrends zomer 2020. Dit is waarom die donkere uitgroei hip is!

Het hele concept van ‘uitgroei-is-lelijk’ is tijdens de blijfthuis-periode op de helling komen te staan. We hadden immers een dijk van een excuus om die landingsbaan (uitgroei) te verantwoorden. Het grappige is dat als het eenmaal ‘mag’ je er ook het mooie van gaat inzien. De basis voor deze vernieuwde kijk op uitgroei werd echter al eerder gelegd. De haarkleurtrends voor zomer 2020, maar ook voor eerdere seizoenen, speelden al met uitgroei.

Het begon met een haarkleurtrend die ‘root stretch colors’ werd genoemd, waarbij highlights niet meer dicht op de haarwortels werden gezet, maar een stukje eronder zodat het echt leek alsof de zon je haar opgelicht had. Voordeel van deze kleurtechniek is dat je uitgroei geleidelijker is zodat je je highlights minder vaak hoeft bij te werken.

Op de zogenaamde ‘landingsbaan’ rustte echter nog steeds een taboe. Dit fenomeen had het (nog) niet geschopt tot haarkleurtrend, want in ons gevoel moest zo’n sterk kleurcontrast toch echt wel worden bijgewerkt. Ook daar zijn we nu vanaf gestapt!

Sterker nog, er zijn zelfs argumenten te vinden die vòòr een landingsbaan (donkere uitgroei) pleiten. Zo’n donkere streep uitgroei bijvoorbeeld behoedt je voor ‘poppenhaar’: haar dat zo opgelicht is dat het er niet natuurlijk meer uitziet. Het legt bovendien een natuurlijkere link met je wenkbrauwen die in de regel (veel) donkerder zijn dan een (sterk) geblondeerde haarkleur. Kortom: donkere uitgroei voorkomt een onnatuurlijk pruik-effect! En zo kwam het dat ook donkere uitgroei deel ging uitmaken van de haarkleurtrends voor zomer 2020. Amen.

