Louis Vuitton onthult de Cruise 2021 collectie ‘Game On’, gefotografeerd in het atelier van Nicolas Ghesquière, artistiek directeur van de dames collecties, gelegen in de Rue du Pont-Neuf te Parijs. Hiermee vangen we een eerste glimp op van de nieuwste modetrends voor lente zomer 2021. Het belooft een interessant en stylish modeseizoen te worden!

De collectie ‘Game On’ van Louis Vuitton voor voorjaar 2021 staat voor een luchtig avontuur waarbij de expertises van het Huis en het gepassioneerd vakmanschap, de winnende kaart, een rol spelen. Aan de hand van de Cruise 2021 collectie neemt Nicolas Ghesquière ons mee in een persoonlijke reis: zijn verleden, zijn heden en oneindige mogelijkheden voor de toekomst.

De ‘Game On’-collectie is een samenspel van opvallende kleuren, interessante snitten en spannende, creatieve combinaties. Natuurlijk is er ook aandacht voor de modeaccessoires, in het bijzonder voor de tassen. Daarop zien we de bekende Monogram-bloem terug, dit keer in goed gezelschap van de vier figuren van een kaartspel: bloeiende klaveren, spitse schoppen, fonkelende ruiten en almachtige harten.

Bekijk de foto’s van de Cruise 2021 collectie van Louis Vuitton maar eens. De kleuren en lijnen zijn fascinerend, en de combinaties leveren interessante ideeën op. De lange trench coat over de wijde broek en de chunky sneakers; de gestreepte leggings met pumps onder het korte regenmanteltje; de superchique cargobroek met opgestikte zakken met streeptrui en kittige enkellaarsjes; de lange streepjurk met (wederom) chunky sneakers en felle kleuraccenten; de combinatie van streepbroek met streepblouse en stoere trench…

Kom maar op met de nieuwe mode voor 2021! Vernieuwende ideeën zijn van harte welkom. Louis Vuitton komt ons op dit punt tegemoet.

