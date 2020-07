De haartrends voor zomer 2020 laten een sterke comeback van de wet look zien. Een wet look kapsel is hip. Zin om ermee aan de slag te gaan? Doen!

Wet looks kapsel zijn perfect voor de zomer. De haartrends voor zomer 2020 laten schitterende wet looks zien. Soms zien deze natte kapseltjes eruit alsof je net onder de douche vandaan komt, soms lijkt het alsof je zo uit de zee bent komen oprijzen. De wet look was op verschillende toonaangevende catwalks voor zomer 2020 te zien. Van Marni tot Balmain, van Francesca Liberatore tot Borbonese. Op de catwalks voor winter 2020 2021 zagen we wet looks, bijvoorbeeld bij Dolce & Gabbana (toch niet de eerste de beste). Deze kapseltrend zet het komende seizoen dus door.

Wet looks zijn heel gemakkelijk zelf thuis te creëren. Er komen geen speciale technieken aan te pas. Het enige wat je nodig hebt is een pot gel of wax (en een gezonde dosis creativiteit).

Je wet look mag gewild slordig zijn of juist heel netjes. Houd je van zo’n nette look dan breng je eerst een flinke dosis product op je haar aan en dan ga je er vervolgens met een fijne kam doorheen. Je kunt haar van achteren heel steil maken of de natuurlijke beweging ervan versterken door de lokken met producten rond te draaien, lok voor lok. Je kunt zo’n lok afmaken met een vlecht achterop je hoofd zoals je op de foto hieronder ziet. Met schuifspeldjes kun je je haar plat tegen je slapen houden. Je kunt ze laten zitten of ze verwijderen als de gel is opgedroogd en je haar de juiste vorm heeft aangenomen.

Heb je lang en steil haar dan kun je de lokken over de hele lengte met een wax bewerken voor dat ‘Ik heb net gedoucht’-effect. Houd je van een natuurlijk effect, gebruik dan niet al te veel product zodat de lokken niet aan elkaar plakken. Voor een modern effect mag je ook alles naar achteren brengen en het daar heel steil en recht stylen.

Niet handig? Ga dan voor het gemakkelijkste wet look kapseltje dat er is: alles strak naar achteren, met of zonder scheiding, en het daar vastzetten in een knot of paardenstaart. Die paardenstaart kan je een wet look meegeven maar als je van contrasten houdt, kun je ‘m ook mooi glad en droog föhnen.

Kortom, laat je fantasie gaan. Laat je inspireren door de kapseltrends voor zomer 2020 maar geef je kapsel – met behulp van gel of wax – een eigen, persoonlijke twist mee.

