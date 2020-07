Jeans trends zomer 2020. 3x Spijkerbroeken

Wisselvallig zomerweer? Maakt niet uit! Met een beetje creativiteit creëer je een zomerlook die wel een regenbuitje kan weerstaan. Neem je hipste spijkerbroek of spijkershorts als uitgangspunt en maak er up-to-date combinaties mee, helemaal volgens de allernieuwste jeans trends voor zomer 2020.

De jeans trends voor zomer 2020 zijn veelzijdig. Seventies spijkerbroeken zijn terug in beeld. Strakke slim fit jeans knip je af op kniehoogte voor een hippe look. Maar de spijkerbroeken trends laten ook spijkershorts zien, en lange, rechte spijkerbroeken. Juist daarmee kun je trendy looks creëren.

Zo kun je je spijkershorts combineren met een coltruitje en een boxy blazer. Zo’n look is een schot in de roos. Afhankelijk van de gelegenheid draag je er hooggehakte sandaaltjes onder, of boots, of sneakers.

De allernieuwste jeanstrends laten ook vrij wijde, lange spijkerbroeken met een hoge taille zien. Deze modellen zijn ideaal voor wisselvallig zomerweer. Combineer ze met een crop top (dat kan een korte zomertrui zijn) zodat je nog net een stukje huid showt (heb je toch nog het idee dat het zomer is).

Helemaal stylish wordt het als je er een jasje in Chanel-stijl bijhaalt. Dit jasje mag mouwloos zijn. Rol de pijpen op en draag er hoge hakken onder, en je ziet er supercool uit, helemaal in lijn met de modetrends voor zomer 2020, met toch met een heel eigen, persoonlijke twist.

