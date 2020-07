Kapseltrends zomer 2020. 3x Mooie opsteekkapsels

Superstrak naar achteren of losjes bijeengebonden in de nek. Opsteekkapseltjes zijn een geliefde haartrend voor zomer 2020. Het is een ideale manier om een bad hair day glansrijk door te komen. Of om een shampoobeurt nog een dagje uit te stellen. Maar dat niet alleen. De opsteekkapseltjes voor zomer 2020 hebben een heel eigen charme. Ze zijn superchic of zwoel, een beetje androgyn of juist heel vrouwelijk. Je kunt er alle kanten mee op. We zochten drie stijlen volgens de allernieuwste kapseltrends voor zomer 2020 voor je uit.

Superchic met gelknot

Strak naar achteren gekamd haar met een nette knot in je nek is één van de chicste haartrends voor zomer 2020 die je kunt bedenken. Met dit kapsel zit je altijd goed. Gebruik – na het aanbrengen van de gel – een fijne kam om alle haartjes op hun plaats te leggen. Een geraffineerd detail is de zijscheiding (zie de kapselfoto). Maak de look af met mooie oorbellen en een coole zonnebril. Dit kapsel is ook heel geschikt voor een feestje.

Nonchalante knot met fly-away lokjes

Heel vrouwelijk is een nonchalante knot met losse lokjes rond het gezicht. Dit is een heel gemakkelijk kapsel dat het beste tot zijn recht komt als je je haar net gewassen hebt. Föhn het even glad en breng het losjes naar achteren. Bind een bandje in de kleur van je outfit rond de knot en ga voor een paar mooie oorbellen, wellicht met mooie parels volgens de allernieuwste trends. Supermooi!

Messy knot

Wil je haar niet? Heb je een bad hair day? Zit er een vreemde slag in of krult het omdat je verrast werd door een zomerregenbuitje? Maak van al die beweging in je haar een deugd. Kneed er een anti-frizz crème in om pluis tegen te gaan , breng het dan losjes naar achteren en steek het bijna lukraak vast met speldjes zodat je een gewild warrig en slordig knotje krijgt. Messy en hip!

TRENDYSTYLE