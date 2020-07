Make-up trends zomer 2020. Dit is dé mascara trend!

Natuurlijk is er nooit zoiets als één enkele make-up trend maar de rode lijn in de make-up looks voor zomer 2020 was toch wel: zwarte mascara in kleine hoeveelheden.

De make-up trends voor zomer 2020 laten vooral natuurlijke make-up looks zien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we op de wimpers van de modellen backstage bij de modeshows voornamelijk enkel een vleugje zwarte mascara aantroffen. De mascara was vaak heel dunnetjes aangebracht tegen een natuurlijk of vaak zelfs onopgemaakt ooglid.

Als je de make-up looks op deze pagina bekijkt, zal je ook opvallen dat de make-up trends voor zomer 2020 dan wel licht opgemaakte wimpers laten zien, maar wat er aan mascara op de haartjes zit is met de uiterste precisie aangebracht. Hierdoor is elk haartje afzonderlijk goed te zien. We gaan dus niet voor heel volle en bushy wimpers maar voor heel verfijnde resultaten. Voor een up-to-date look gebruik je dus zwarte mascara die je heel summierlijk maar precies op de wimpers aanbrengt.

Voor een ultieme wetlook – en dit is een leuke backstage truc! – breng je de mascara op de onderste wimperhaartjes in toefjes aan zodat je dat effect krijgt als je net uit de zee of het zwembad opduikt en het water je wimperhaartjes heeft verzwaard (en aan elkaar doet kleven).

Een ander truc om zonder al teveel mascara je blik te openen, is het gebruik van een wimpertang. Om je wimpers maximaal te krullen, verwarm je de wimpertang voor gebruik met de hete lucht van je föhn.

Praktische en anti-aging mascara tips

Tot slot nog een paar praktische mascara tips:

1. Hoe netter je je make-up aanbrengt, hoe rustiger je gezicht, hoe jonger je uitstraling. Breng je mascara – ongeacht de make-up trends voor zomer 2020 – dan ook heel zorgvuldig aan.

2. Heb je geen vaste hand, gebruik dan geen dikke mascarakwastjes maar ga voor dunne exemplaren.

3. Als je huid rond je ogen niet zo strak meer is, wil de mascara nog wel eens sneller uitlopen. Gebruik in dat geval een waterproof mascara. Let wel op dat je de mascara afhaalt met uiterst milde reinigingsproducten.

4. Zijn je wimpers in de loop van de tijd minder vol geworden, ga dan voor een volumizing mascara (ongeacht de trends).

5. Er bestaan verschillende producten die je wimpers voller en langer kunnen maken, maar die hebben vaak bijwerkingen. Regelmatig insmeren met castorolie kan helpen. Verwacht er echter geen wonderen van. Je wimpers goed verzorgen (en vooral voorzichtig je mascara afhalen) is nog altijd het beste.

