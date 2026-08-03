Elegant, vrouwelijk en eigentijds: de pump is dé schoen van herfst/winter 2026/2027. Zo werd hij gestyled op de catwalk én draag je hem zelf.

De pump is terug: zo draag je deze schoen in herfst/winter 2026/2027. Photo courtesy of Prada

De hoogtijdagen van chunky sneakers, robuuste loafers en grove zolen lijken voorbij. Op de catwalks in Milaan en Parijs maakte één type schoen een opvallende comeback: de pump. Elegant, vrouwelijk en moderner dan ooit. Het is misschien wel de meest geliefde schoen voor herfst/winter 2026-2027.

Van Prada en Ferragamo tot Gucci, Fendi en Dior: overal zagen we pumps voorbijkomen als hét elegante alternatief voor zware (lees: lompe) schoenen van de afgelopen seizoenen. Opvallend is dat ontwerpers deze schoen niet alleen opnieuw uitvonden, maar ook op verrassende manieren combineerden. Denk aan geborduurde kniekousen, transparante panty’s of juist blote benen. De pump is deze winter geen klassiek basic, maar een echte blikvanger.

Hoewel de pump een van de opvallendste schoenen van het seizoen is, is het zeker niet de enige trend. Ook retro en hybride sneakers én hoge laarzen spelen een belangrijke rol in de schoenentrends voor herfst/winter 2026/2027.

Zo zien de pumps van herfst/winter 2026/2027 eruit

De pumps op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027 zijn extreem puntig. Photo courtesy of N21

De pumps voor het komende seizoen hebben een opvallend uitgesproken silhouet. Het meest kenmerkend is de extreem spitse neus. Niet ingetogen, maar langgerekt en scherp, waardoor je voet optisch langer en eleganter lijkt.

Ook de belijning krijgt veel aandacht. Ferragamo liet bijvoorbeeld pumps zien met een diepe V-uitsnijding op de wreef die de schoen nog gestroomlijnder en slanker maakt. Daarnaast komen ook slingbacks terug en kun je kiezen tussen verfijnde kitten heels of hoge stilettohakken. Voor iedere stijl en gelegenheid is er een passende variant.

Bi-color pumps met V-uitsnijding bij Ferragamo. Photo courtesy of Ferragamo

Opvallend zijn bovendien de vele bicolor-uitvoeringen. Contrasterende neuzen, zwart-witcombinaties en geraffineerde kleurvlakken geven klassieke pumps een moderne uitstraling. Bij N°21 hadden de spitse neuzen een andere kleur (soms zelfs metallic), terwijl Ferragamo speelde met elegante kleurcontrasten en luxueuze materialen.

Niet alleen de modellen maar ook de materialen zijn verfijnd. Satijn, glanzend lakleer, krokodillenreliëf en kleine glittertjes geven de pump een luxueuze uitstraling.

Prada combineert verfijnde pumps met korsetdetails en zwarte kousen met een sportief rood jack en ‘dubbele’ rok voor herfst/winter 2026/2027. Photo courtesy of Prada

De pumps bij Prada waren versierd met kristallen, kralen en parels (zie de coverfoto) die bij iedere stap bewegen. Andere modellen hadden korset-achtige veters (zie de foto hierboven). Deze ongewone versieringen maakten ze tot een van de meest besproken (en meest “Prada”) schoenenmomenten van de Milanese shows.

Pumps met stippen onder een jurk met stippen bij Dior. Photo courtesy of Dior

Dior koos voor romantische details zoals strikjes, stippenprints en driedimensionale bloemen.

Typische Gucci-pumps met horsebit onder een rok met bloemenfantasie bij Gucci. Photo courtesy of Gucci

Gucci bleef trouw aan het iconische horsebit-detail, dat klassieke pumps direct een herkenbare, tijdloze uitstraling geeft. Ook pumps in het overbekende GG-monogram waren weer volop van de partij.

De styling maakt het verschil

Minstens zo interessant als de schoenen zelf is de manier waarop ze werden gedragen. Op de catwalks waren pumps veel meer dan een accessoire; ze vormden een essentieel onderdeel van de complete look.

Prada zette misschien wel de opvallendste styling neer. De rijk versierde pumps werden gecombineerd met zwarte, bordeauxrode of witte kniekousen met bloemenborduursels (kleine margrietjes rond de enkels) en gehaakte details. De kousen zaten soms een beetje “awkward” of vreemd opgetrokken rond het onderbeen, wat bijdroeg aan de nonchalante, doorleefde look. Dit is in lijn met één van de grootste modetrends voor herfst/winter 2026-2027, namelijk de ‘gecontroleerde imperfectie’ esthetiek.

Ook Fendi liet zien dat sokken weer helemaal mogen. Zwarte pumps werden gedragen met halflange zwarte sokken, waardoor de schoen naadloos overliep in de rest van de outfit (iets wat je benen optisch verlengt).

Gucci koos juist voor een vette knipoog naar de jaren tachtig. Klassieke zwarte pumps met het kenmerkende Horsebit-detail werden gedragen onder transparante panty’s, waardoor de elegante lijnen van de schoen extra werden benadrukt.

Dolce & Gabbana speelden met contrasten. Transparante kniekousen, ribsokken en sensuele slingbacks werden gecombineerd met strakke tailoring, maar ook met kant en lingerie-achtige creaties. Dior koos juist voor een lichtere, romantische benadering en showde de pumps vaak met blote benen, zodat de verfijnde bloemendetails alle aandacht kregen.

Zo draag je de pump deze winter

Veel van deze pump-looks laten zich eenvoudig vertalen naar je eigen garderobe.

Metallic pumps onder een metallic broek met uitlopende pijpen bij Gucci. Pumps en tas zijn op elkaar afgestemd. Photo courtesy of Gucci

Een van de mooiste combinaties is een spitse pump onder een lange, wijde pantalon of broek met uitlopende pijpen. Terwijl de broek soepel over de schoen valt, piept alleen de lange, puntige neus eigenwijs onder de zoom uit. Juist dat kleine detail maakt je outfit bijzonder.

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Ook onder een lange rok of midi-jurk zorgt een spitse pump voor een verfijnd silhouet, zoals we dat op vele wintercatwalks zagen. Kies eventueel voor een bicolor-model (een andere schoenentrend voor herfst winter 2026 2027) als elegante blikvanger.

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Als je lef hebt, kun je de catwalktrends letterlijk volgen en pumps combineren met transparante zwarte panty’s in jaren 80-stijl, fijne kniekousen of een paar opvallende sokken. Bij een verder ingetogen outfit zorgt dat voor een moderne twist.

Liefhebbers van minimalisme kunnen juist kiezen voor blote benen, zoals te zien was bij Ferragamo en Dior. Daardoor komen de elegante lijnen van de pump volledig tot hun recht.

Overigens mag je de stijl van je pumps afstemmen op je tas (zoals oma dat vroeger deed) voor een extra vrouwelijke touch. Denk aan Gucci die horsebit-pumps combineerde met een horsebit-tas. Meer over de tassen voor winter 2026 2027, vind je in ons artikel Dit zijn de hotste tassentrends voor herfst winter 2026 2027.

De pump als middelpunt van je outfit

De comeback van de pump gaat niet alleen om de terugkeer van een klassieke schoen, maar het is ook een terugkeer naar alles wat vrouwelijk en elegant is.

Of je nu kiest voor een minimalistische zwarte pump, een slingback met kitten heel, een bicolor-uitvoering of een rijk versierd exemplaar met kristallen: de pump is deze herfst en winter weer dé schoen die een outfit compleet maakt. Misschien niet de meest praktische schoen voor iedere dag, maar wel een waarin je je stylish en vrouwelijk voelt.