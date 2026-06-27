Dit zijn de hotste tassentrends voor herfst winter 2026 2027

Krokodillenprints en reliëfleer maken een sterke comeback in de tassentrends voor herfst winter 2026 2027. De top handle bag is een must. Photo courtesy of Celine, Gucci, Tod’s

In de tassentrends voor herfst winter 2026 2027 zijn twee hoofdrichtingen te ontdekken. Aan de ene kant de herinterpretatie van klassiek erfgoed uit de jaren 60, aan de andere kant een meer ontspannen vorm van moderne luxe. Tassen worden minder trendgedreven en meer stijlstatements die iets vertellen over je eigen persoonlijkheid. Kortom, er is een duidelijke shift naar minder “hype”-gedreven it-bags en meer draagbare, persoonlijkere ontwerpen. Deze ontwikkeling komen we ook tegen binnen de modetrends voor herfst winter 2026 2027.

Structured softness: de nieuwe dagelijkse luxe

Eén van de meest opvallende trends is wat je zou kunnen omschrijven als structured softness: tassen die er soepel uitzien, maar toch een vaste vorm hebben dankzij een onzichtbare, interne constructie. Het gebruik van deze soepele materialen zien we ook in de schoenentrends voor komende winter terug, waarin boterzachte leer en dunne zolen een belangrijke rol spelen.

Grote furry bag op de catwalk van Chloé voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Chloé

Chloé vertaalt deze trend naar nonchalante hobo’s, furry bags (grote tassen die van lichte vachten gemaakt lijken) en shoulder bags met een romantische, bohemian ondertoon, terwijl Max Mara het meer minimalistisch benadert met soepele leersoorten en klassiekere volumes.

Ook Celine speelt hier een belangrijke rol, maar dan in een strakkere interpretatie: minder vloeiend, meer architectonisch, met een nadruk op sobere elegantie en perfecte proporties.

60s ladylike revival: de nieuwe klassieke elegantie

Parallel aan die zachte vormen keert een uitgesproken ladylike esthetiek terug, sterk geïnspireerd op de jaren 60. Dit zijn compacte, gestructureerde tassen met korte handvatten en een bijna architectonische precisie in hun vorm die je vaak aan je arm draagt. Dit zijn onze favorieten voor het nieuwe seizoen.

Een moderne interpretatie van de Bamboo bag van Gucci. Photo courtesy of Gucci

Binnen deze richting speelt Gucci, dit seizoen voor het eerst onder leiding van Demna (Gvasalia), een opvallende rol. Hij herinterpreteert iconische archiefmodellen zoals de Bamboo en Jackie tot moderne, scherp gesneden handtassen met een duidelijke retro-reflectie, maar zonder nostalgisch te worden. Top-handle bags en boxy silhouetten krijgen hierdoor een frisse, conceptuele en modebewuste lading. Op deze catwalk kwamen we ook krokodillenprints tegen die we het komende seizoen weer volop gaan zien.

Jonathan Anderson voor Dior benadert dezelfde trend vanuit het eigen erfgoed van vrouwelijke elegantie: gestructureerde mini bags en klassieke schoudermodellen die een bijna couture-achtige precisie uitstralen.

Hermès zit hier in een meer tijdloze hoek. De ladylike codes zijn er altijd geweest, maar voor herfst winter 2026 2027 worden ze nog strakker en puristischer: denk aan perfect geproportioneerde top-handles en minimalistische, extreem hoogwaardige leersoorten zonder visuele ruis. Verder blijft de legendarische Birkin van de partij. Met de terugkeer van ladylike tassen is deze klassieker meer dan ooit up-to-date.

East–west en moderne minimal silhouettes

Tussen de zachte en de klassieke richting in zie je een derde beweging: de horizontale, langgerekte tasvorm. De east–west tas is niet nieuw, maar wordt het komende seizoen opnieuw gedefinieerd in een meer volwassen en minimalistische context..

Celine is hier opnieuw een referentiepunt, met lange, strakke schoudertassen die bijna grafisch aanvoelen. Ook Ferragamo speelt hierin een opvallende rol, met minimalistische, elegante ontwerpen en een sterke focus op vorm in plaats van decoratie.

Materiaal als nieuwe luxe-taal

In alle trends verschuift de aandacht steeds meer naar materiaal en afwerking in plaats van opvallende branding. Suède speelt een belangrijke rol vanwege zijn zachte, bijna nostalgische uitstraling, terwijl glad kalfsleer de basis vormt voor de meer ladylike en minimalistische modellen.

Tote bag in bruinsuède bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Hermès blijft hier de referentie voor puur materiaalgebruik: extreem verfijnd leerwerk zonder overbodige details. Max Mara vertaalt dit juist naar een meer understated, dagelijkse luxe benadering.

Opvallend is ook de opkomst van diepe bruintinten, die zwart langzaam vervangen als nieuwe neutrale basis in het luxesegment. Verder blijven we tassen in bordeauxrood zien.

Sculpturale statement bags: mode als object

Naast de draagbare trends blijft er ruimte voor experiment. Sculpturale tassen gaan steeds meer in de richting van objectdesign, waarbij functionaliteit soms ondergeschikt wordt aan vorm. Dior en Gucci gebruiken dit soort ontwerpen vaak als runway statements: tassen die zijn ontworpen om een silhouet visueel te verankeren in plaats van puur praktisch te zijn.

Echte must-have: de top-handle bag

Top handle bag bij Hermès. Photo courtesy of Hermès

Naast de grote lijnen zijn er ook een aantal specifieke trends die dit seizoen opvallen. Krokodillenprints en reliëfleer maken een sterke comeback en geven zelfs eenvoudige modellen een luxueuze, bijna vintage uitstraling. Vooral bij Prada duiken deze rijke texturen opvallend vaak op.

Ook de doctor’s bag behoort tot de opvallendste silhouetten van het seizoen. De klassieke dokterstas, met haar afgeronde vorm en stevige frameconstructie, sluit perfect aan bij de bredere ladylike revival.

Daarnaast zien we meer gelaagde ontwerpen, waaronder double bags of tassen met meerdere compartimenten die functionaliteit combineren met een speelse, modieuze uitstraling.

Qua formaat geldt vooral één regel: alles mag. Van uiterst compacte mini bags tot royale maxi shoppers en oversized carry-alls; het silhouet is belangrijker geworden dan de afmeting.

Een merk dat mooi inspeelt op de behoefte aan verfijnde functionaliteit is Tod’s, waar ingetogen luxe en praktische elegantie samenkomen in zachte leersoorten en tijdloze vormen.

De absolute favoriet van het seizoen blijft echter de top-handle bag, de tas met kort handvat bovenop. Of het nu gaat om een strakke box bag, een doctor’s bag of een zachtere interpretatie: het dragen van een tas in de hand of elegant over de arm is opnieuw dé manier om een look een verzorgde, luxueuze uitstraling te geven.



