Voor deze catwalkkapsels met lang haar heb je geen hairstylist nodig

Lang gelaagd kapsel met een natuurlijke textuur en een losse, nonchalante pony op de Louis Vuitton-catwalk voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Louis Vuitton

Influencers en celebs kiezen voor fotomomenten en officiële gelegenheden nog altijd mooi gestylede kapsels, zoals kunstige opsteekkapsels of strakke knotten, en dat snappen wij heel goed. Die kapsels zijn fotogeniek en stijlvol. Maar op de catwalks voor herfst winter 2026 2027 waait letterlijk en figuurlijk een andere wind. Volgens de allernieuwste haartrends gaan we onze kapsels voor het aankomende seizoen niet meer perfect stylen, maar laten we ons haar zijn gang gaan. Het leek alsof er voor de catwalkkapsels met lang haar bij Louis Vuitton geen haarstylist aan te pas was gekomen.

Catwalkmodel met lang haar, een luchtige krullende pony en een gewild slordige styling tijdens de Louis Vuitton-show voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Louis Vuitton

Dat was dan ook de bedoeling van hairstylist Duffy. Voor de modeshow van Louis Vuitton voor herfst/winter 2026-2027 was gekozen voor haar dat eruitzag alsof er nauwelijks een borstel aan te pas was gekomen. Sterker nog, het leek wel of een stevige wind met het haar van de modellen had gespeeld.

Een kapsel dat past bij de natuur

Die ogenschijnlijke eenvoud van de kapsels bij het Franse modehuis was allesbehalve toevallig. De nieuwe modecollectie van creatief directeur Nicolas Ghesquière kreeg de naam Super Nature en was geïnspireerd door de kracht van landschappen en de elementen: wind, regen, zon, bossen en bergen. Het leek alsof het haar door de natuur zelf gestyled was.

Lang gelaagd kapsel met veel natuurlijke textuur en een door-de-wind-geïnspireerde styling op de Louis Vuitton-catwalk. Photo courtesy of Louis Vuitton

De kapsels zijn een mooi voorbeeld van de ‘luxury undone’-trend: ze zien er natuurlijk uit maar er zit duidelijk een doordacht knip- en stylingplan achter. Het haar wordt los gedragen met een lichte, natuurlijke slag. Er zijn geen perfecte krullen of steil geföhnde lengtes. Sommige coupes waren bovendien in laagjes geknipt. De meeste laagjes beginnen vanaf de kaaklijn en zorgen ervoor dat het haar niet te zwaar langs het gezicht hangt.

De middenscheiding is niet scherp, maar heel natuurlijk. Ook heeft het haar geen glanzende finish, maar is het eerder mat. Bovendien vallen niet alle lengtes dezelfde kant op zodat alles er heel ongedwongen uitziet.

Opvallend genoeg vormden deze kapsels met deze ‘onafgewerkte’ styling een groot contrast met de rest van de collectie. Waar de kleding en accessoires groots, dramatisch en soms zelfs extravagant waren, was het haar juist eenvoudig en gewild slordig.

Lang, los haar met slordige scheiding en natuurlijke slag op de Louis Vuitton-catwalk voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Louis Vuitton

Bovendien waren niet alle kapsels van de modellen even zichtbaar. Veel modellen droegen imposante hoofddeksels waardoor het haar verborgen bleef. Maar sommige modellen showden zonder een hoed, met van die losse, natuurlijk gestylede haarlooks. Ze vormden een onverwacht moment in de show.

Weg van de clean girl-look

Ook de make-up bleef dicht bij de natuurlijke schoonheid. De huid was licht opgemaakt en ook de ogen waren maar even aangezet. Een zachte blush en verzorgde lippen maakten de minimalistische beautylook af.

Hoewel de kapsels bij Louis Vuitton zich niet expliciet als ‘messy hair’ laten omschrijven, past de look wel binnen de haartrends voor herfst/winter 2026-2027 die we steeds vaker op de internationale catwalks zien. Na jaren waarin de strakke clean girl aesthetic de boventoon voerde, gaan we steeds vaker bewust ongestylde kapsels zien. Het perfecte kapsel mag weer een beetje imperfect zijn; intentional imperfection is dé trend.

Zo maak je de look zelf

Het fijne aan deze trend is dat je er geen professionele hairstylist voor hoeft te zijn. Sterker nog: hoe minder zichtbaar je moeite hebt gedaan, hoe geloofwaardiger de look. Zo ga je te werk.

Begin met haar dat niet brandschoon is; een dag na het wassen heeft vaak net wat meer grip en textuur. Heb je van nature een slag of krul, laat die dan zoveel mogelijk zijn gang gaan. Föhn je haar eventueel losjes met een diffuser of laat het aan de lucht drogen. Heb je steil haar, maak dan hier en daar een losse slag met een krultang, maar borstel die vervolgens weer uit zodat het geheel er niet te perfect uitziet.

Gebruik liever een textuurspray of een lichte zoutwaterspray dan een sterke haarspray. Zo krijgt het haar meer volume en een beetje die gewilde, door-de-wind-gewaaide uitstraling. Werk eventueel een kleine hoeveelheid stylingcrème of een matte stylingpaste in de lengtes en punten om pluis gecontroleerd te houden zonder het haar glad te maken. Een beetje pluis mag zichtbaar blijven; dat is precies wat deze look zo modern maakt.

De kunst zit hem uiteindelijk in de balans: het haar moet eruitzien alsof je er nauwelijks iets aan hebt gedaan, terwijl er net genoeg textuur en beweging in zit. Het staat even mooi bij een jeans en T-shirt als bij een elegante jurk of een chic pak.