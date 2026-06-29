Intentional imperfection wordt dé haartrend van winter 2026 2027. Photo courtesy of Isabel Marant

De haartrends voor herfst winter 2026 2027 laten spannende veranderingen zien. De hair looks worden steeds imperfecter, rommeliger. Deze trend wordt wel intentional imperfection genoemd. Het is een trend die we al eerder – rond 2010 – hebben meegemaakt. Het gaat om kapsels die eruitzien alsof je de hele nacht gestapt hebt.

De Isabel Marant-haarlook voor winter 2026 2027 met een flip-over scheiding, zachte textuur en bewust imperfecte styling. Photo courtesy of Isabel Marant

Dit is een esthetiek die steeds meer voet aan de grond krijgt. Het is een reactie op de twee uitersten van de afgelopen seizoenen: het extreem gepolijste rich girl hair met spiegelglans en de zorgvuldig geconstrueerde clean-girl-knot, geliefd bij influencers. Deze tweedeling die we in de algemene haartrends voor 2026 tegenkomen, krijgt er nu dus een derde richting bij.

Intentional imperfection bij Isabel Marant

Catwalkmodel bij Isabel Marant met de intentional imperfection-haartrend: een rommelige, geleefde haarstijl met natuurlijke beweging. Photo courtesy of Isabel Marant

Een schoolvoorbeeld van ‘intentional imperfection’ is de haarstyling op de catwalk van Isabel Marant voor herfst winter 2026 2027. De hair look, ontworpen door hair stylist Damien Boissinot, bestond uit nonchalante zijscheidingen en haar dat bewust een beetje in de war was gebracht. Het resultaat was een ontspannen, moeiteloze en licht verwilderde look die perfect aansloot bij de sfeer van de collectie: een zelfverzekerde Parisienne met een party girl-attitude en de energie van het uitgaansleven van de jaren 2010.

De look sluit bovendien perfect aan bij de typische Isabel Marant-esthetiek: natuurlijke kapsels die weinig onderhoud lijken te vragen en draaien om beweging en textuur, in plaats van om perfectie en controle.

Geen beach waves, geen blow-out

Achteraanzicht van de Isabel Marant-haarlook voor winter 2026 2027 met natuurlijke textuur, losse beweging en een bewust imperfecte finish. Photo courtesy of Isabel Marant

Kenmerkend voor de ‘intentional imperfection’ is de textuur: die is ruw, zacht en onvoorspelbaar tegelijk. Opvallend was ook dat die niet voor elk model hetzelfde was. Bij sommige modellen zat er nauwelijks beweging in het haar, bij anderen zat er een sterke en onregelmatige slag of krul in. Ook de scheidingen waren niet strak. Boissinot had gekozen voor een ‘flip over’ waarbij het haar op een natuurlijke manier naar één kant was gebracht. Denk aan het effect dat je krijgt als je je haar tegen je natuurlijke scheiding in naar de andere kant brengt. Er ontstaat dan vanzelf meer volume aan de voorkant.

Model op de catwalk van Isabel Marant herfst winter 2026 2027 met een nonchalante haarlook vol textuur, volume en een losse zijscheiding. Photo courtesy of Isabel Marant

Het was dus geen kapsel dat perfect symmetrisch moest vallen of waar de kappers veertig minuten op hadden staan föhnen. De hair look bij Marant leek eerder het resultaat van dagelijkse bewegingen: lopen door de stad, een leren jas aan- en uittrekken, een nacht dansen, een ochtend zonder spiegelstress.

De finish is bewust onaf. Haarpunten steken uit. Volume zit niet alleen bovenop het hoofd, maar verspreidt zich organisch door de lengtes (veel modellen hadden lang tot extra lang haar). De scheiding verschuift gedurende de dag zonder dat dit als een probleem voelt. Het is haar met karakter in plaats van controle.

Zo maak je de look zelf

Het goede nieuws: dit kapsel vraagt niet om perfect föhnen of uren voor de spiegel.

Begin met handdoekdroog haar en werk een lichte textuurspray of mousse door de lengtes. Föhn het haar vervolgens niet glad, maar style het losjes met de vingers terwijl je de natuurlijke slag versterkt.

Heb je van nature steil haar? Draai dan willekeurige secties kort rond een grote krultang, maar laat de punten bewust buiten de tang vallen. Borstel het haar daarna direct uit zodat er geen zichtbare krullen overblijven.

De scheiding is cruciaal voor het effect. Maak geen strakke middenscheiding, maar kies voor een lage of onregelmatige zijscheiding die je met je vingers aanbrengt in plaats van met een puntkam.

Daarna komt het belangrijkste onderdeel: breng je haar nu expres weer een beetje in de war.

Schud het haar los bij de aanzet.

Sla het een keer van links naar rechts.

Haal je handen door de lengtes.

Laat een paar lokken hun eigen richting kiezen.

De look wordt beter van imperfectie.

Voor verschillende haartypes

Bij fijn haar is vooral volume bij de aanzet en luchtigheid in de lengtes belangrijk. Een droogtextuurspray geeft direct meer body.

Bij dik of golvend haar hoef je alleen maar minder je best te doen dan gewoonlijk. Laat je haar zijn eigen gang gaan.

Heb je krullen? Dan zit je misschien al dichter bij deze look dan je denkt. Door de krullen losser uit elkaar te trekken en de scheiding minder strak te maken ontstaat dezelfde nonchalante energie als op de catwalk. De flip-over doet de rest.

De sfeer van een stad die nooit helemaal slaapt

De nieuwe wintercollectie van Isabel Marant stond in het teken van snelheid, nachtleven en vrouwen die voortdurend onderweg zijn. Oversized jassen, verweerd denim en glanzende avondjurken riepen het beeld op van it-girls die direct van een werkafspraak doorgaan naar een diner en daarna naar een club.

Het haar volgde dezelfde logica.

Geen kapsel dat bescherming nodig heeft tegen regen of wind, maar een look die juist mooier wordt als de elementen ermee spelen. Hoe meer beweging erin komt, hoe beter.

Waarom deze look waarschijnlijk veel salons gaat beïnvloeden

Ook in de salons is er een roep om minder perfectie en steeds vaker om textuur die meerdere dagen werkt. Men wil volume zonder stijfheid, beweging zonder zichtbaar product en een kapsel dat niet instort zodra de luchtvochtigheid stijgt. Dat is precies wat we in de Isabel Marant-look tegenkomen.

Dit is geen haar dat roept om onderhoud. Het vraagt juist om loslaten.

De komende seizoenen zou dat weleens de grootste luxe kunnen worden: een kapsel dat eruitziet alsof je er niet te hard je best voor hebt gedaan (terwijl er achter de schermen natuurlijk uitgebreid aandacht aan is besteed om dat effect te creëren).

Misschien is dat uiteindelijk de echte definitie van moderne Parijse nonchalance: haar dat niet perfect wil zijn, maar waar je onmogelijk omheen kunt en een absoluut wow-effect heeft.

Lees ook

Glossy kapsels worden in 2026 een stuk minder braaf

Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week voor winter 2026 2027