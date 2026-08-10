Herfstmode 2026: 3 laagjeslooks geïnspireerd op de catwalk

Zo draag je laagjes in de herfst: 3 modelooks voor inspiratie. Photo courtesy of Fendi

Nog even en het herfstseizoen gaat van start. We hebben al veel geschreven over de nieuwe modetrends voor de aankomende winter. Tijd om eens te kijken hoe we ze gaan combineren. Want dat is het geheim van een on-trend modelook voor herfst 2026: laagjeslooks. We gaan combinaties maken die nét even anders zijn. Ga voor unieke looks die jouw eigen stijl onderstrepen.

Laagjesmode 2026

De herfst is op zich al het seizoen van de laagjes. De intentional layering modetrend van 2026 – het creatief omgaan met laagjes – past dan ook helemaal in het plaatje. Je hoeft er niet direct iets nieuws voor te kopen. Mix en match kledingstukken, speel met de hotste modekleuren, maar ook met verschillende stijlen en texturen uit jouw garderobe. Doe een beroep op je styling talent en maak verrassende combinaties die je nooit eerder hebt gelegd. We zoomen in op 3 modelooks van de catwalks voor inspiratie.

Bermuda look

Laagjeslook met bermuda, gilet, T-shirt, sandalen en halfhoge sokken van Fendi. Photo courtesy of Fendi

De basis voor deze laagjeslook van Fendi is de bermuda waar je de hele zomer al in schitterde. Deze korte damesbroek maakte dit jaar een grote comeback. Het is niet alleen de zomerbroek bij uitstek, maar ook een mooie basic voor de herfst. Je kunt deze coole catwalklook gemakkelijk nadoen met een paar (hooggehakte) sandalen en halfhoge kousen, een casual T-shirt en een gilet. Zoals je ziet, mag je verschillende stijlen en texturen mixen. Alleen de tas is op het gilet afgestemd (iets dat we deze winter weer gaan doen – tas afstemmen op schoenen of outfit).

Naar kantoor draag je de bermuda met pumps en halfhoge sokken. Voor een meer geklede styling kun je de pumps door mooie, hoge laarzen vervangen. In plaats van het (mouwloze) T-shirt en het gilet kies je voor een blouse en blazer – liefst niet gecoördineerd – en klaar is je up-to-date back to work outfit.

Tip: kies een oversized bermuda met uitlopende pijpen.

Blazer look

Laagjeslook van Tom Ford met krijtstreepblazer, kort jack, overhemd en kanten jurk. Photo courtesy of Tom Ford

Deze blazer look van Tom Ford bewijst dat je met je laagjeslook best heel ver mag gaan. Niets is te gek! Een jack over een krijtstreepblazer. Een blauw-wit gestreept overhemd over een kanten lingeriejurkje. Zwarte pantykousen in hooggehakte pumps. En als accessoires zwartleren handschoenen en zwarte zonnebril. Ook deze look kun je weer aanpassen aan jouw stijl en aan de gelegenheid.

Tip: draag deze winter ook eens jas over jas zoals gespot op de catwalks.

Stijlen mix

Laagjeslook van Etro met krijtstreepbroek, gestreept overhemd, korset en leren gilet. Photo courtesy of Etro

Dare devils onder ons kunnen zich voor hun herfstlooks laten inspireren door deze gedurfde laagjesoutfit van Etro. Het is een mix van klassieke tailoring, utility en lingerie-invloeden. De basis is de oversized krijtstreepbroek met hoge taille en vrij mannelijke uitstraling. Het gestreepte overhemd past erbij, maar het korset is een verrassing. Ook het leren gilet is onverwacht; een blazer lag hier voor de hand.

Deze catwalklook combineert mannelijk maatwerk met vrouwelijke elementen en wordt afgemaakt met een statementketting, een kleine gedecoreerde handtas en stevige, platte schoenen.

Tip: speel met mannelijke en vrouwelijke stijlen.