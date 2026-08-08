Streetstyle van de CPHFW: deze 7 modetrends nemen we mee naar winter 2026-2027  

De Copenhagen Fashion Week is in volle gang. Het modepubliek heeft zich in de Deense modestad verzameld om de nieuwste modecollecties voor lente/zomer 2027 te bewonderen. Niet alleen op de catwalks maar ook op straat rond de showlocaties is er veel moois te bewonderen. De streetstyle tijdens de Copenhagen Fashion Week staat bekend om zijn kleurrijke en persoonlijk-excentrieke stijl, verrijkt met Scandinavische functionaliteit en speelse details. Ook dit keer zetten de modevolk zijn beste beentje voor.
De Scandi-stijl met zijn nonchalante looks en cool-girl minimalisme staat deze modeweek meer dan ooit in het teken van zelf-expressie en individualiteit. In de wirwar van originele en unieke looks, soms zelfs met een excentrieke twist, konden we toch nog heel wat actuele modetrends herkennen, al waren ze allemaal op een heel eigen manier geïnterpreteerd. We lichten die trends uit die we meenemen naar de komende wintermaanden en dus ook in de wintermode 2026-2027 gaan tegenkomen.
1. Kleurrijke prints en fantasieën
De hoeveelheid prints onder het modepubliek is indrukwekkend. Polkadots schitteren op rokken, bermuda’s, (spijker)jacks, sjaals, blouses, sokken en tassen. Ruiten in zachte pastels sieren lange jurken en uitwaaierende rokken. Strepen geven de looks een frisse twist mee. De bloemenprints zijn kleurrijk en soms zelfs ware kunststukken. Opvallend is dat uiteenlopende prints en fantasieën vaak met elkaar werden gecombineerd.
Deze prints zijn een voorproefje van al het moois dat we deze winter gaan zien en dragen. Vooral stippen en ruiten zijn in winter 2026-2027 volop van de partij.
2. Intentional layering
Als er iets is waar het modepubliek tijdens de Copenhagen Fashion Week in uitblinkt, dan is dat: intentional layering. Kledingstukken, texturen en laagjes bij elkaar halen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben maar uiteindelijk wél een heel stijlvolle look vormen. Een combinatie die we tijdens de CPHFW vaak tegenkomen, is: jurken over broeken.
Ook deze winter gaan we volop met laagjes aan de slag. En hierin zit meteen de uitdaging van het nieuwe modeseizoen, want dit is wel iets heel anders dan de monochrome, minimalistische looks van afgelopen jaren.
3. Opvallende volumes
Kenmerkend voor de Deense modestad zijn ook de opvallende volumes. Ballonbroeken, wolkachtige tops, blouses met opbollende mouwen, zwierige jurken. We zien het in de streetstyle in Kopenhagen allemaal voorbijkomen.
Die lijn zet zich komende winter voort. Naast zachte, ronde volumes zien we ook veel strakkere vormen en slankere silhouetten terug. Tailoring krijgt opnieuw een prominente plaats, met scherpe schouders, sterke lijnen en perfect gesneden jasjes.
4. Doorzichtige stoffen en lingerie-invloeden
Opvallend is het veelvuldig gebruik van transparante stoffen voor jurken, cardigans en overlays met een lingerie-achtige afwerking. Ze worden vaak met denim gecombineerd.
Deze trend zagen we onder meer op de catwalk van Dolce & Gabbana voor herfst/winter 2026-2027 waar zwart kant een hoofdrol had. Lingerie blijven we dragen als outerwear en we gaan er steeds creatiever mee om. Zo showde Rabanne voor het nieuwe winterseizoen kanten hemdjes die niet onder, maar juist óver dikke wintertruien en coltruien werden gedragen.
5. Veren, franjes en andere tactiele texturen
De Scandi-stijl die bekend stond om zijn functionele minimalisme is de afgelopen seizoenen – ongetwijfeld dankzij de invloeden van de modecollecties op de internationale catwalks – steeds rijker geworden aan meer speelse details. Denk aan veren, franjes en exuberante ruches zoals voor de roze top op de foto hieronder.
Ook de wintercollecties laten die ontwikkeling zien. Bij Dior bijvoorbeeld zijn franjes nadrukkelijk aanwezig. Kenmerkend voor het nieuwe winterseizoen zijn ook details en accessoires in fake fur, en zelfs daar zagen we één en ander van terug in deze warme augustusmaand tijdens de Copenhagen Fashion Week, al was het maar in de vorm van een tas.
6. Sjaals
Sjaals waren daarentegen alom vertegenwoordigd: om het hoofd, in het middel, over de schouders, aan tassen. Het gaat om creatief stylen met een persoonlijke twist. Tegelijkertijd kan een sjaal ook een interessante laag zijn in de nieuwe intentional layering-looks.
7. Statement accessoires
Maar het meest opvallend zijn misschien de vele statement accessoires tijdens deze fashion week. Denk aan pillbox hats met klassieke, ronde vormen, bandana’s, broches met bloemen, crochet of organische vormen, statement kettingen, scrunchies en grote totes met opvallende texturen. Ook de schoenen kun je niet missen. De gebruikelijke sneakers hebben plaats gemaakt voor teenslippers met kitten heels, schoenen met jelly-inspiratie, moderne en soms zelfs bijna onmogelijke “ugly” schoenen, minimalistische ballerina’s, sandalen met hoge hakken, hybride schoenen en laarzen en legwarmers.
Ook komende winter mogen we weer shinen in onze schoenen en laarzen. De ontwerpen zijn óf origineel en artistiek óf juist klassiek. Denk aan de terugkeer van de pump.
Vijf snelle stylingtips
Vijf stylingtips voor een up-to-date Scandi-look, geïnspireerd op de streetstyle van de CPHFW voor lente/zomer 2027:
- Layer met een ‘waist wrap’
Knoop een overhemd, een T-shirt met lange mouwen, een vestje of sjaal om je taille. Goed voor een spannende extra laag, maar ook extra kleur, textuur en beweging.
- Mix verschillende texturen
Kies een transparante kanten top, rok of overlay en laat er een kleurrijk onderlaagje onderuit piepen. Wees niet bang om lichte stoffen te combineren met stoere materialen, zoals een vissengraat of een Schotse ruit.
- Durf kleurblokken of polka dots
Combineer turquoise, roze of fluorescent green met neutrals, en haal er een stippenpatroon bij. Voor de winter vervang je deze kleuren door chocoladebruin, paars en bordeauxrood. Lees meer over de kleurcombinaties voor winter 2026-2027.
- Statement accessoires
Kies je accessoires opvallend maar vooral ook met een persoonlijke twist. Struin eens in een vintage winkel of marktje. Maak een statement met een unieke broche, sjaal of eigenzinnige hoed.
- Schoenen die de aandacht trekken
Maak je look af met een paar blikvangers aan je voeten. Of het nu hybride schoenen zijn of een klassieke pump, zorg ervoor dat je iets speciaals aan je voeten draagt.