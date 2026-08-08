Laat je inspireren door de streetstyle van de CPHFW. Van polkadots tot statement accessoires: deze 7 modetrends zie je terug in de winter van 2026-2027.

Streetstyle van de CPHFW: deze 7 modetrends nemen we mee naar winter 2026-2027. Photo Noor-u-Nisa-Khan. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

De Copenhagen Fashion Week is in volle gang. Het modepubliek heeft zich in de Deense modestad verzameld om de nieuwste modecollecties voor lente/zomer 2027 te bewonderen. Niet alleen op de catwalks maar ook op straat rond de showlocaties is er veel moois te bewonderen. De streetstyle tijdens de Copenhagen Fashion Week staat bekend om zijn kleurrijke en persoonlijk-excentrieke stijl, verrijkt met Scandinavische functionaliteit en speelse details. Ook dit keer zetten de modevolk zijn beste beentje voor.

De Scandi-stijl met zijn nonchalante looks en cool-girl minimalisme staat deze modeweek meer dan ooit in het teken van zelf-expressie en individualiteit. In de wirwar van originele en unieke looks, soms zelfs met een excentrieke twist, konden we toch nog heel wat actuele modetrends herkennen, al waren ze allemaal op een heel eigen manier geïnterpreteerd. We lichten die trends uit die we meenemen naar de komende wintermaanden en dus ook in de wintermode 2026-2027 gaan tegenkomen.

1. Kleurrijke prints en fantasieën

De fantasieën tijdens de Copenhagen Fashion Week zijn kleurrijk en origineel. Zelfs stippen worden letterlijk in een nieuw jasje gestoken. Photo Noor-u-Nisa-Khan. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

De hoeveelheid prints onder het modepubliek is indrukwekkend. Polkadots schitteren op rokken, bermuda’s, (spijker)jacks, sjaals, blouses, sokken en tassen. Ruiten in zachte pastels sieren lange jurken en uitwaaierende rokken. Strepen geven de looks een frisse twist mee. De bloemenprints zijn kleurrijk en soms zelfs ware kunststukken. Opvallend is dat uiteenlopende prints en fantasieën vaak met elkaar werden gecombineerd.

Stippen in een ongewone mode context voor een superchique look. Photo Noor-u-Nisa-Khan. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Deze prints zijn een voorproefje van al het moois dat we deze winter gaan zien en dragen. Vooral stippen en ruiten zijn in winter 2026-2027 volop van de partij.

2. Intentional layering

Als er iets is waar het modepubliek tijdens de Copenhagen Fashion Week in uitblinkt, dan is dat: intentional layering. Kledingstukken, texturen en laagjes bij elkaar halen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben maar uiteindelijk wél een heel stijlvolle look vormen. Een combinatie die we tijdens de CPHFW vaak tegenkomen, is: jurken over broeken.

Ook deze winter gaan we volop met laagjes aan de slag. En hierin zit meteen de uitdaging van het nieuwe modeseizoen, want dit is wel iets heel anders dan de monochrome, minimalistische looks van afgelopen jaren.

3. Opvallende volumes

Kenmerkend voor de Deense modestad zijn ook de opvallende volumes. Ballonbroeken, wolkachtige tops, blouses met opbollende mouwen, zwierige jurken. We zien het in de streetstyle in Kopenhagen allemaal voorbijkomen.

Die lijn zet zich komende winter voort. Naast zachte, ronde volumes zien we ook veel strakkere vormen en slankere silhouetten terug. Tailoring krijgt opnieuw een prominente plaats, met scherpe schouders, sterke lijnen en perfect gesneden jasjes.

4. Doorzichtige stoffen en lingerie-invloeden

Opvallend is het veelvuldig gebruik van transparante stoffen voor jurken, cardigans en overlays met een lingerie-achtige afwerking. Ze worden vaak met denim gecombineerd.

Deze trend zagen we onder meer op de catwalk van Dolce & Gabbana voor herfst/winter 2026-2027 waar zwart kant een hoofdrol had. Lingerie blijven we dragen als outerwear en we gaan er steeds creatiever mee om. Zo showde Rabanne voor het nieuwe winterseizoen kanten hemdjes die niet onder, maar juist óver dikke wintertruien en coltruien werden gedragen.

5. Veren, franjes en andere tactiele texturen

De Scandi-stijl die bekend stond om zijn functionele minimalisme is de afgelopen seizoenen – ongetwijfeld dankzij de invloeden van de modecollecties op de internationale catwalks – steeds rijker geworden aan meer speelse details. Denk aan veren, franjes en exuberante ruches zoals voor de roze top op de foto hieronder.

Opvallende streetstyle looks tijdens de CPHFW. Let op de textuur en het volume van de roze top. Photo Noor-u-Nisa-Khan. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Ook de wintercollecties laten die ontwikkeling zien. Bij Dior bijvoorbeeld zijn franjes nadrukkelijk aanwezig. Kenmerkend voor het nieuwe winterseizoen zijn ook details en accessoires in fake fur, en zelfs daar zagen we één en ander van terug in deze warme augustusmaand tijdens de Copenhagen Fashion Week, al was het maar in de vorm van een tas.

6. Sjaals

Sjaals voor een stijlvolle extra laag in je modelook. Let ook op de trui in het middel. Photo Noor-u-Nisa-Khan. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Sjaals waren daarentegen alom vertegenwoordigd: om het hoofd, in het middel, over de schouders, aan tassen. Het gaat om creatief stylen met een persoonlijke twist. Tegelijkertijd kan een sjaal ook een interessante laag zijn in de nieuwe intentional layering-looks.

7. Statement accessoires

Maar het meest opvallend zijn misschien de vele statement accessoires tijdens deze fashion week. Denk aan pillbox hats met klassieke, ronde vormen, bandana’s, broches met bloemen, crochet of organische vormen, statement kettingen, scrunchies en grote totes met opvallende texturen. Ook de schoenen kun je niet missen. De gebruikelijke sneakers hebben plaats gemaakt voor teenslippers met kitten heels, schoenen met jelly-inspiratie, moderne en soms zelfs bijna onmogelijke “ugly” schoenen, minimalistische ballerina’s, sandalen met hoge hakken, hybride schoenen en laarzen en legwarmers.

Ook komende winter mogen we weer shinen in onze schoenen en laarzen. De ontwerpen zijn óf origineel en artistiek óf juist klassiek. Denk aan de terugkeer van de pump.

Vijf snelle stylingtips

Vijf stylingtips voor een up-to-date Scandi-look, geïnspireerd op de streetstyle van de CPHFW voor lente/zomer 2027: