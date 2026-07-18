Van lange mantels tot faux fur en tailoring: dit zijn de grootste winterjassen trends voor herfst/winter 2026-2027 én hier moet je op letten.

Winterjassen trends 2026-2027: slank afkledende silhouetten, maar let hierop. Photo courtesy of Prada

Wie deze winter een nieuwe jas koopt, krijgt te maken met twee ogenschijnlijk tegengestelde trends. Aan de ene kant keren lange maar vooral ook slank afkledende mantels met meer getailleerde silhouetten terug. Aan de andere kant wordt laagjesmode een van de belangrijkste modetrends van het seizoen. Dat maakt de keuze voor een winterjas interessanter én lastiger dan de afgelopen jaren. Want in de winterjassen trends voor herfst/winter 2026-2027 moet je maar net díe jas vinden die voldoende ruimte biedt om er dikke truien, blazers, gilets en andere laagjes onder te dragen.

Kortom, tailoring (met de daarbij behorende slank afkledende silhouetten) is hét sleutelwoord in de modetrends en vooral ook in de winterjassen trends, maar dan wel tailoring die functioneert in het dagelijks leven. Je wilt je jas behoorlijk over je outfits kunnen dragen.

1. Tailoring verovert de winterjas

De afgelopen seizoenen boden de winterjassen vooral warmte en comfort. Oversized silhouetten, gewatteerde pufferjassen en cocoonvormen bepaalden het straatbeeld. Warm, praktisch en gemakkelijk, maar vaak zonder veel aandacht voor het silhouet.

Op de internationale catwalks voor herfst/winter 2026-2027 verandert dat beeld. De winterjas wordt opnieuw een mode-item op zich. Outwear krijgt meer vorm, meer karakter en speelt een veel grotere rol in de totale outfit. Tailoring is ongetwijfeld de belangrijkste ontwikkeling van het nieuwe winterseizoen.

Slank afkledende lange jas met dubbele rij knopen bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Bij modehuizen als Prada, Saint Laurent, Dior, Hermès, Ferragamo en Max Mara zien we winterjassen die opnieuw aandacht besteden aan het silhouet. De schouders worden sterker gedefinieerd, de taille meer geaccentueerd en de jas volgt de lijnen van het lichaam beter, maar dan wel zonder strak aan te voelen.

Het gaat dus niet om de extreem getailleerde mantels van vroeger. Ontwerpers zoeken juist naar een modern evenwicht tussen structuur en draagcomfort. Zelfs een eenvoudige wollen mantel krijgt daardoor een veel luxere en verfijnde uitstraling.

2. Lang, langer, langst

Korte winterjassen verdwijnen niet, maar de echte blikvanger is de lange mantel.

Mantels reiken dit seizoen tot halverwege de kuit of zelfs tot de enkels. Ze versterken de slankere silhouetten die we overal op de catwalks zien en geven zelfs eenvoudige outfits direct een on-trend twist.

Lange winterjas met coltrui met rits en gebreide sjaal bij Prada. Photo courtesy of Prada

Lange mantels met tailored pasvormen verschenen onder meer bij Saint Laurent, Hermès, Prada, Max Mara en andere toonaangevende Italiaanse modehuizen.

3. Ruimte voor laagjes

En hier ontstaat dan meteen ook die interessante tegenstelling die we al noemden. Want hoewel de jassentrends voor herfst/winter 2026-2027 vooral slank afkleden, gaan we er wél verschillende laagjes onder dragen.

Zo werden op de catwalks truien gecombineerd met blouses, blouses met gilets en daarover blazers en tenslotte lange mantels. Ook dikke kabeltruien, vesten en grote sjaals maken deel uit van de nieuwe wintergarderobe. Prada was hier in dit opzicht toonaangevend en opende de show met een lange jas met daaronder een gelaagde outfit met rok. De combinatie van een lange mantel met een vrouwelijke midi- of maxirok blijft populair. Bekijk daarom ook de nieuwste rokkentrends 2026/2027 voor inspiratie.

Maar let op: de nieuwe laagjesmode betekent dat je bij de aankoop van een winterjas niet alleen naar het silhouet moet kijken, maar vooral ook naar de ruimte eronder. Let bijvoorbeeld goed op de armsgaten, de mouwbreedte en de bewegingsvrijheid rond de schouders.

Een jas die in de winkel als gegoten zit over een T-shirt, kan in december ineens te strak blijken zodra je er een kabeltrui of blazer onder draagt.

Juist bij de nieuwe generatie getailleerde winterjassen is het daarom verstandig om de jas te passen over de kleding die je er straks daadwerkelijk onder wilt dragen.

We gaan van ‘zo groot mogelijk’ naar zo goed mogelijk gesneden’. Dat is misschien wel de grootste verandering ten opzichte van de afgelopen jaren.

4. Luxe materialen voeren de boventoon

Ook de materialen krijgen een rijkere uitstraling. Wol blijft de belangrijkste stof voor mantels, vaak aangevuld met kasjmier of hoogwaardige wolmengsels. Daarnaast zagen we veel leer, suède en faux fur terug.

Imitatiebont verschijnt zowel als complete jas als in opvallende kragen, manchetten of revers. Daardoor krijgt zelfs een minimalistische mantel onmiddellijk een luxueuze uitstraling.

5. Oversized verdwijnt niet helemaal

Superchique oversized trenchcoat over semi-casual look bij Gucci. Photo courtesy of Gucci

Betekent dit het einde van oversized? Zeker niet. Wel verandert de rol van deze trend.

Waar oversized de afgelopen jaren vrijwel de enige modieuze keuze leek, wordt het nu één van de vele silhouetten.

De ruimvallende winterjassen voor 2026-2027 ogen bovendien veel verfijnder dan voorheen. De volumes zijn minder extreem, de lijnen strakker en de proporties beter in balans.

6. Deze winterjassen domineren het seizoen

De terugkeer van tailoring betekent gelukkig niet dat er maar één type winterjas in de mode is. Integendeel. Op de internationale catwalks zagen we juist een verrassend veelzijdig aanbod. Dit zijn de grootste winterjassen trends voor 2026-2027:

De lange wollen mantel

De lange wollen mantel (we noemden hem al) is misschien wel dé winterjas van het seizoen. Lang, vaak tot halverwege de kuit of zelfs langer, met een rechte of licht getailleerde snit.

De getailleerde mantel

Na jaren van rechte, oversized silhouetten krijgt de taille weer aandacht. Niet extreem ingesnoerd, maar subtiel gevormd. Vooral double-breasted mantels en ceintuurjassen profiteren van deze ontwikkeling. Denk hierbij ook aan redingotes!

De cape(jas)

Geruite cape (ruiten komen terug!) op de catwalk van Chloé. Photo courtesy of Chloé

Ook de cape maakt voorzichtig haar comeback. Sommige ontwerpers kozen voor echte capes, zoals Chloé. Anderen verwerkten cape-invloeden in mantels met royale schouders, brede kragen of losvallende bovenpanden. Juist die draagbare interpretaties zullen waarschijnlijk ook in de winkels verschijnen.

Faux fur

Imitatiebont blijft een van de belangrijkste materialen van het seizoen. Soms als complete jas, maar vaker verwerkt in opvallende kragen, revers of manchetten. Daarmee krijgt zelfs een klassieke wollen mantel meer karakter.

De leren mantel

Leren trenchcoat in de wintercollectie 2026 2027 van Hermès. Photo courtesy of Hermès

Leer beperkt zich niet langer tot het bikerjack. Op de catwalks zagen we lange leren mantels en trenchcoats in zwart, chocoladebruin en donkerbruin, uitgevoerd in soepel leer met een opvallend luxe uitstraling. Hermés heeft hier de lead.

De winterse trenchcoat

De trenchcoat komt deze winter niet alleen in het leer, maar ook in zware wolkwaliteiten, leer (zie hierboven) of stevige katoenstoffen, waardoor hij uitgroeit tot een volwaardige winterjas.

De utilityjas

Voor liefhebbers van een sportievere stijl blijven ook utilityjassen en technische parka’s aanwezig. Wel zijn ze duidelijk verfijnder geworden, met mooiere materialen en een slankere snit.

7. Tijdloze kleuren voeren de boventoon

Ook het kleurenpalet sluit aan bij de terugkeer van klassieke elegantie.

Veel ontwerpers kiezen voor:

camel

chocoladebruin

antraciet

zwart

donkergrijs

olijfgroen

bordeaux

Felle kleuren spelen slechts een bescheiden rol. De winterjas wordt steeds vaker gezien als een investering die meerdere seizoenen meegaat. Houd je van fantasieën, dan is de ruit deze winter jouw ding.

8. Investeer in kwaliteit

Opvallend is dat veel collecties minder trendgevoelig zijn dan enkele jaren geleden. Ontwerpers lijken opnieuw waarde te hechten aan kledingstukken die jarenlang mooi blijven. Een goed gemaakte wollen mantel, een leren trenchcoat of een klassiek gesneden overjas vormt de basis van de garderobe, terwijl accessoires, knitwear en kleuraccenten ieder seizoen kunnen veranderen.

Juist daarom loont het om verder te kijken dan alleen de trend van dit moment.

9. De winterjas bepaalt je hele outfit

De winterjas is dit seizoen veel meer dan een praktisch kledingstuk. Outerwear bepaalt het silhouet van je hele look.

De grootste uitdaging zit daarbij in het vinden van de juiste balans tussen elegantie en comfort. Tailoring is duidelijk terug, maar tegelijkertijd blijft laagjesmode een van de belangrijkste trends van het seizoen.

Wie een nieuwe winterjas koopt, doet er daarom goed aan niet alleen naar het model te kijken, maar vooral ook naar de pasvorm en de ruimte die de jas biedt.

10. Welke winterjas past bij jouw garderobe?

De mooiste winterjas is niet per se de meest opvallende, maar de jas die past bij jouw manier van kleden.

Draag je veel blazers, coltruien en laagjes? Kies dan voor een iets ruimere wollen mantel of een rechte overjas. Zo blijft het elegante silhouet behouden zonder dat de jas gaat trekken.

Kies dan voor een iets ruimere wollen mantel of een rechte overjas. Zo blijft het elegante silhouet behouden zonder dat de jas gaat trekken. Houd je van minimalistische outfits? Dan is een lange mantel in camel, chocoladebruin of donkergrijs een investering waar je jarenlang plezier van hebt.

Dan is een lange mantel in camel, chocoladebruin of donkergrijs een investering waar je jarenlang plezier van hebt. Ben je fan van casual kleding? Dan blijft een moderne puffer of utilityjas een uitstekende keuze, al zijn de silhouetten dit seizoen verfijnder dan de afgelopen jaren.

Dan blijft een moderne puffer of utilityjas een uitstekende keuze, al zijn de silhouetten dit seizoen verfijnder dan de afgelopen jaren. Zoek je één jas die overal bij past? Dan is een klassieke wollen mantel misschien wel de beste investering. Op de catwalk bleek juist dit model moeiteloos te combineren met zowel tailoring als casual knitwear.

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