Ontdek de blushtrends voor herfst/winter 2026-2027. Van romantische blos tot sculpting: dit leren de catwalks van Chloé, Gucci, Missoni en Vivetta.

Blush trends herfst/winter 2026-2027: van lieve blosjes tot stoere sculpting. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalks voor het winterseizoen werd ons één ding meteen duidelijk: make-up is terug. Niet alleen lippenstift en eyeliner spelen weer een hoofdrol, ook blush krijgt opnieuw een prominente plaats in de make-up trends voor herfst/winter 2026-2027. Daarbij gaat het niet langer alleen om een gezonde kleur op de wangen. Blush wordt gebruikt om een gezicht romantischer, lieflijker of juist krachtiger te maken. Vaak vervangt blush zelfs de traditionele contouring.

Opvallend is bovendien dat de manier waarop blush wordt aangebracht sterk verschilt per modehuis. Dat past helemaal bij het beeld dat we dit seizoen overal zien: persoonlijkheid krijgt voorrang op vaste regels. Er is niet één juiste manier om blush te dragen. Wel laten de catwalks een aantal duidelijke blush trends voor herfst/winter 2026-2027 zien.

1. Romantische blush trend

De grootste trend is zonder twijfel de romantische blush. Daarbij lijkt het alsof je net een wandeling in de frisse buitenlucht hebt gemaakt of een lichte blos van verlegenheid krijgt.

Chloé

Bij Chloé kreeg de blush een warme, zonnige uitstraling. De kleur, in een zachte nuance, lag over een groot deel van het gezicht en was nauwelijks als make-up herkenbaar. Het effect was zonnig en meisjesachtig en paste perfect bij de romantische, folkloristische collectie.

Blush als een warme gloed over het hele gezicht bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

Nina Ricci

Ook Nina Ricci koos voor een romantische interpretatie, maar dan koeler van kleur. Hier werd een frisse roze blush laag op de wangen aangebracht, waardoor het leek alsof de modellen natuurlijk bloosden. De plaatsing versterkte de dromerige uitstraling van de collectie.

Romantische roze blush op de wangen en lager in het gezicht bij Nina Ricci. Foto Charlotte Mesman

Wat we hiervan leren? Blush hoeft niet altijd hoog op de jukbeenderen te liggen. Een kleurtje lager op de wang kan juist een zachte, jeugdige uitstraling geven.

2. Blush als sculpting

Aan de andere kant van het spectrum zien we blush die de rol van contouring overneemt. Niet om kleur toe te voegen, maar om het gezicht te modelleren.

Gucci

Bij Gucci lag de blush duidelijk aan de zijkanten van het gezicht. De jukbeenderen werden krachtig geaccentueerd waardoor de wangen bijna extreem hol leken. Dat versterkte de hele make-up look die grafisch en bijna agressief was.

Blush voor kleur maar vooral ook vorm op de catwalk van Gucci. Photo courtesy of Gucci

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana koos eveneens voor een sculpted effect, maar dan klassieker. De blush volgde de natuurlijke lijn van de jukbeenderen en gaf het gezicht meer definitie zonder hard te worden.

Hier zie je dat blush steeds vaker de plaats inneemt van zware contourproducten waardoor je niet alleen meer vorm maar ook meer kleur in het gezicht krijgt.

3. De terugkeer van bessentinten

Naast zachte perzik- en rozetinten keren ook diepere kleuren terug.

Missoni

Missoni combineerde mooi vervaagde bessentinten met licht geaccentueerde jukbeenderen. De kleur deed denken aan een frisse winterwandeling en gaf het gezicht veel diepte zonder zwaar te worden.

Bessenrode blush die mooi vervaagd maar toch ook vorm geeft bij Missoni. Photo courtesy of Missoni

Deze bessenrode blush sluit mooi aan bij de bordeauxrode lippenstift trend die we dit seizoen eveneens veel op de catwalks zagen.

4. Klassiek blijft mooi

Niet alle modehuizen zochten het in extreme plaatsingen of opvallende kleuren.

Vivetta

Vivetta koos voor een klassieke oranje-perzikkleurige blush die hoog op de jukbeenderen werd aangebracht en zorgvuldig werd vervaagd. Het resultaat was elegant en tijdloos.

Een klassieke blush look op de catwalk van Vivetta. Photo courtesy of Vivetta

Juist daardoor laat Vivetta zien dat klassieke make-uptechnieken helemaal niet ouderwets zijn. Wanneer de kleur goed is gekozen en mooi wordt uitgewerkt, blijft dit een van de meest flatterende manieren om blush te dragen.

De belangrijkste blushtrend van herfst/winter 2026-2027

Misschien is de grootste trend wel dat blush opnieuw een hoofdrol speelt binnen de complete make-uplook.

Waar contouring de afgelopen jaren vaak de aandacht opeiste, zien we nu dat blush weer emotie aan je gezicht mag geven. Soms romantisch en zacht, soms sculpturaal en krachtig, soms bijna alsof je net uit de kou komt. Dat sluit perfect aan bij de beautytrends van het winterseizoen waarin schoonheid minder draait om perfectie en meer om karakter en persoonlijkheid.

Net als bij de nieuwe lippenstifttrends, eyelinerlooks en kapsels is er niet één juiste manier. Zelfs de make-up van de modellen onderling op één en dezelfde catwalk verschillen soms van elkaar; de make-up is selectief en persoonlijk. Deze winter mag je alle kanten op. De catwalks laten vooral zien hoeveel mogelijkheden blush tegenwoordig biedt.

Voor vrouwen van 50+

Juist voor een rijpere huid is deze ontwikkeling interessant. Een goed gekozen blush maakt je gezicht fris en levendig. Zachte perzik-, rozen- en bessentinten doen het perfect bij een rijpe huid en sluiten bovendien mooi aan bij de kleuren die we dit seizoen op de internationale catwalks zien. Wel verandert de plaatsing van blush in je gezicht na je 50e. In Blush na je 50e: de make-upfout waardoor je gezicht ouder kan lijken leggen we je uit hoe je blush op een rijpere huid het beste kunt gebruiken.

Ook de bleke winterhuid blijft een trend

Opvallend is dat de blush trends voor herfst/winter 2026-2027 niet betekenen dat er op alle catwalks blush te vinden was. Integendeel. In veel shows zagen we nog steeds heel bleke, bijna porseleinen huidjes met nauwelijks kleur op de wangen. Die bloedeloze winterhuid blijft ook voor herfst/winter 2026-2027 een belangrijk schoonheidsideaal, zeker bij minimalistische collecties waarin de nadruk ligt op een rustige, bijna etherische uitstraling.

Dat maakt de beautytrends van dit seizoen juist zo interessant. Net als bij de lippenstift, eyeliner en kapsels is er niet één dominante look meer. Sommige modehuizen kiezen bewust voor een natuurlijke, bijna kleurloze huid, terwijl andere blush juist gebruiken om romantiek, warmte of sculptuur aan het gezicht toe te voegen. De keuze voor wel of geen blush wordt daarmee steeds meer onderdeel van de uitstraling die een collectie wil overbrengen.