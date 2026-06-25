De zomerjurk van 2026 is zwierig, romantisch en beweegt mee met de wind. Ontdek de jurken, kleuren en stylingtrucs van dit seizoen.

Zomerjurken 2026: hoe zwieriger en romantischer, hoe beter. Foto Charlotte Mesman

De zomerjurk in 2026 moet één ding doen: bewegen. Tijdens de afgelopen modeweek in Parijs zagen we overal jurken die leken te leven van de wind. Lange rokken met stroken en lagen dansten bij iedere stap. Lichte stoffen zwierden rond de benen, volumes bolden op bij elk briesje en bloemmotieven maakten de zomerstemming compleet. De zomerjurk van 2026 is niet ingetogen. Ze is romantisch, vrouwelijk en mag gezien worden. Romantiek is een van de grootste modetrends van zomer 2026.

Zwierige lange zomerjurken

Influencer met lange zwierige jurk met bloemenprint tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

De opvallendste jurken van dit moment zijn lang, luchtig en rijk aan stof.

Denk aan meerdere luchtige lagen, stroken die over elkaar vallen en rokken die breed uitwaaieren zodra er een zuchtje wind opsteekt. Bloemenprints en fantasierijke dessins in zonnige tinten zorgen voor een ultiem zomergevoel.

Het resultaat is zonnig en luxueus tegelijk: alsof de jurk speciaal ontworpen werd om op een warme zomerdag door een mediterrane straat te lopen.

Strapless en volume zijn terug

Opvallend veel zomerjurken zijn strapless. Vooral bij de langere modellen zorgt het blote schouderlijn voor een mooi contrast met de grote volumes in de rok. Ook mouwen en rokken mogen weer meer ruimte innemen. In zomer 2026 gaat het duidelijk niet om strakke silhouetten, maar om beweging, lucht en gemak. Dit zijn jurken die je graag wilt dragen als het kwik boven 30 graden komt.

De romantische nachtponjurk maakt een comeback

Naast de lange jurken verschijnen ook kortere modellen.

Gast bij de Paris Fashion Week in kort jurkje in nachtponstijl. Foto Charlotte Mesman

Opvallend zijn jurkjes met kant, fijne bloemenprints en details die doen denken aan vintage nachtmode. Het zijn jurken die ergens balanceren tussen lingerie en zomerjurk, zonder ooit letterlijk op een nachtjapon te lijken. Juist die romantiek maakt ze interessant. Overigens is romantiek dé modetrend voor herfst winter 2026 2027.

Zonnige kleuren nemen het over van zwart

Niet iedere jurk is bedrukt. Ook effen modellen zijn on-trend, zolang de kleur maar zomers aanvoelt. Smaragdgroen, helder oranje en maïsgeel behoren tot de opvallendste tinten van het seizoen.

Zelfs één materiaal dat we vooral van jeans kennen, duikt op in de zomerjurkentrends van 2026: denim. En ook dat materiaal dat van nature stijver is dan chiffon of satijn, krijgt deze zomer beweging dankzij plooien en onverwachte ontwerpen.

De lange denim jurk gecombineerd met houten klompen, leren details en een grote leren tas die wij tijdens de Paris Fashion Week spotten (zie onze coverfoto) bewijst dat ook spijkerstof verrassend zomers kan zijn.

Sneakers onder een jurk? Liever niet deze zomer

Misschien wel de opvallendste stylingontwikkeling zien we aan de voeten.

Waar sneakers jarenlang de vanzelfsprekende keuze waren onder zowel korte als lange jurken, kiezen modekenners deze zomer duidelijk een andere richting.

Veel influencers combineren hun jurken met sandalen met hoge hakken, die de silhouetten extra elegant maken en de jurken nog meer laten bewegen tijdens het lopen.

Wie het contrast wil opzoeken, kiest juist voor hoge laarzen onder een luchtige jurk. Die combinatie van romantiek en stoerheid zien we opvallend vaak terug.

Wil je dan toch een sneakertje dragen (want alles mag!), ga dan voor een retro model.

De stylingtruc die elke zomerjurk duurder laat ogen

Nog een detail dat steeds opnieuw terugkeert: de brede ceintuur.

Lichte zomerjurk met brede donkere ceintuur en hoge laarzen. Foto Charlotte Mesman

Vaak is de jurk licht van kleur, terwijl de ceintuur bewust donker wordt gekozen. Diezelfde donkere tint komt vervolgens terug in de laarzen of sandalen, waardoor de outfit direct meer samenhang krijgt.

De ceintuur benadrukt bovendien de taille en geeft zelfs de meest volumineuze jurken meer vorm.

Grote sieraden maken de look af

Ook accessoires spelen een belangrijke rol in de zomerlooks van 2026.

Vintage setje dat oogt als zomerjurk met lingerie feeling en met lange goudkleurige ketting als accessoire. Foto Charlotte Mesman

Grote goudkleurige oorbellen zien we overal terug, net als opvallende lange kettingen die over luchtige stoffen dansen.

Zonnebrillen krijgen een zachtere uitstraling. In plaats van zware monturen kiezen we voor de midzomermaande lichtere modellen met lichte gradé glazen die perfect aansluiten bij het zomerse gevoel van de outfits.

De zomerjurk van 2026 wil vooral vrijheid uitstralen

Misschien is dat uiteindelijk wel de rode draad van deze trend. De zomerjurk van 2026 is niet perfect. Ze beweegt mee met de wind, met al je bewegingen en met het moment. Hoe zwieriger, luchtiger en romantischer, hoe beter.

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