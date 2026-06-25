De eerste tekenen van ouder worden verschijnen niet altijd in de spiegel. Veel vrouwen verliezen al vanaf hun dertigste ongemerkt spiermassa.

Niet grijze haren of rimpels: dit is vaak het eerste teken van ouder worden

We denken vaak dat ouder worden zich aankondigt met grijze haren, fijne lijntjes rond de ogen of veranderingen die zichtbaar zijn in de spiegel. Maar wat we niet beseffen, is dat een van de belangrijkste veranderingen al veel eerder begint en jarenlang onopgemerkt blijft: het geleidelijke verlies van spiermassa.

Dat woord alleen al kan misleidend zijn. Spieren roepen al snel beelden op van sportscholen, zware gewichten of het streven naar een strak lichaam. In werkelijkheid heeft spiermassa veel minder met uiterlijk te maken dan de meeste mensen denken.

Spiermassa speelt een rol bij bijna alles wat we dagelijks doen. Je spiermassa bepaalt mede hoe energiek je je voelt, hoe snel je herstelt na inspanning en hoe gemakkelijk je beweegt.

Spierverlies begint vaak al vanaf je dertigste

Bij veel vrouwen begint de afname van spiermassa al vanaf de dertigste levensjaren, vooral wanneer de dagelijkse lichamelijke activiteit afneemt. Omdat dit proces langzaam verloopt, merken we er lange tijd weinig van.

Niemand wordt op een ochtend wakker met het gevoel ineens veel zwakker te zijn.

In plaats daarvan geeft het lichaam kleine signalen af die gemakkelijk te negeren zijn.

Boodschappentassen voelen iets zwaarder aan dan vroeger. Opstaan van de vloer kost ongemerkt meer moeite. Een lange wandeling laat je vermoeider achter dan je je herinnert. Een druk weekend vraagt ineens meer hersteltijd.

Waarom veel vrouwen de signalen niet herkennen

De moderne levensstijl maakt deze ontwikkeling moeilijker zichtbaar.

Eerdere generaties bewogen vaak vanzelf meer gedurende de dag. Ze liepen meer, droegen meer, deden vaker fysiek werk en zaten minder lang achter elkaar stil. Tegenwoordig bewegen veel mensen zich van bed naar auto, van auto naar bureau en van bureau naar bank, zonder hun lichaam nog echt uit te dagen.

Wanneer het lichaam minder hoeft te doen, leert het geleidelijk ook minder te kunnen.

Dat zorgt voor een merkwaardige illusie. Veel vrouwen voelen zich niet zwakker, simpelweg omdat het dagelijks leven hun kracht nog maar zelden op de proef stelt.

Waarom spiermassa veel belangrijker is dan veel vrouwen denken

Spieren spelen een belangrijke rol bij houding, evenwicht en mobiliteit. Ze ondersteunen sterke botten, helpen bij het reguleren van de stofwisseling en bepalen voor een groot deel hoe zelfstandig en energiek we ons voelen naarmate we ouder worden.

Er bestaat een groot verschil tussen ouder worden terwijl je je sterk voelt en ouder worden terwijl je je beperkt voelt door je eigen lichaam.

Het eerste geeft vrijheid. De vrijheid om te reizen, nieuwe dingen te proberen en zonder aarzelen ja te zeggen tegen plannen die lichamelijke energie vragen.

Het goede nieuws: spierkracht is op elke leeftijd trainbaar

Onderzoek laat keer op keer zien dat vrouwen ook in hun veertiger, vijftiger, zestiger jaren en daarna nog spiermassa kunnen opbouwen en hun lichamelijke mogelijkheden kunnen verbeteren.

Veel vrouwen zijn dan ook verrast door hoe snel hun lichaam reageert zodra ze weer meer gaan bewegen of krachttraining aan hun routine toevoegen. En daarvoor hoef je echt geen fanatieke sporter te worden.

Regelmatig wandelen, vaker de trap nemen, tuinieren, zware boodschappentassen zelf dragen en het lichaam bewust blijven uitdagen maken al verschil.

Het gaat uiteindelijk niet om spieren

Voor de meeste vrouwen ligt de echte beloning ergens anders dan in spierdefinitie of sportprestaties.

Het gaat om het vertrouwen dat je lichaam met je meewerkt.

Je eigen koffer zonder nadenken optillen. Een hele dag op pad zijn zonder uitgeput thuis te komen. Een kleinkind moeiteloos dragen. Op reis gaan zonder je af te vragen of je lichaam het nog aankan.

De eerste tekenen van ouder worden zijn niet altijd de dingen die in de spiegel verschijnen.

Soms zijn het de dingen die stilletjes uit het lichaam verdwijnen terwijl we met heel andere zaken bezig zijn. En misschien is dat precies waarom spiermassa zo belangrijk is. Het gaat niet alleen om kracht. Het gaat om de vrijheid om het leven te blijven leiden op je eigen manier.

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