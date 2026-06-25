Van hotelgevoel tot zenmoment: ontdek de badkamerstijlen van nu

Ontdek de mooiste badkamerstijlen van dit moment, van hotel chic tot industrieel en de populaire japandi badkamer. Laat je inspireren.

Badkamer in japandi stijl

Een badkamer is veel meer dan een praktische ruimte. Het is de plek waar je de dag begint met een frisse start en afsluit met een moment voor jezelf. Sfeer, materialen en look zijn net zo belangrijk als die van de rest van je huis. Ben je bezig met een verbouwing of wil je simpelweg nieuwe ideeën verzamelen? Doe dan badkamer inspiratie op van de mooiste badkamerstijlen van dit moment.

Hotel chic: luxe met een vleugje glamour

Droomde je altijd al van een badkamer die doet denken aan een exclusieve spa of een vijfsterrenhotel, dan zal de hotel chique stijl jou aanspreken. Denk aan tegels met marmerlook, grote spiegels, gouden accenten en een vrijstaand bad als blikvanger.

Warme verlichting speelt hierbij een belangrijke rol. Wandlampen naast de spiegel of indirect licht onder een badkamermeubel zorgen voor een uitnodigende sfeer. Materialen zoals natuursteen, glas en messing geven het geheel extra allure zonder dat het overdreven aanvoelt.

Combineer donkere tinten zoals antraciet of diep groen met lichte elementen voor een stijlvol contrast dat jarenlang mooi blijft.

De japandi badkamer: rust en verfijning in perfecte harmonie

Binnen de wereld van badkamerstijlen is de japandi badkamer zonder twijfel een van de meest geliefde keuzes van dit moment. Deze stijl combineert de eenvoud van Japans design met de warmte van Scandinavische invloeden en levert een ruimte op die uitnodigt tot ontspanning.

Kenmerkend zijn natuurlijke materialen zoals hout, natuursteen, bamboe en keramiek. Het kleurenpalet bestaat vaak uit zandtinten, aardetinten en lichte houtsoorten. Organische, ronde vormen en een rustige indeling versterken het gevoel van balans en sereniteit.

Een zwevend houten meubel, een ronde spiegel en een vrijstaand bad vormen samen een stijlvol geheel. Ook opbergruimte krijgt binnen deze stijl veel aandacht, zodat verzorgingsproducten eenvoudig uit het zicht blijven en de ruimte rustig oogt.

Een japandi badkamer is een inspirerende oplossing die mooi aansluit bij verschillende woonstijlen vanwege de minimalistische inrichting.

Scandinavische eenvoud met een frisse uitstraling

Licht hout, witte tinten en strakke lijnen kenmerken de Scandinavische badkamer. Deze stijl voelt ruimtelijk aan en werkt uitstekend in zowel grote als kleinere vertrekken.

Open planken met gevouwen handdoeken, minimalistische accessoires en natuurlijke materialen zorgen voor een relaxte uitstraling. Door te kiezen voor een houten wastafelmeubel en mat zwarte details ontstaat een eigentijdse combinatie die tegelijkertijd tijdloos oogt.

Planten mogen hier zeker niet ontbreken. Een varen, eucalyptus of olijfboompje brengt leven in de ruimte en versterkt het natuurlijke karakter.

Industrieel met karakter

Voor liefhebbers van een stoerdere uitstraling is de industriële badkamer een uitstekende keuze. Betonlook tegels, zwarte stalen frames en robuuste materialen vormen de basis van deze populaire stijl.

Een inloopdouche met zwarte profielen, een spiegel met metalen rand en een houten meubel zorgen voor een spannend samenspel tussen warm en krachtig. Vooral in woningen met hoge plafonds of veel daglicht komt deze stijl prachtig tot zijn recht.

Wie het geheel wat vriendelijker wil maken, kan kiezen voor ronde spiegels of accessoires in warme aardetinten.

Mediterrane invloeden voor een vakantiegevoel thuis

Wil je iedere ochtend wakker worden met het gevoel dat je in Zuid-Europa verblijft? Dan bieden mediterrane invloeden volop mogelijkheden voor bijzondere badkamer inspiratie.

Terracotta tinten, natuurlijke kalkverf en tegels met een handgemaakte uitstraling brengen zorgen voor een zonovergoten sfeer en een permanent vakantiegevoel. Voeg houten accessoires en geweven manden toe voor een ontspannen en uitnodigende uitstraling.

Ook organische vormen passen perfect binnen deze stijl. Denk aan een ronde spiegel, een ovale waskom of een afgerond badmeubel. Hierdoor ontstaat een interieur dat vriendelijk en toegankelijk oogt.

Welke badkamerstijl past bij jou?

De keuze voor een bepaalde stijl hangt niet alleen af van trends, maar vooral van de sfeer die je wilt ervaren wanneer je de ruimte binnenloopt. Houd je van luxe en elegantie? Dan past hotel chic waarschijnlijk perfect bij je. Zoek je rust en eenvoud, dan zijn Scandinavische of japandi invloeden aantrekkelijke opties.

Ook de grootte van de ruimte speelt mee. Lichte kleuren en minimalistische ontwerpen laten een kleine badkamer groter lijken, terwijl donkere tinten juist veel sfeer kunnen toevoegen aan royale ruimtes.

Verzamel daarom volop badkamer inspiratie voordat je keuzes maakt voor materialen, kleuren en meubels. Een moodboard helpt om verschillende ideeën naast elkaar te leggen en zorgt ervoor dat alle elementen straks mooi op elkaar aansluiten.

Van inspiratie naar jouw ideale badkamer

De mooiste badkamers vertellen een persoonlijk verhaal. Of je nu kiest voor industriële accenten, mediterrane warmte of de verfijnde uitstraling van een japandi badkamer: het belangrijkste is dat de ruimte aansluit bij jouw manier van wonen en ontspannen.

Met de juiste combinatie van materialen, kleuren en details ontstaat een plek waar je iedere dag opnieuw graag tijd doorbrengt. En precies dat maakt het ontdekken van nieuwe badkamerstijlen zo inspirerend.