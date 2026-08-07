Welke winterjas past bij jouw stijl? Ontdek welk model bij jou past: van elegante mantel en nieuwe puffer tot stoer leer en luxe faux fur.

Welke winterjas past bij jouw stijl? Zo vind je het perfecte model voor 2026/2027. Photo courtesy of Chloé

Een nieuwe winterjas kopen lijkt eenvoudig, maar het is vaak een van de lastigste kledingstukken om te kiezen. Een jas draag je maandenlang (misschien zelfs jaren), bepaalt voor een groot deel je uitstraling en moet passen bij de rest van je garderobe. Bovendien hangt er vaak ook een pittig prijskaartje aan.

Kijk daarom niet alleen naar de nieuwste winterjassentrends, maar vooral naar jouw eigen stijl. Houd je van een elegante en tijdloze uitstraling? Ga je liever voor comfort? Of mag jouw jas juist een echte eyecatcher zijn?

De wintermode van 2026/2027 biedt voor iedere stijl een passend model. Van de klassieke mantel tot de verrassend vernieuwde puffer, van stoer leer tot luxe faux fur: ontdek welke winterjas het beste bij jou past.

Houd je van een elegante en tijdloze stijl? Kies voor een lange mantel

Elegante lange mantel van Max Mara met een klassiek silhouet op de catwalk voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Max Mara

Als er één winterjas is waar je jarenlang plezier van zult hebben, dan is dat de lange mantel. Die zien we dan ook steevast elke winter terugkomen. Voor winter 2026/2027 zijn de lange jassen net wat slanker gesneden en minder boxy.

Een lange mantel is de perfecte winterjas voor wie houdt van een verzorgde, luxe uitstraling. Dit model past bij vrouwen die investeren in kledingstukken die jarenlang mooi blijven en zich makkelijk laten combineren met verschillende outfits.

De kracht van de mantel zit in de pasvorm en de materialen. Max Mara blijft een belangrijke inspiratiebron met elegante wollen mantels in hoogwaardige stoffen en warme kleuren zoals camel, chocoladebruin, beige en bordeaux.

Ook Fendi laat zien dat de lange mantel een moderne klassieker blijft. Door scherpe lijnen, luxe materialen en verfijnde silhouetten krijgt een traditioneel model een eigentijdse uitstraling. Het Italiaanse modehuis koos dit seizoen vooral voor zwart.

Klassieke lange jas met moderne twist bij Dolce & Gabbana herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Houd je van klassiek maar met een twist, laat je dan inspireren door de lange jassen op de catwalk van Dolce & Gabbana. Daar zagen we slank gesneden lange zwarte jassen met bijzondere details, zoals grafische kragen. Bij Dior zien we hoe details zoals franjes een klassieke mantel een meer uitgesproken karakter geven.

Een geliefde stylingmanier bij deze stijl is nog steeds de monochrome look: verschillende tinten binnen dezelfde kleurfamilie combineren voor een luxe en sobere uitstraling. Denk aan een camel mantel met suède laarzen en tas in dezelfde kleurfamilie of een zwarte jas over een antraciete look.

Deze jas past bij jou als je houdt van:

tijdloze kleding;

ingetogen kleuren;

mooie materialen;

een luxe (dure) uitstraling.

Ben jij praktisch ingesteld maar wil je er toch modieus uitzien? Kies voor de nieuwe puffer

De pufferjas blijft een favoriet omdat hij comfortabel is, goed beschermt tegen de kou en dit seizoen verrassend stijlvol wordt gedragen. Veel doorgestikte puffers krijgen een slanker, eleganter silhouet, waardoor ze minder sportief ogen dan voorheen. Maar de grootste verandering zit in de manier waarop we de jas dragen: de puffer staat niet langer op zichzelf. We combineren hem met andere jassen en materialen en creëren bewust opgebouwde laagjes. Deze trend, ook wel intentional layering genoemd, zorgt voor onverwachte en moderne combinaties.

Slanke bordeauxrode puffer onder een leren jas met bontkraag op de catwalk van Hermès voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Hermès

Een mooi voorbeeld zagen we bij Hermès. Daar werd een slanke, doorgestikte bordeauxrode puffer gedragen onder een bordeauxrode leren jas met een opvallende bontkraag én zijden sjaal. De puffer is hier geen verborgen tussenlaag, maar speelt een belangrijke rol in de totale look.

Zwarte puffer onder een beige trenchcoat met zwarte bontkraag op de catwalk van Fendi voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Fendi

Ook Fendi laat zien hoe de puffer op een nieuwe manier wordt gedragen. Een zwarte puffer wordt gecombineerd met een beige trenchcoat en een opvallende zwarte bontkraag. Onder de jassen werd een zwartkanten jurk gedragen. Door de combinatie van sportieve materialen, een klassieke jas en luxe details ontstaat een onverwachte, elegante en vooral up-to-date winterlook.

Bij Chloé krijgt de puffer juist een meer uitgesproken karakter. Lange, hoogglanzende modellen met veel volume maken van de comfortabele jas een echt statement en laten zien dat de puffer ook een dramatisch mode-item kan zijn.

Deze jas past bij jou als je houdt van:

comfort;

moderne silhouetten;

sportieve elementen combineren met luxe kleding;

een praktische jas met een modieuze uitstraling.

Heb je een stoere stijl met een vleugje luxe? Kies voor leer

Een leren jas past bij vrouwen die houden van kleding met karakter. Leer geeft je outfit een stoere uitstraling.

Lange leren jassen zijn deze winter slanker gesneden en hebben een luxe uitstraling. Maar we gaan ook leren jacks dragen. Ook hier zijn de modellen net weer even anders dan de afgelopen seizoenen, minder klassiek met onverwachte lijnen en volumes.

Isabel Marant showde stoere leren jacks in zwart, maar ook opvallende rode varianten, met een moderne en een tikje rebelse look.

Zwartleren statement jack met een krachtige pasvorm op de catwalk van Louis Vuitton voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Louis Vuitton

Ook Louis Vuitton geeft de leren jas een luxere uitstraling met een statement zwartleren jack waarin een sterk silhouet en verfijnde details centraal staan.

Lange zwarte leren jas met volumineuze faux fur mouwen op de catwalk van Chloé voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Chloé

Houd je van een meer uitgesproken combinatie, dan is Chloé een inspiratiebron. Een lange, doorleefde zwarte leren jas met volumineuze faux fur-mouwen laat zien hoe je contrasterende materialen (leer, fake fur) en verschillende stijlen (bohémien, rock, punk) met elkaar kunt combineren.

Deze jas past bij jou als je houdt van:

een krachtige uitstraling;

zwart, rood en donkere tinten;

kleding met een beetje attitude;

contrasten tussen stoer en vrouwelijk.

Wil je dat je winterjas de blikvanger van je outfit wordt? Kies voor faux fur

Een faux fur jas is perfect voor wie houdt van glamour en opvallende mode. Dit seizoen draait het niet alleen om volledig uitgevoerde faux fur jassen, maar ook om luxe details die een jas bijzonder maken.

Zo zien we faux fur terug als opvallend accent bij verschillende modehuizen. Bij Chloé en Louis Vuitton worden bijvoorbeeld volumineuze faux fur-mouwen gebruikt om leren jassen een dramatisch effect te geven.

Ook bontkragen zagen we volop op de catwalks. Bij modehuizen als Fendi en Prada zien we hoe een dergelijke kraag een klassieke jas direct een luxueuze winteruitstraling geeft.

Volumineuze ivoorwitte faux fur jas met ballonvormig silhouet op de catwalk van Michael Kors voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Michael Kors

Voor wie echt wil uitpakken, zijn er natuurlijk de volledige faux fur jassen. Michael Kors presenteerde een paar wel heel opvallende exemplaren: een volumineus ivoorwit model met een ballonvormig silhouet en een lange rode fake fur jas met ronde schouders en een ceintuur in de taille. Beide jassen hadden een langharige faux fur-structuur.

Deze jas past bij jou als je houdt van:

glamour;

opvallende silhouetten;

zachte materialen;

een jas die de hele outfit bepaalt.

Houd je van klassieke prints en luxe stoffen? Kies voor ruiten, visgraat en wol

Lange rood-zwarte ruitenjas op de catwalk van Chloé voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Chloé

Sommige vrouwen voelen zich het meest thuis in prints of (ingeweven) patronen. Hoor jij tot die categorie, dan kun je deze winter je hart ophalen. Het aanbod jassen met ruiten, visgraat, wol en tweed is oneindig.

Opvallend is dat de meeste materialen een sterke, bijna mannelijke uitstraling hebben, vaak in combinatie met een vrouwelijke en eigentijdse vorm.

Chloé laat zien hoe spannend een uitgesproken geruite jas wel niet kan zijn. Houd je van een jas met een uitgesproken boyish look, laat je dan inspireren door de visgraatjas van Isabel Marant.

Deze jas past bij jou als je houdt van:

tijdloze prints;

wol en rijke stoffen;

een klassieke garderobe met karakter;

een mix van stoer en vrouwelijk.

Let ook op de kleur

Tot slot: niet alleen het model, maar ook de kleur bepaalt of een winterjas echt bij jouw stijl past. Van klassieke monochrome tinten – voor deze winter chocoladebruin, donkerpaars, bordeauxrood, zwart – tot opvallende kleurcombinaties: ontdek welke modekleuren en combinaties dit seizoen populair zijn en hoe je ze draagt.