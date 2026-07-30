Ruiten zijn terug: zo draag je de modetrend van herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Chloé

Na meerdere seizoenen waarin minimalisme, effen kleuren en monochrome outfits het modebeeld bepaalden, maken dessins een overtuigende comeback. Vooral ruiten zijn ’terug van nooit echt weggeweest’. Op de catwalks en in de modetrends voor herfst/winter 2026-2027 spotten we de ruit in vrijwel alle denkbare varianten: klassiek of romantisch, ingetogen of uitgesproken, klein of juist opvallend groot.

Toch is de ruit dit seizoen anders dan voorheen: minder traditioneel en met een modernere, soms zelfs speelse uitstraling. Bovendien combineren veel ontwerpers verschillende ruiten met elkaar en spelen ze met kleur en contrast. De catwalks bewezen dat dit klassieke dessin héél eigentijds kan zijn.

Waarom komt de ruit juist nu terug?

Na jaren waarin minimalisme, quiet luxury en monochrome looks de boventoon voerden, lijkt de mode weer behoefte te hebben aan kleur, karakter en fantasie. Geen wonder dat we weer volop prints en fantasieën voor winter 2026-2027 gaan zien. De ruit past in dit plaatje. Dit patroon geeft een outfit direct meer diepte en persoonlijkheid, zonder zijn tijdloze karakter te verliezen.

Bovendien past de actuele ruitentrends binnen de bredere tendens van klassieke herenstoffen. Krijtstrepen, visgraat, pied-de-poule en andere traditionele ruiten vormen samen een rode draad in de nieuwe wintercollecties. Het verschil is dat deze klassieke dessins nu worden gecombineerd met zachtere silhouetten, vrouwelijke details en een lossere manier van stylen.

De belangrijkste ruitenfamilies van herfst/winter 2026-2027

Op de catwalks zagen we niet één soort ruit, maar verschillende ruitenfamilies. Dit zijn de belangrijkste ruitpatronen voor winter 2026-2027:

1. Tailoring-ruiten (klassieke herenruiten)

Dit zijn de klassieke ruiten uit de herengarderobe, zoals Prince of Wales, Glencheck en windowpane. Ze zijn tijdloos en chic en worden veel gebruikt voor blazers, lange winterjassen en pantalons.

Gespot bij: Chloé, Etro, Missoni, Rabanne.

2. Tartan

De traditionele Schotse ruit is terug, maar is minder folkloristisch dan voorheen. Ontwerpers combineren tartan met moderne silhouetten of juist met klassieke tailoring-ruiten, waardoor een eigentijdse mix ontstaat.

Gespot bij onder meer: Chloé.

3. Grafische ruiten

Grote, opvallende ruiten in zwart-wit of krachtige kleurcombinaties zoals de harlekijnruit bij Vivetta trekken alle aandacht. Ze worden vaak gebruikt als statementprint voor jurken, mantels of complete outfits.

Gespot bij: Louis Vuitton, Vivetta.

4. Casual ruiten

Houthakkersruiten op een denim rok met vernieuwende volumes. Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

Ook informelere ruiten maken hun comeback. Denk aan de houthakkersruit (buffalo check) of de vichyruit. Ze krijgen op de catwalk een luxere uitstraling door hoogwaardige stoffen en moderne silhouetten.

Gespot bij: MM6 Maison Margiela (buffalo check), Jean Paul Gaultier (vichy).

Opvallend is dat ontwerpers zich niet beperken tot één soort ruit. Vrijwel alles kan: van verfijnde klassieke dessins tot opvallende grafische patronen.

Zo dragen we de ruit komende winter

De manier waarop ontwerpers de ruit combineren is minstens zo interessant als het dessin zelf.

Ruit op ruit

Model op de catwalk in een bruin ensemble met okergele windowpane-ruit (vensterruit), bestaande uit een kort jasje en een lange rok, gecombineerd met bruine laarzen. Photo courtesy of Etro

Een van de grootste trends is de total look. Blazer, broek of rok krijgen hetzelfde ruitdessin waardoor een modern broek- of mantelpak ontstaat. Acne Studios en Etro laten zien dat zo’n complete look heel eigentijds kan zijn.

Verschillende ruiten combineren

Model op de catwalk in een blazer met Prince of Wales-ruit, een fijn geruite blouse en een geplooide tartan rok in blauw- en grijstinten. Photo courtesy of Acne Studios

Op de catwalks zagen we niet alleen complete outfits in hetzelfde ruitdessin, maar ook combinaties van verschillende ruiten. Dat werkt verrassend goed wanneer de dessins dezelfde kleurtoon hebben of uit dezelfde ruitenfamilie komen. Een Prince of Wales-blazer kan bijvoorbeeld prachtig samengaan met een tartan rok, zolang de kleuren elkaar versterken.

Zwart-witte outfit met verschillende ruitdessins, waaronder buffalo check, vensterruit, grafische grid check en een klassieke tailoring-ruit, herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Louis Vuitton

Sterker nog: niet alleen gaan we kledingstukken in verschillende ruiten met elkaar combineren, maar in de wintercollecties komen we zelfs ruitpatronen tegen waarin meerdere ruitenfamilies zijn verwerkt, zoals bij Louis Vuitton. Daar zagen we een mix van een houthakkersruit, een vensterruit, een grafische grid check en een klassieke tailoring-ruit. Doordat alle dessins in zwart-wit en grijstinten zijn uitgevoerd, bleef het geheel verrassend harmonieus. Ruit op ruit krijgt hiermee dit seizoen een nieuwe betekenis.

Mannelijk ontmoet romantisch

blazer met Prince of Wales-ruit, een tartan blouse of sjaal en een romantische crèmekleurige jurk met ruches, herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Chloé

Bij Chloé worden klassieke ‘mannelijke’ Prince of Wales-ruiten gecombineerd met ‘vrouwelijke’ tartans en romantische zwierige rokken. Zo krijgt je een interessante eigentijdse look.

Ruit met zwart

Wie de ruitentrend rustig wil dragen, kiest voor een geruit kledingstuk in combinatie met zwart of een andere effen kleur. Vivetta laat zien dat zwart een opvallende ruit extra kracht geeft en tegelijkertijd voor balans en een ingetogen look zorgt.

Geruite broeken met grove breisels

Ook geruite pantalons maken een comeback. Bij Missoni krijgen wijde broeken met klassieke herenruiten een ontspannen uitstraling door ze te combineren met oversized breisels.

Geruite wintermantels over ruiten outfits

Oversized jas en broek met Prince of Wales-ruit op de catwalk voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Emporio Armani

Houd je van ruiten, dan is een lange wintermantel met ruitenpatroon een interessante investering voor de komende winter. Want anders dan je misschien denkt, laat een ruitenjas, als je die goed kiest, zich gemakkelijk combineren, zelfs over een ruiten outfit. Voorwaarde is wel dat je kiest voor hetzelfde type ruit of hetzelfde rustige kleurenpalet. Neutrale tinten als bruin, beige en zwart zorgen voor een harmonieus geheel.

Welke kleuren zien we?

Opvallend genoeg kent de ruitentrend voor herfst/winter 2026-2027 geen uitgesproken kleurfavoriet. Ontwerpers laten juist een grote variatie zien, waardoor er voor iedere smaak en garderobe wel een passende ruit te vinden is.

Warme herfsttinten voeren de boventoon. Denk aan combinaties van bruin, camel, okergeel en beige, zoals we zagen in klassieke tailoring-ruiten en vensterruiten. Daarnaast blijven grijs, antraciet en zwart belangrijke basiskleuren, vooral in de meer traditionele herenruiten.

Wie liever iets opvallenders draagt, kan kiezen voor rode ruiten, krachtige zwart-witcontrasten of Schotse tartans waarin blauw, geel en groen voor extra kleur zorgen. Ook houthakkersruiten maken hun comeback, zowel in de bekende rood-zwarte uitvoering als in modernere kleurcombinaties.

Of je nu houdt van rustige, tijdloze kleuren of liever een statement maakt met een opvallend dessin, deze winter is er een ruit die bij jouw stijl past.

Welke ruit past bij jou?

Niet alleen de kleur, maar ook het formaat van de ruit bepaalt de uitstraling van een kledingstuk.

Kleine ruiten: tijdloos en gemakkelijk te combineren

Kleine ruiten staan iedereen goed. Denk aan Prince of Wales-ruiten, fijne pied-de-poule of geraffineerde geruite stoffen in grijs, bruin of donkerblauw.

Juist omdat ze verfijnd zijn, laten ze zich gemakkelijk combineren met effen kleding, maar ook met andere dessins. Daardoor zijn ze ideaal voor geklede, ingetogen looks.

Ook voor een kleiner postuur zijn fijne ruiten vaak de mooiste keuze. Ze houden de verhoudingen van een outfit in balans en overheersen het silhouet niet.

Stylingtip: draag een fijn geruite blazer met een donkere jeans, een coltrui of een effen rok. Wil je experimenteren met ruit op ruit? Begin dan met twee kleine dessins in dezelfde kleurfamilie.

Grote ruiten: een statement

Grote ruiten trekken onmiddellijk de aandacht. Denk aan de grafische zwart-witte ruiten van Louis Vuitton of de opvallende Schotse ruiten die dit seizoen op verschillende catwalks verschenen.

Door hun formaat geven ze een kledingstuk meer volume en karakter. Je kunt er een interessant mode statement mee maken.

Heb je een lang postuur, dan kun je grote ruiten gemakkelijk dragen. Ben je kleiner van stuk, kies dan liever voor één statement item, zoals een blazer, rok of tas, en combineer dat met effen kleding.

Stylingtip: laat een grote ruit de hoofdrol spelen. Een zwarte pantalon, een donkere coltrui of een eenvoudige rok zorgen voor balans.

Gedekte of opvallende ruiten?

Ook de kleur bepaalt hoe gemakkelijk een ruit zich laat combineren.

Gedekte ruiten in grijs, camel, donkerblauw, bruin of olijfgroen zijn echte klassiekers. Ze sluiten mooi aan bij de trend van herenstoffen.

Opvallende ruiten in rood, geel, felblauw of met een sterk zwart-witcontrast zijn modieuzer en trekken direct de aandacht. Draag ze bij voorkeur met effen kleding of laat een van de kleuren uit het dessin terugkomen in de rest van je outfit.

Kun je verschillende ruiten combineren?

Jazeker. Op de catwalks bewezen verschillende ontwerpers dat de oude regel dat je nooit twee ruiten samen draagt, niet meer opgaat.

De veiligste manier is om dezelfde ruit van top tot teen te dragen, zoals Acne Studios en Etro laten zien. Maar ook verschillende ruiten kunnen verrassend mooi samengaan, zolang ze iets gemeen hebben. Dat kan een kleur zijn, de grootte van het dessin of de klassieke uitstraling van de stof.

Een andere mooie combinatie is die van een strakke herenruit met een romantische ruit, zoals bij Chloé.

Stylingtip: twijfel je? Zorg dan dat één element hetzelfde blijft: de kleur of de mood van de ruiten. Zo blijft de outfit rustig en stijlvol.

Ook in de streetstyle is de ruit terug

De comeback van de ruit bleef niet beperkt tot de modeshows. Tijdens de internationale modeweken verschenen opvallend veel influencers en ook fashion modellen in geruite mantels, blazers en pantalons. Vooral wollen jassen in klassieke ruiten vielen op in de streetstyle.

Dat is vaak een goede graadmeter voor wat we de komende maanden ook in de winkels zullen zien.

De vijf gouden regels voor het dragen van ruiten

Kleine ruiten zijn het gemakkelijkst te combineren.

Grote ruiten maken een statement en komen het mooist tot hun recht met effen kleding.

Gedekte kleuren zijn tijdloos, felle ruiten zorgen voor een sterke on-trend uitstraling.

Ruit op ruit mag, zolang de dessins of kleuren met elkaar harmoniëren.

Combineer klassieke herenruiten gerust met zachte breisels of vrouwelijke silhouetten voor een moderne look.

De ruit voor herfst/winter 2026-2027

De ruit is deze herfst en winter veel meer dan een klassiek dessin. Hij wordt moderner en speelser dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Of je nu kiest voor een complete look met ruit op ruit, een geruite blazer, een wijde ruitenbroek of eentje die past in de romantische esthetiek: de ruit wordt een van de meest bepalende modetrends van herfst/winter 2026-2027.