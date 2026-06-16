Van slip dress tot nachtjapon: ontdek waarom de nightie trend uitgroeit tot een van de opvallendste modetrends van zomer 2026. Romantisch!

Ontdek de nightie modetrend van 2026: van slip dress tot nachtjapon. Nachtpon onder jasje met kanten details. Foto Charlotte Mesman

Eerst waren er de pyjamabroeken. Daarna verschenen kanten camisoles, satijnen slip dresses en negligé-achtige tops op straat. Nu zet de modewereld de volgende stap. De grens tussen nachtmode en dagmode vervaagt steeds verder en in de zomer van 2026 groeit de zogenaamde nightie trend uit tot een van de opvallendste modetrends van het moment.

Als je de afgelopen maanden goed gekeken hebt naar de modecollecties en streetstylefoto’s van Paris Fashion Week, kon er nauwelijks omheen. Jurken die doen denken aan nachtponnen, fijne kanten details, lichte stoffen die meebewegen in de wind en silhouetten die rechtstreeks uit een romantische vintage garderobe lijken te komen.

Het verrassende is dat deze trend niets heeft van een verkleedpartij. De moderne nightie is draagbaar en eigentijds.

Van slaapkamer naar straatbeeld

De nightie modetrend heeft haar wortels in de lingeriemode, maar kreeg voor zomer 2026 een nieuwe interpretatie.

De nighie modetrend op de catwalk van Louis Vuitton lente zomer 2026. Photo courtesy of Louis Vuitton

Verschillende modehuizen, zoals Chloé en Louis Vuitton, kwamen met jurken die deden denken aan klassieke nachtjaponnen, slip dresses en negligés. Niet als lingerie, maar als volwaardige mode-items. Zachte katoenkwaliteiten, satijn, fijn kant en broderie anglaise stoffen zorgden voor een romantische uitstraling zonder dat het zoet of ouderwets werd.

Ook rond de showslocaties was de trend zichtbaar. Tussen de gebruikelijke tailoring, denim en minimalistische looks van het modevolk spotten we opvallend veel jurken die rechtstreeks geïnspireerd leken op vintage nachtkleding.

Waarom deze trend nu aanslaat

Nachtpon-achtige jurk tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Na jaren van strakke silhouetten, stille luxe en nette, geklede outfits ontstaat opnieuw ruimte voor zachtere en lieflijke vormen.

De nightie trend voelt licht, vrouwelijk en ontspannen. Precies wat veel mensen zoeken wanneer de temperaturen stijgen.

Daarnaast sluit de trend aan bij een andere, grote tendens die momenteel zichtbaar is in mode en beauty. Net zoals ultra-lang haar, natuurlijke textuur en hair rewilding populairder worden, groeit ook de behoefte aan kleding die minder geconstrueerd is, losser zit en nonchalant kan worden gedragen.

Zo draag je de trend in 2026

Nachtpon gedragen als dagmode op straat in Japan. Foto ADVERSUS

Het mooie van de nightie trend is dat je er alle kanten mee opkunt. Overdag werkt een slip dress perfect met sneakers, espadrilles of (onze favoriet!) stoere biker boots. Een oversized blazer, denim jack of mannelijk overhemd geeft de look meer contrast.

Voor de avond draag je er een paar elegante sandalen, goed gekozen sieraden en een licht vest bij.

Juist de combinatie van romantische stoffen met robuustere elementen maakt de trend modern. Een nachtjaponachtige jurk met zware laarzen voelt ineens veel actueler dan een volledig romantische styling.

Pyjamabroek gecombineerd met een mannenoverhemd. Foto ADVERSUS

Op de redactie waren we meteen verkocht. Wijde pyjamabroeken behoren al jaren tot onze favoriete vakantiekleding en ook een luchtige nachtponjurk blijkt op warme dagen verrassend chic.

De perfecte combinatie met lang haar

Marie Gaguech bij Chloé in oudroze nachtpon met hoge laarzen. Foto Charlotte Mesman

Misschien wel de mooiste versie van deze trend is de combinatie met de comeback van ultra-lang haar.

Losse, gezonde lokken die vrij bewegen over een lichte slip dress versterken het nonchalante karakter van de look. Het heeft iets van een vakantie in Zuid-Frankrijk, een zomerse avondwandeling of een mode-editor die net terugkomt van een show. Niet perfect gestyled. Wel moeiteloos chic.

Een fantastisch voorbeeld is de look van de Franse influencer Marie Gaguech bij de modeshow van Chloé in Parijs.

Een ode aan romantiek

De nightie trend laat zien dat mode opnieuw ruimte maakt voor een vrouwelijke, dromerige stijl.

Na seizoenen waarin scherpe lijnen, tailoring en minimalisme domineerden, verschijnen er weer ruches, kant, vloeiende stoffen en romantische details. Niet als nostalgie, maar als een moderne interpretatie van vrouwelijkheid.

De nachtjapon verlaat de slaapkamer, krijgt een paar stoere laarzen of sneakers mee en wordt ineens een van de meest verrassende zomerlooks van 2026. Wij zijn weg van deze look. Proberen!

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