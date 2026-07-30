Van romantische bloemen tot klassieke ruiten: ontdek de 8 modeprints en patroontrends die je komende winter overal gaat zien.

De 8 mode prints en patroontrends die je in 2026-2027 overal gaat zien. Photos courtesy of Gucci, Celine, Chloé, Dior, Sportmax

Na meerdere seizoenen waarin minimalisme, rustige kleuren en monochrome outfits de boventoon voerden, mag mode deze herfst en winter weer uitgesprokener zijn. Op de catwalks en in de modetrends voor herfst/winter 2026-2027 zagen we een opvallende terugkeer van dessins. Van klassieke krijtstrepen en ruiten tot romantische bloemen en speelse stippen: prints geven kleding opnieuw karakter. Dit zijn de acht mode prints en patroontrends die het modebeeld van komende winter gaan bepalen.

1. Ruiten zijn terug – en moderner dan ooit

Model op de catwalk van Jean Paul Gaultier in een zwart-witte jurk met fijne vichyruit, zwarte panty’s en witte schoenen tijdens de modeshow voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Jean Paul Gaultier

De ruit is zonder twijfel een van de belangrijkste mode prints van het seizoen. Vrijwel elk modehuis gaf er een eigen interpretatie aan. Bij Chloé spotten we romantische ruiten in combinatie met stoere ‘mannenruiten’, terwijl Etro en Acne Studios onder meer kozen voor complete looks met ruit op ruit. Louis Vuitton werkte met grote zwart-witte ruiten, MM6 Maison Margiela bracht klassieke houthakkersruiten en Missoni liet wijde geruite broeken zien die een ontspannen uitstraling hadden.

De ruit wordt deze winter niet langer alleen geassocieerd met klassieke tailoring. Dit dessin is moderner, speelser en soms zelfs romantisch. In ons artikel over de ruitentrend voor herfst/winter 2026-2027 lees je waarom de ruit zo’n belangrijke comeback maakt en hoe je hem stijlvol draagt.

2. Krijtstrepen verlaten het kantoor

De krijtstreep wordt casual: een slim fit broek en bijbehorend overhemd met daarover een denim jack bij Sportmax. Let ook op de tas met krokodillenstructuur. Photo courtesy of Sportmax

Krijtstrepen zijn terug, maar niet meer uitsluitend voor zakelijke broek- en mantelpakken. Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Mugler, Sportmax en Tom Ford gebruikten de klassieke krijtstreep voor sterke en stijlvolle silhouetten, maar ook – en dat is opvallend –voor speelse laagjeslooks die goed passen binnen de trend van intentional layering.

De krijtstreep sluit mooi aan bij de tendens van de klassieke herenstoffen die we voor deze winter op de catwalks zagen.

3. Animal prints blijven een vaste waarde

Een jasje in tijgerprints in combinatie met een rode broek en witte laarzen bij Celine. Photo courtesy of Celine

Luipaard, zebra en andere dierendessins verdwijnen voorlopig niet uit het modebeeld. Bij Celine, Balmain en Acne Studios kregen animal prints een prominente rol, terwijl Prada een luipaardprint gebruikte als accent.

Sportief jack met animalier detail. Let ook op het bloemenpatroon op de rok. Photo courtesy of Prada

Het verschil met eerdere seizoenen? Animal prints worden vaker gecombineerd met rustige basics, waardoor ze minder schreeuwerig overkomen.

4. Krokodillenstructuren zorgen voor luxe

Niet alleen prints vallen op. Ook reliëf speelt een belangrijke rol. Gucci en Elie Saab bijvoorbeeld gebruikten donkere krokodillenstructuren om hun collecties een rijke, luxueuze uitstraling mee te geven zonder dat het dessin overheerst. Overigens komen we deze structuren niet alleen tegen in de kleding zelf, maar ook in de schoenen- en tassentrends voor herfst/winter 2026-2027.

5. Stippen maken een elegante comeback

Luxe polkadots bij Dior, voor jurken maar ook voor opbollende korte rokken met sleep (zie de coverfoto). Photo courtesy of Dior

Na jaren afwezigheid keren stippen voorzichtig terug. Dior bewees dat polkadots weer modern kunnen zijn, zeker wanneer ze worden gecombineerd met interessante silhouetten en verfijnde materialen.

6. Bloemen worden romantischer of juist modern

Rok met een gestileerd blauw-groene bloemendessin bij Gucci. Photo courtesy of Gucci

Bloemenprints blijven aanwezig, maar krijgen een andere uitstraling. Groot en roze tegen een lichte achtergrond bij Elie Saab, lieflijk en romantisch bij McQueen en het Italiaanse modehuis N21; sterk en fel bij Gucci.

Kortom, bloemen dessins horen niet alleen meer bij de lentemode, maar je kunt ze ook heel goed in je wintergarderobe verwerken.

7. Visgraat is terug

Visgraatjas op de catwalk van N21. Photo courtesy of N21

Visgraat hoort traditioneel thuis in de herengarderobe, maar verovert nu ook de damesmode. Onder N21 liet zien hoe dit klassieke weefpatroon opnieuw actueel wordt, vooral voor mantels, blazers en pakken.

8. Klassieke herenstoffen bepalen het seizoen

Misschien is de grootste trend niet één specifieke print, maar de terugkeer van klassieke herenstoffen. Krijtstrepen, visgraat, pied-de-poule en verschillende soorten ruiten vormen samen een duidelijke rode draad op de internationale catwalks.

Dat sluit aan bij een modebeeld waarin kwaliteit, tijdloosheid en karakter belangrijker worden dan vluchtige trends.

De grote trend achter alle mode prints en patroontrends

Wat opvalt, is dat prints niet langer los van elkaar staan. Ze vertellen samen één verhaal. Na seizoenen van minimalisme is er weer ruimte voor kleur, textuur en fantasie. Klassieke dessins worden opnieuw geïnterpreteerd en gecombineerd op een moderne manier.

Verder gaan we in winter 2026-2027 niet focussen op één opvallende print, maar mogen we in alle vrijheid verschillende dessins, structuren en stijlen met elkaar te combineren.