Ontdek hoe je jouw haar beschermt tegen zon, zee en chloor. Praktische tips voor elk haartype om uitdroging, pluis en beschadiging te voorkomen.

De beste manier om jouw haartype te beschermen tegen zon, zee en chloor

Twee mensen kunnen dezelfde week aan het strand doorbrengen, in dezelfde zee zwemmen en dezelfde shampoo gebruiken, en toch thuiskomen met totaal verschillend haar. De één komt terug met gezond uitziend haar, terwijl de ander wekenlang last heeft van droogheid, pluis en haarbreuk. Het verschil heeft vaak minder te maken met de producten die in de koffer zitten en met je haarverzorging, dan met één factor die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien: het haartype.

De meeste zomerse haaradviezen behandelen elk haartype hetzelfde. Draag een hoed, spoel je haar uit na het zwemmen en gebruik een leave-in conditioner. Dat zijn allemaal goede gewoonten, maar fijn, golvend, krullend en dik haar reageren allemaal anders op zon, zout water en chloor. Een routine die is afgestemd op je eigen haartype, in plaats van een algemene strandchecklist te volgen, kan het verschil maken tussen thuiskomen met gezond haar of weken nodig hebben om de schade te herstellen.

Fijn, steil haar heeft lichte bescherming nodig die regelmatig wordt aangebracht

Fijn, steil haar is extra gevoelig voor zichtbare zomerschade omdat elke haar minder natuurlijke volume heeft om zich tegen UV-straling te beschermen. Tegelijkertijd zorgen warmte en vochtigheid ervoor dat het haar veel sneller sliertig of vet oogt dan andere haartypes, omdat overtollig talg beter zichtbaar is op glad haar.

De beste aanpak is lichte bescherming die je regelmatig opnieuw aanbrengt, in plaats van één zware behandeling. Een haarspray met UV-bescherming die je vóór blootstelling aan de zon gebruikt en gedurende de dag opnieuw aanbrengt, is meestal effectiever dan een rijke leave-in conditioner die fijn haar snel zwaar kan maken. Ook droogshampoo is meer dan alleen een noodoplossing: het frist de haaraanzet op tussen twee wasbeurten zonder extra gewicht toe te voegen.

Voordat je de zee of het zwembad ingaat, is het bovendien verstandig om je haar eerst nat te maken met kraanwater. Haar dat al verzadigd is met water neemt minder zout of chloor op, waardoor er minder uitdrogende resten achterblijven.

Golvend haar heeft hulp nodig om zijn vorm te behouden

Golvend haar ziet er vaak op zijn mooist uit na de eerste duik en op zijn lastigst na de vijfde. Een beetje vocht of zout water kan de natuurlijke structuur versterken en schitterende beach waves opleveren, maar herhaalde blootstelling onttrekt geleidelijk vocht, waardoor het haar pluizig, verward en moeilijker in model te brengen wordt.

Het beste moment om golvend haar te beschermen is vóórdat je het water ingaat, niet erna. Een lichte leave-in conditioner of een kleine hoeveelheid voedende olie in de lengtes vormt een beschermende laag die beperkt hoeveel zout en chloor het haar opneemt. Door je haar na het zwemmen goed uit te spoelen met schoon water voorkom je bovendien dat resten zich in de loop van meerdere dagen ophopen, waardoor het haar zachter blijft en gemakkelijker te stylen is.

Krullend haar heeft de hele zomer door constante hydratatie nodig

Krullend haar is van nature gevoeliger voor uitdroging, omdat de natuurlijke oliën van de hoofdhuid moeilijker langs de bochten van elke haar kunnen verspreiden. Voeg daar felle zon, zout water en chloor aan toe en het vochtgehalte kan verrassend snel afnemen.

In plaats van af en toe een behandeling te gebruiken, heeft krullend haar meestal meer baat bij een vaste verzorgingsroutine tijdens de vakantie. Rijke leave-in conditioners, regelmatig gebruikte intensieve haarmaskers en beschermende kapsels, zoals vlechten of losse knotten, helpen het vocht beter vast te houden en beperken tegelijkertijd de directe blootstelling aan de zon en de wrijving van handdoeken of kleding.

Wil je het beste uit je natuurlijke krullen halen, lees dan waarom je de Curly Girl Method (CGM) zou moeten kennen.

Dik haar kan goed tegen de zon, maar houdt gemakkelijker vuilresten vast

Dik en vol haar lijkt zomerse omstandigheden vaak goed aan te kunnen, vooral omdat het natuurlijke volume de binnenste haarlagen enigszins beschermt. De grootste uitdaging is meestal niet beschadiging van het haar zelf, maar warmte, ophoping van stylingproducten en achtergebleven resten.

Zwaardere stylingproducten hopen zich tijdens warm weer sneller op, terwijl chloor en zout diep in vol haar kunnen achterblijven als het na het zwemmen alleen vluchtig wordt uitgespoeld. Door je haar goed uit te spoelen en om de paar dagen een reinigende shampoo te gebruiken, verwijder je deze ophoping voordat het haar zwaar, dof of moeilijk handelbaar wordt.

Gekleurd haar moet goed beschermd worden

Is je haar gekleurd, dan is bescherming tegen UV-straling nog belangrijker, omdat zonlicht de haarkleur sneller kan laten vervagen, ongeacht de haarstructuur. Overigens kan de zon in geval van haarkleuren ook een bondgenoot zijn. Lees meer daarover in ons artikel Haar verven in de zomer? De zon is je bondgenoot

De beste zomerroutine begint voordat de schade ontstaat

Welk haartype je ook hebt, de grootste fout is wachten tot je haar al droog aanvoelt voordat je iets doet. Voorkomen werkt bijna altijd beter dan herstellen. Maak je haar nat met kraanwater voordat je gaat zwemmen, gebruik UV-bescherming, spoel zout en chloor zo snel mogelijk uit en kies producten die passen bij jouw haarstructuur. Zo voorkom je dat schade zich langzaam opstapelt.

Gezond haar in de zomer is zelden een kwestie van méér producten kopen en gebruiken. Het gaat erom te begrijpen wat jouw haar echt nodig heeft. Fijn haar heeft baat bij lichte bescherming, golvend haar bij vocht en definitie, krullend haar bij voortdurende hydratatie en dik haar blijft op zijn mooist wanneer opgehoopte resten goed worden verwijderd. Stem je routine af op je haartype en je besteedt minder tijd aan het herstellen van zomerschade – en meer tijd aan genieten van je vakantie.

Dit zijn de belangrijkste tips om je haar te beschermen tegen zon, zee en chloor. Wil je nog meer advies? Bekijk dan onze complete gids voor zomerhaar en ontdek hoe je jouw haar de hele zomer gezond, sterk en glanzend houdt.

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