Zo houd je je haar deze zomer glanzend en gezond

Er is iets magisch aan zomers haar. Hoe het licht vangt, zachtjes meebeweegt in de wind. Maar achter die zongebleekte golven schuilt vaak een strijd tegen droogte, pluizigheid en kleur die te snel vervaagt. Je haar goed verzorgen is daarom een must. Toch betekent gezond haar in de zomer niet dat je de hele dag in een gevecht moet met de zon. Het gaat erom je natuurlijke haartextuur te respecteren en het te beschermen tegen de elementen, zodat de schoonheid ervan wordt versterkt. Zo houd je je haar perfect, van ’s ochtends vroeg op het strand tot ’s avonds laat op een terrasje aan zee of op dat tuinfeest.

Behandel je haar als je huid: bescherm het

Regel nummer één is: bescherm je haar tegen de zon. Je gaat toch ook niet zonder zonnebrandcrème de deur uit? Dat geldt net zo goed voor je haar. Zonlicht verzwakt je haar omdat het de proteïne in je haar afbreekt. Het maakt je haar bovendien dof en breekbaar. Spray daarom vlak voordat je de zomerse buitenlucht ingaat, een beschermend product op je haar: een lichte olie, een spraybalsem of – beter nog – een speciaal product met UV-filter. Dit helpt de hydratatie vast te houden en beschadiging te beperken.

En vergeet de accessoires niet: brede hoeden, zijden sjaaltjes, stijlvolle zonnekleppen. Ze zijn niet alleen een fashion statement, maar ook de meest elegante manier om je haar te beschermen tegen te veel zon. Maak ze jouw zomer-essentials.

Zee of zwembad? Zo bereid je je haar voor

Zout en chloor onttrekken de natuurlijke oliën aan je haar. De oplossing? Simpel: maak je haar eerst nat met kraanwater voordat je het water in duikt. Zo is je haar al verzadigd en zuigt het minder schadelijke stoffen op. Heb je iets meer tijd? Verdeel dan een beetje lichte conditioner over je haar. Dit vormt een zachte barrière die vocht vasthoudt en beschermt tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

Hydrateer

Vocht kan je beste vriend of je grootste vijand zijn, vooral als je last hebt van pluizig haar. Focus daarom op diepe hydratatie van je haar. Zeg vaarwel tegen agressieve shampoos en kies voor milde, voedende formules. Trakteer jezelf minstens één keer per week op een herstellend masker.

Voor het stylen geldt: less is more. Een paar druppels olie of crème op vochtig haar, laten drogen aan de lucht en zo min mogelijk föhn of stijltang gebruiken. Dit is het seizoen van natuurlijke schoonheid en een moeiteloze look.

Kleurbehoud onder de zon

Of je nu highlights hebt, een geverfd haar of natuurlijk haar, de zon kan je kleur doen vervagen en geel laten worden. Spoel je haar na elke duik goed uit en verwen het met een voedende conditioner.

Breng je veel tijd buiten door? Werk dan in lagen: eerst hydratatie, dan bescherming en tot slot een hoed. Een brede hoed is je beste vriend: die beschermt niet alleen je haar, maar ook je huid.

Hydratatie begint van binnenuit

Sterk en stralend haar begint al voordat je onder de douche stapt. Wat je eet en drinkt is minstens zo belangrijk. Verse fruitsoorten, waterrijke groenten en voldoende drinken zijn de geheimen voor haar dat van binnenuit gevoed wordt.

In de hitte droog je snel uit, dus vergeet niet regelmatig water te drinken. Je haar zal je dankbaar zijn.

Een simpel zomerplan voor jouw haar

Ochtend: voeg hydratatie toe met een spray, een paar druppels olie of een lichte crème voordat je naar buiten gaat.

voeg hydratatie toe met een spray, een paar druppels olie of een lichte crème voordat je naar buiten gaat. Voor het zwemmen: maak je haar nat met kraanwater en breng een conditioner of olie aan ter bescherming.

maak je haar nat met kraanwater en breng een conditioner of olie aan ter bescherming. Na het zwemmen: spoel zout en chloor meteen uit en laat je haar aan de lucht drogen.

spoel zout en chloor meteen uit en laat je haar aan de lucht drogen. Avond: geef je haar één of twee keer per week een extra hydraterende behandeling. En voor het slapen? Kies een zijden kussensloop om wrijving te verminderen en je haar zijdezacht te houden.

Zomers haar is op z’n mooist als het net zo natuurlijk, stralend en vrij is als het seizoen zelf. Behandel je haar met liefde, bescherm het goed en laat het meebewegen op het ritme van jouw zonnige dagen.

