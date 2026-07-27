Lijken je ogen kleiner na je 50e? Ontdek waarom dat gebeurt en welke make-uptrucs je blik weer groter, frisser en opener laten lijken.

Met deze make-up lijken je ogen direct groter (50+)

Heb je het gevoel dat je ogen kleiner lijken dan vroeger? Dat is geen verbeelding. Naarmate we ouder worden, verandert niet alleen de huid rond de ogen, maar ook de manier waarop licht en schaduw op het gezicht vallen. Gelukkig kun je met een paar kleine make-uptechnieken je blik openen.

Waarom je ogen na je 50e kleiner kunnen lijken

Misschien herken je het wel. Je kijkt in de spiegel en denkt: Mijn ogen lijken kleiner dan een paar jaar geleden. Terwijl de grootte van je ogen natuurlijk niet verandert.

Toch kan je blik na je vijftigste minder open lijken. Dat heeft verschillende oorzaken.

Onze ogen worden niet kleiner, maar de zone eromheen verandert wel.

De huid rond de ogen verliest geleidelijk stevigheid, waardoor de bovenste oogleden kunnen gaan hangen. Ook de wenkbrauwen zakken vaak een beetje en de huid onder de ogen kan voller of juist holler worden. Daardoor ontstaat meer schaduw rondom het oog.

Daarnaast worden de wimpers vaak wat fijner en minder vol. Ze omlijsten het oog daardoor minder sterk dan vroeger.

Ook de huid verandert. Waar jongere huid licht gemakkelijker weerkaatst, kan een rijpere huid matter ogen. Het gevolg is dat je ogen minder opvallen en kleiner lijken.

Het goede nieuws is dat je met make-up veel van die optische effecten kunt verzachten. Niet door méér make-up te gebruiken, maar juist door de aandacht te verleggen.

Minder make-up is hét geheim

Een veelgemaakte fout is dat vrouwen na hun vijftigste meer make-up gaan gebruiken om de ogen extra te benadrukken.

In de praktijk gebeurt vaak het tegenovergestelde.

Een dikke zwarte eyeliner, donkere oogschaduw over het hele ooglid of een volledig omlijnd oog maken het oog optisch juist kleiner. Zeker wanneer het bovenste ooglid minder zichtbaar is geworden.

Juist lichte texturen, zachte overgangen en een kleine lift zorgen voor een frisse, open blik.

1. Breng de oogschaduw iets boven de natuurlijke oogplooi aan

Wanneer het bewegende ooglid minder zichtbaar wordt, verdwijnt een deel van de oogschaduw zodra je je ogen opent.

Door een matte taupe- of zachtbruine tint nét boven de natuurlijke oogplooi aan te brengen, lijkt de oogkas hoger. Daardoor ontstaat optisch meer ruimte en oogt het oog groter.

Werk de kleur goed uit zodat er geen harde lijnen ontstaan.

2. Kies voor een dunne eyeliner

Een brede zwarte lijn neemt kostbare ruimte op het ooglid weg.

Veel mooier is een dun lijntje dat zo dicht mogelijk langs de bovenste wimperrand loopt en aan het uiteinde heel licht omhoog buigt.

Zo krijgen je ogen meer lift zonder dat de make-up zwaar oogt.

Laat de onderste waterlijn liever vrij of gebruik daar een huidkleurig oogpotlood. Dat maakt de blik direct frisser.

Heb je geen vaste hand, gebruik dan geen liquid liner maar een kohlpotlood met een scherpe punt en breng de kohl vooral tussen de wimpers aan.

3. Geef je wenkbrauwen een kleine lift

Wenkbrauwen zijn minstens zo belangrijk als oogmake-up.

Een lichte boog of hoek (volgens de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen) en omhoog geborstelde haartjes creëren optisch meer ruimte tussen je ogen en wenkbrauwen. Daardoor lijkt de blik vanzelf opener. Lees meer over het opmaken van je wenkbrauwen en de meest gemaakte wenkbrauwfout.

Juist na je vijftigste kan dit een groter verschil maken dan extra oogschaduw.

4. Zet mascara vooral aan de buitenste bovenwimpers

Breng mascara vooral aan op de buitenste bovenwimpers.

Hierdoor wordt het oog optisch iets naar buiten en omhoog getrokken, waardoor het groter lijkt.

Vermijd zware lagen mascara op de onderste wimpers. Die kunnen schaduw geven en de blik juist naar beneden trekken.

5. Gebruik licht op de juiste plek

Een klein beetje lichte, matte of satijnachtige oogschaduw in de binnenste ooghoek en onder het hoogste punt van de wenkbrauw weerkaatst het licht. Ook hangende oogleden kun je met make-up camoufleren.

Hierdoor krijgen je ogen een levendige blik.

Kies liever geen grove glitters; die kunnen fijne lijntjes juist benadrukken.

6. Vergeet concealer niet

Donkere kringen of schaduwen onder de ogen kunnen ervoor zorgen dat de ogen kleiner lijken.

Gebruik een dunne laag hydraterende concealer die de huid egaliseert zonder zich in lijntjes te verzamelen. Minder product geeft vaak een mooier resultaat dan een dikke laag.

De mooiste make-up laat je ogen niet anders, maar opener lijken

Na je vijftigste draait flatterende oogmake-up niet om het corrigeren van je gezicht, maar om het versterken van wat er al is.

Door gebruik te maken van licht, schaduw en zachte lijnen kun je je ogen verrassend veel opener laten lijken. Juist kleine aanpassingen maken vaak het grootste verschil.

Wil je meer weten over het opmaken van de rijpere huid, ontdek dan onze tips in onze complete gids make-up voor vrouwen 50+.

FAQ

Waarom lijken mijn ogen kleiner na mijn 50e? Je ogen worden niet kleiner, maar veranderingen in de huid, wenkbrauwen, oogleden en wimpers zorgen ervoor dat er meer schaduw rond de ogen ontstaat. Daardoor lijkt de blik minder open. Welke eyeliner laat je ogen groter lijken?

Een dun lijntje langs de bovenste wimperrand, dat aan de buitenkant iets omhoog loopt, opent de blik meer dan een dikke zwarte lijn rondom het oog. Kan oogschaduw mijn ogen groter laten lijken? Ja. Door een natuurlijke, matte tint iets boven de natuurlijke oogplooi aan te brengen, lijkt de oogkas hoger en ontstaat optisch meer ruimte. Wat is de grootste make-upfout na je 50e als je grotere ogen wilt?

Te donkere make-up rondom het hele oog. Dat verkleint het zichtbare oog optisch. Lichte texturen, zachte overgangen en opwaartse lijnen werken meestal veel flatterender.

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